Radim Valenčík: Průběh a příčiny úpadku STAN

16. prosince 2021 iDNES:

Mezi lidmi, kteří ovládají firmy posílající v současné době na transparentní účet hnutí Starostové a nezávislí (STAN) stovky tisíc korun, a politickou stranou existuje z minulosti propojení. Vede přes místopředsedu Věslava Michalika, který byl po volbách – kdy začaly finance do hnutí přicházet – kandidátem na ministra průmyslu a obchodu. - Podnikatelé, kteří už poslali tři miliony korun, ovládají síť různých prodejen a obchodních domů Prior. Ty v minulosti patřily pod společnost Interkontakt Group, které Michalik v devadesátých letech radil při miliardové investici soukromé banky do této společnosti. Michalik odmítá, že by toto jeho spojení mělo nějakou souvislost s penězi, které nyní Starostům a nezávislým přicházejí. Připouští však, že se s podnikateli zná. ZDE Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 30% Vít Rakušan 70% hlasovalo: 2723 lidí

4. ledna 2022 Lidové noviny:

Bankéř. Ale také hlavní "mozek" vládního hnutí STAN přes finance. Věslav Michalik stále přitahuje pozornost. A to kvůli nevyjasněným operacím na účtech kyperské společnosti Lowfield Investments. Už loni ho tento příběh stál místo ve vládě koalicí Spolu a PirSTAN. ZDE

11. března 2022 ČTK:

Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Po zveřejnění případu se odměny vzdal. Rakušan souhlasí s tím, že pokud Polčák zastupoval jako advokát obce, neměl zároveň prosazovat přijetí odškodňovacího zákona. "Pohled na situaci, kdy vystupoval ve dvou rolích, může být veřejností vnímán jako střet zájmů," uvedl Rakušan. Ministr vnitra během odpoledních interpelací přiznal, že Polčák ve střetu zájmů byl. "Byla politická chyba dělat současně politika a advokáta obcím. Osobně v tomto vidím každopádně střet zájmů, který tady byl," řekl. Odmítl ale tvrzení SPD, že Polčák obchodoval se zákony. „Nikdo tady se zákony neobchodoval," prohlásil Rakušan. Odmítl také tvrzení SPD, že Polčák měl dostat osm milionů korun. Tato suma měla být rozpočítána mezi tři právníky, dodal. ZDE

12. června 2022 ČTK:

Ve věku 59 let zemřel místopředseda hnutí STAN a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. Na twitteru to uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle serveru Neovlivní.cz zemřel Michalik odpoledne náhle na výletu v horách. Po loňských sněmovních volbách se původně měl stát ministrem průmyslu a obchodu, nominace se ale vzdal kvůli pochybnostem o svém dřívějším podnikání a možném střetu zájmů. ZDE

Viz:

12. června 2022 Aktuálně:

Korupční kauza pražského náměstka Petra Hlubučka je pro Starosty a nezávislé dalším z řady problémů, které vládní straně výrazně kazí reputaci. Pověst hnutí nezatíženého aférami naboural už krátce po loňských parlamentních volbách případ nejasného financování podnikatelských aktivit místopředsedy a kandidáta na ministra průmyslu Věslava Michalika. Od té doby potíže přibývají. ZDE

Atd. Atd. Člověk se musí ptát: Jak je něco takového vůbec možné?

Odpověď existuje: Takto funguje současná globální moc a STAN, potažmo celé pětikoalice je jen jejím lokálním průmětem. Jak se zrodila současná globální moc? Takto:

Vzlínáním zdola, vytvářením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Tj. struktur, kdy je člověk na základě toho, že se dopustil něco difamujícího, vydírán, ale také kryt a protěžován v institucionálních strukturách. Struktur, ve kterých začíná být považováno za normální to, co normální není. Struktur, které postupně pronikají institucionálním systémem, podřizují si enklávy zpravodajských služeb, podřizují si majetkové elity, začínají ovládat společnost tunelováním jejích zdrojů prostřednictvím státu a dosazováním vydíratelných a nesvéprávných figur do reprezentací států a nadstátních organizací. ZDE

To jsem napsal 17. dubna 2017, tj. před více než pěti léty – a ani dnes bych nezměnil ani čárku; celé stojí za přečtení a budete překvapeni, jak aktuální to je. Současná společenská realita je poznatelná, lze pochopit, jaké příčiny má to, co se děje, co nás čeká i jakým způsobem minimalizovat škody a rizika dalšího vývoje. Chce to jen používat rozum a společně pěstovat perspektivní, realistickou a přitažlivou vizi.

Na závěr: STAN a potažmo celá zvenku slepená pětikoalice znamená vysoké bezpečnostní riziko pro celou naši krásnou zemi a její občany.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

