Radomil Bábek: „Nebudu šetřit, nebudu a nebudu!“ dupnul si ministr financí ČR

Ministr financí pan Stanjura zoufale hledá, kde by do státní kasy dostal nějaké peníze. Nemůžeme se mu divit, jeho hospodaření je neudržitelné a penízky mu utíkají pod rukama. Že by ale šetřil?! To ne, raději zvedne daně.

reklama

Pan Stanjura samozřejmě nikdy nevyslovil přímo, jasně a nekompromisně svoji neochotu či neschopnost šetřit. To ne. Ale jedná tak, a všichni, kdo jen trochu sledují jeho politickou práci, to vidí.

Nejprve trochu obecného základu: ODS v předvolebním boji slibovala pravicový přístup k vedení země a k hospodaření s našimi penězi. Nebudeme zvyšovat daně, daň z nemovitosti je nemravná, živnostníkům se nesmí zvyšovat odvody, občanům musí zůstávat co nejvíce jejich peněz, říkali pan Fiala a pan Stanjura. A říkali to dlouho před volbami, říkali to v letech 2015 – 2021 setrvale. Taky říkali, že je třeba zmenšit státní agendu, že oni by propustili alespoň 13 % státních úředníků, že nás vláda, ta Babišova, nehorázně zadlužuje, a že především musí šetřit stát, namísto aby zvyšoval daně občanům. Tak mluvili, když byli v opozici.

Dostali se k moci, a všechno je jinak. Rok 2022 byl v jejich podání rekordní – rekordním zadlužením. Jen za první tři měsíce roku letošního dokázali zaseknou sekeru státního dluhu za 166 miliard korun! Když to porovnáme s jejich výroky před volbami, tak se musíme ptát: Dělali si z nás legraci, podvedli nás, nebo jsou jen úplně neschopní?

Ekonomický diletantismus vlády páně Fialovy však nejsou jen státní dluhy, které vyrábějí. Důležité je i to, nebo především to, jak ty dluhy chtějí řešit. A to stojí za pozornost.

Ministr financí pan Stanjura zoufale hledá, kde by do státní kasy dostal nějaké peníze. Nemůžeme se mu divit, jeho hospodaření je neudržitelné a penízky mu utíkají pod rukama. Každý podnikatel, ale i každý normálně myslící občan by mu dal jednoduchou, ale velmi konstruktivní radu:

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7521 lidí

Pane ministře Stanjuro, Zbyňku, začni šetřit! Zruš všechno, co nepotřebujeme, zmenši výdaje domácnosti (rozuměj, státu), přestaň se s vládou předvádět ve světě, vyhoď třetinu zbytečných zaměstnanců, kteří jen parazitují na nabobtnalém státě. Zruš 35 státních úřadů, výzkumáků k ničemu, institucí, které jenom rozdělují dotace. Podívej se, kolik miliard ročně ti utíká vyplácením nehorázných výsluh policistům, podívej se, jak neefektivně se nakupuje v státním či krajském zdravotnictví či školství. Spočítej si, jak drahý je jeden kilometr nové dálnice (tedy ne, že bys nějaké stavěl, že). Zbav se nesmyslných tzv. investičních pobídek. Udělej pořádek v digitalizaci státní správy, což zatím není nic jiného než zlatý důl politiků, úředníků a dodavatelů, a kde ti utíkají desítky miliard ročně.

Tohle, a ještě mnoho jiného bychom poradili panu Stanjurovi. Jednoduše řečeno, neskuhrej a začni šetřit. Jenže pan ministr Stanjura ne, šetřit on nebude. Drobné, až bagatelní úspory, jako je zrušení poboček Finančních úřadů a pošty nebo záměr zrušit dotace velkým firmám (ostatně nikdo jiný než velké firmy dotace nemá, a stejně si na to vláda v konečném důsledku netroufne), tím nám vytírá pan ministr Stanjura zrak. To podstatné, ty úspory, které by přinesly nejméně 100 miliard korun ročně, na ty nemá odvahu. Vláda si nepohněvá státní zaměstnance a bohaté korporace nebo dokonce velení EU, no ne?

Musíme zmínit i fakt, že pan Stanjura se odhodlal zdanit i velké firmy, banky a energetiky. Jenže oni se mu vysmáli. Přece nebudou platit daně ze zisků, které jim Fialova vláda tak štědře přihrála. Takže pan Stanjura ostrouhal a místo 60 miliard, které si vysnil, dostane méně než třicet, a i to je ještě nejisté.

A tak to máme. Protože pan Stanjura, i s vládou, v které sedí, nemá odvahu a chuť šetřit, musí mít odvahu vzít více peněz nám, občanům a malým podnikatelům. A tuhle odvahu má. Zvýšení daně z nemovitosti. Zvýšení odvodů živnostníkům (řekl, že prý to nebude, ale pak se ukázalo, že to byl jen trik, a zvyšovat se odvody budou!). Zvýšení daně z příjmu. Zvýšení DPH.

A abychom nezapomněli, i šetřit pan Stanjura umí, ale musíme to za něj dělat my, občané – zrušení příspěvků k stavebnímu spoření, snížení valorizace důchodů, snížení či zkrácení mateřské, to vše už jsme od pana Stanjury slyšeli. To, jak šetření umně převádí pan Stanjura na nás, občany, je stejné, jako byste chtěli hubnout, ale někdo jiný za vás měl běhat. V češtině pro to máme výstižný, byť nepříliš hezký výraz – vyčůranost.

Jistě, my občané a podnikatelé bychom se také měli podílet na nějakém úsporném programu, aby naše země hospodařila rozumně a byla schopna mít silnější armádu, dobré silnice a fungující zdravotnictví. Těžko se nám to ale kouše, protože vlády Babišova a Fialova tak zjevně mrhají našimi penězi. Kdyby však šel stát, tedy vláda a ministr financí příkladem, jistě bychom byli ochotni připojit se k rozumnému hospodaření. Ale jak máme být motivováni, když my máme šetřit, důchodcům se zkrátí valorizace a maminkám mateřská, zatímco poslanci si přidají na platech, státním zaměstnancům rostou mzdy, už tak nehorázně vysoké, a na konci každého roku se dozvíme, jaké statisícové prémie dostali úředníci, protože prý odvedli mimořádný výkon.

Máme vládu, která slibovala být jinou než předchozí. Mám obavu, že pokud je jiná, tak jen tím, že je, alespoň v oblasti ekonomické, ještě horší. Jaké pocity z toho mám? Špatné. Převládají pocit zklamání a zmaru.

Radomil Bábek

předseda Podnikatelských odborů

Psali jsme: Radomil Bábek: Naše pracovní právo nezná kategorii státní úředník Radomil Bábek: Co chceme prosadit v roce 2023 Radomil Bábek: Datové schránky pro OSVČ - otevřený dopis poslancům Radomil Bábek: Povinné datové schránky pro živnostníky? Ne, požadujeme dobrovolnost!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.