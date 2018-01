Radim Valenčík: Paradox prezidentských voleb

V souvislosti s blížícími se volbami prezidenta se ukazuje jednak to, jak se z antizemanovství hloupne, jednak to, jak si normální lidé začínají uvědomovat, o co jde.

Zařazuji několik navazujících článků, které jsem v poslední době uveřejnil. Jejich společným jmenovatelem je vývoj veřejného vědomí a sebevědomí, a to právě v reakci na prezidentské volby.

Volič ještě nehodil lístek se jménem svého favorita a naše prezidentské volby přinesly již první výsledek. Ne nepodstatný. Dá se říci, že dokonce zcela zásadní, a to bez ohledu na to, kdo bude zvolen. Přinesly poznatek, který normálním lidem umožňuje pochopit, o co jde. Poznatek, který by bylo možné nazvat PARADOX PREZIDENTSKÝCH VOLEB ČR 2018. V čem paradox spočívá?

Volič Zemana je kandidáty na antizemana, jejich příznivci z řad takzvaných "celebrit" a také hlásnými troubami mediálního mainstreamu označován za tupce, idiota, nevzdělance, indolenta, nedemokrata, nenávistného člověka, součást tupého stáda... a kdovíco ještě v tomto stylu, viz např.:

John Bok

"Jen mi řekněte, proč tolik inteligentní a soudných lidí propadá pesimismu a pochybnostem, tedy de facto přesvědčení, že Zeman opět vyhraje. Vyhraje, pokud my budeme malověrní a pokud připustíme, aby tupé stádo odevzdalo více hlasů než my, kteří víme, že ten nemocný člověk nejenže nepatří na Hrad ale ani do funkce, kterou si nechutným způsobem užívá a zneužívá ji," myslí si.

Alexandr Mitrofanov

"Pestrá je paleta Zemanových voličů. Přesto mají společný rys. Jsou obyvateli, nejsou občany. Aby mě nikdo nechytal za slovo, v úředním slova smyslu občany samozřejmě jsou. Mají občanské průkazy a všechna práva, která stát zaručuje, včetně práva volebního. Jenže skutečným občanem, tedy zdrojem demokracie, může být jen člověk, který se o stav společnosti zajímá, snaží se pochopit, jak funguje, nevěří tlachům a lžím – a především nad sebou nestrpí vůdce, který o něm rozhoduje".

Oproti tomu antizemané, to jsou "demokrati", "vzdělanci" a "morální autority" každým coulem. Tolik blbostí a nemorálností, které jsem v posledních dnech kampaně slyšel z jejich úst či četl z jejich pera, se jen tak nevidí, to vše kombinované s nezastíraným hyenismem.

Urážený a potupovaný Zemanův volič těmi, kteří tomuto voliči, tomuto čapkovskému obyčejnému člověku nesahají intelektuálně i morálně ani po kotníky, si začíná uvědomovat, že má převahu. Ideovou. A také si začínají uvědomovat, že nejen může začít měnit věci, ale také je na čase je začít měnit.

Celá kampaň před prezidentskými volbami probíhala ve stylu "shora se nám říká, že Zemana může volit jen stádo tupců", ale to "stádo tupců" si začalo uvědomovat, že tam nahoře, tam jsou ti skuteční tupci. Že je to ono známe "zloděj volá, chyťte zloděje". Do prvního kola voleb, které může být i kolem posledním, už zbývá jen pár dní, ale byl bych ochoten se vsadit, že zaznamenáme ještě řadu svědectví degenerace intelektu a morálky těch, co se situují do pozice nadřazenosti vůči obyčejným lidem. Je to dáno prostě tím, že ze slouhovství globální moci, která používáním klacku demonstrativního uplatňování dvojího metru rozvrací země a staví proti sobě lidi, se blbne. Fatálně a neodvratně. Jsme toho svědky dnes a denně.

Aktuální poznámka:

Sotva jsem dopsal výše uvedený odstavec, objevilo se ve zprávách toto:

"Taková obava na místě skutečně je. Je nepopiratelné, že čelíme hybridnímu konfliktu. Dosud jsme se setkávali zejména s dezinformačními operacemi. Ať už jde o články na konspiračních webech nebo řetězové e-maily," uvedl Horáček. Drahoš podle něj čelí stejné kampani.

Prezidentští kandidáti podle někdejšího premiéra Mirka Topolánka musí s rizikem záměrně šířených lží a dezinformací počítat. Topolánek v této souvislosti zmínil "určitý ruský vliv, který tady nepochybně existuje".

Jen se podívejte, jak se nám ta trojka soupeřů o získání pozice dominantního globálního slouhy pěkně seřadila! Všimněte si toho nejdůležitějšího. Náš volič je podle těch tří veleduchů tak neinteligentní, že nerozezná dezinformaci od pravdy... – Ale rozezná! A to, i když mu ji servíruje mediální mainstream za jeho vlastní peníze horem spodem.

Výsledek celého tohoto snažení je však i podle Novinek (které patří mezi mainstreamová média) následující.

Zeman má na Facebooku 102 tisíc fanoušků, s propagací mu navíc pomáhá i jeho mluvčí Jiří Ovčáček a další příznivci, kteří na jeho podporu zakládají fanouškovské stránky. Například facebookovou stránku Zeman znovu 2018 sleduje přes 44 tisíc uživatelů, neoficiální stránku Miloš Zeman – prezident ČR 42 tisíc lidí, Miloš Zeman – můj prezident 30 tisíc fanoušků atd.

Takový dosah nemá žádný jeho protikandidát. Jiřího Drahoše i Michala Horáčka sleduje na Facebooku kolem 75 tisíc lidí, Mirek Topolánek dosáhl na 19 tisíc uživatelů, Pavel Fischer na 17,7 tisíce, Marek Hilšer na 17 tisíc. Petr Hannig, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek mají po 2000 fanoušků.

Tak buď to ti tupci umí se sociálními sítěmi lépe, než ti "naši vyvolení", nebo tu máme tolik Putinových agentů.

Osmičkový rok, rok změn

Společenské změny vždy začínají tím, že si lidé uvědomí degeneraci elit. Ta zpravidla v historii vždy byla spojena též s rostoucí arogancí shora, přesně ve smyslu: Vy jste tupci, my jsme ti lepší.

Tak to tu máme zase. V plné kráse. Názorně. I s tím sváděním všeho na "vnějšího nepřítele".

Ke změně je však nutná ještě jedna věc: Lidé musí mít aspoň trochu konkrétní představu o tom, jak problémy řešit. To je to, co nazývám potřebou realistické a pozitivní vize vycházející z pochopení příčin současných problémů. Jakmile taková vize začne být sdílena, začne se ve sféře společenského vědomí množit s velkou rychlostí. Začne přeskakovat z hlavy do hlavy a už ji nic nezastaví. Z tohoto hlediska máme v současné době velkou příležitost, kterou bychom měli využít.

(Vize musí být pozitivní, aby to, co lidé získají, bylo založeno na tom, co umí a co udělají s využitím svých schopností, nikoli destruktivní, která jen označí někoho za nepřítele, aby bylo možno získat jeho pozice, jeho majetek, jeho privilegia.)

Radim Valenčík

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami.

