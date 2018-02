Radim Valenčík: Ještě k reflexi výročí Února 48

- Migrační problémy a jejich zneužívání.

- Setrvačnost současného typu ekonomického růstu a její dopady.

- Mocenský střet v USA přerůstající do podoby hybridní občanské války a pokusy o jeho importování do dalších zemí.

- Neuvěřitelné "bruselské" buzerace (ono to slušněji opravdu nelze nazvat), vnucování toho, co by mohlo ohrozit stabilitu naší země.

- Globální a zrychlující se proces bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, se kterým si nikdo neví rady.

- Selhávání institucionálního systému v boji proti korupci apod.

- Dramatický propad úrovně vzdělanosti nastupujících věkových kohort.

Atd., atd. – to předešlé jsem vybral opravdu jen namátko.

Teď se dozvídám, že největší hrozbou je opakování Února! Proboha, co je to za blbost? Vždyť je to přesně, jako když "Zloděj volá, chyťte zloděje!".

Kdo tady volá po "neklidu", po používání "ulice", po odmítnutí výsledků demokratických voleb? Kdo tady chce vytvořit atmosféru "únorového nátlaku"? – No vždyť jste to přece vy, co strašíte Únorem! Kde se ve vás vzala ta drzost, snažit se zopakovat únorové praktiky a současně strašit únorovámi praktikami lidi? No to se můžete přesvědčovat v úzkém kavárenském kruhu, že to vidíte "správně třídně", ale z normálních lidé blbce, kteří vám to sežerou, neuděláte.

Jak chcete strašit současnou komunistickou stranou (Filipovou KSČM), kdy se z ní vyvinula strana, která úplně zapadne mezi ty, které jsou na dnešním politickém trhu. Čím je KSČM nebezpečná? Snad jen tím, že nebyla v takové míře jako ostatní připuštěna k lizu a že je o něco málo míň zkorumpovaná, než ty ostatní? – A to má být ta hrozba pro demokracii?!

Když se vám nelíbí, že normální lidi začínají přemýšlet a začínají chápat, o co jde, tak si opravdu jděte užívat nakradený majetek někam jinam. Tady už není zas tak moc z čeho krást. Tady nás čeká hodně dřiny, abychom napravili důsledky příliš optimistických očekávání, která jsme měli. A taky důsledky toho, že jsme nečekali, jak rychle dokážou někteří novou situaci využít.

Radim Valenčík

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

