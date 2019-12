Renáta Lien Čepelková: S trampy v trávě posnídejte. Pak ale už jen jedno jídlo

Se zájmem jsem si přečetla článek výživového poradce Richarda Husovského, který vyšel pod titulkem „Snídani v trávě teď právě prostřenou dejte trampům. Chce to detox!“ (k přečtení ZDE). Nemohu však souhlasit s jeho názory na vynechávání snídaně z důvodu, že v tomto období tělo detoxikuje, pokud tedy stolici nepokládá za detoxikaci. Jak sám ovšem uvádí, vstřebávání stravy v těle trvá přibližně čtyři hodiny. To znamená, že než naše tělo dojde k té závěrečné fázi – tedy k vyloučení stolice – dějí se před tím ještě mnohé zajímavé věci. Pokud chcete vědět jaké, neutíkejte od prvního odstavce a vydržte číst až do konce.

Hojnost nám zatemnila mozek

Zaručené recepty na zdraví, detoxikaci organismu či top potraviny, které zlikvidují rakovinu či jiné civilizační nemoci, nás díky informačnímu rozkvětu bičují ze všech stran již dlouhá léta. Každý rok se dozvíme, že některá z potravin je tak úžasná, že bez ní nemůžeme existovat a pokud ji budeme denně konzumovat, zdraví z nás bude přímo vyzařovat. Hojnost nám zatemnila mozek a my jsme postupem času ztratili pud sebezáchovy nebo zdravý rozum. Zapomněli jsme, že se u nás střídají roční období, že máme též dobu vegetačního klidu a jaksi jsme se ztratili v nabídce našich obchodů. My už si vlastně ani neuvědomujeme, jaké ovoce a zelenina u nás rostou a kdy rostou, protože naše obchody nabízejí cokoli skoro vždy po celý rok a z celého světa.

Zlaté mušky zatím nevzlétly

Neexistuje jeden recept na zdravé stravování, protože každý z nás je originál, narodili jsme se v určitém místě a určitým rodičům, neseme si nějaké rodinné zátěže. Naše rozdílná konstituce a pohlaví nám předurčují snášenlivost či nesnášenlivost určitého jídla. Též nás ovlivňuje střídání ročních období a orgánové hodiny, tedy aktivita jednotlivých orgánů během dne. To vše je nutné vědět, abychom si správně nastavili svůj jídelníček. Co je tedy důležité? Poslouchat vlastní tělo. Žádný výživový poradce není zlatá muška, která 24 hodin létá kolem svého klienta, aby zmonitoroval jeho zvyky a návyky. Proto každá rada by měla býti přizpůsobena věku, pohlaví, ročnímu období místu a způsobu života, který vedeme, momentálnímu zdravotnímu stavu a zbytek pak je již jenom na nás.

Já rád játra. Tak jděte spát, ať můžou makat

Podívejme se na stravování z pohledu denního rytmu orgánových hodin, tedy chování těla v cyklu 24 hodin každého dne. K detoxikaci těla dochází mezi 23:00 až 03:00. Mezi 23:00 až 01:00 je nejaktivnější žlučník. Všichni, kdo v této době dlouhodobě nespí, trochu hazardují se svým zdravím, což by se jim v budoucnu mohlo vymstít. Noční ptáci tak bohužel vyčerpávají svoji vitalitu a v budoucnu je mohou očekávat onemocnění, která jsou úzce spjata se žlučníkem. Pokud v této době nespíme, tělo se vyčerpává a nedochází k jeho přirozené regeneraci, žluč neprojde látkovou výměnou, zhoustne a začnou se v ní vytvářet krystalky, tedy základ budoucích žlučníkových kamenů. Zpočátku mohou být projevy nenápadné – hořkost v ústech, bolest na hrudi nebo mezi žebry či v podžebří. Mezi 01:00 až 03:00 jsou v aktivitě játra. Jak si asi všichni pamatujeme z hodin biologie, játra skladují krev a aby ji mohly natvořit, naskladnit a posílat do oběhu, potřebují v této době klid na svoji práci. Takto totiž játra připravují tělo na probuzení. A pokud v této době odpočíváte, zdárně se vyživují šlachy – tedy nohy, ruce, prsty a oči. Pokud v této době nespíte, může se to v budoucnu projevit na zvýšené únavě se závratěmi, problémy se vstáváním a pocitem nevyspání. U žen pak tvrdý spánek v této době má spojitost s menstruačním cyklem a kvalitou pleti. Ponocování se odrazí na nepravidelném menstruačním cyklu, zšedlé pleti a předčasných vráskách.

Vycházející slunce velí vyprázdnit se

Detoxikaci těla a jeho doplňování máme za sebou a nyní bychom se měli věnovat procesům, které se v našem těle odehrávají s probouzením se. Mezi 5:00 až 7:00 se rozednívá a vychází slunce. V aktivitě je tlusté střevo a my bychom se měli v tomto období vyprazdňovat. Mylně se domníváme, že toto je detoxikační období, je to pouze závěrečná fáze, žlučník a játra mají odpracováno – tedy již detoxikovaly. V tuto dobu je v našem těle připraven odpad a je potřeba, aby ho opustil prostřednictvím stolice. Pravidelné vyprazdňování přibližně ve stejnou dobu podporuje naše zdraví. Špatné vyprazdňování může způsobovat problémy s kůží, akné, nervozitu, nadýmání, nechuť na sex apod. Proto je vhodné při problémech s vyprazdňováním začít den se sklenicí teplé převařené vody na lačný žaludek. Rozhodně do vody nepřidávejte ani sůl ani citrón. Pokud vám obyčejná voda vadí, přidejte do ní trochu medu, podpoříte tím činnost střev. Ze svého jídelníčku vyřaďte potraviny, které obsahují lepek, vynechte chléb a pečivo a preferujte ke každému jídlu trochu podušené nebo napařované zeleniny, abyste dopřáli svému střevu dostatek tekutin. Na noc vypijte jednu sklenici Zaječické minerálky. Též si můžete připravovat obilné vývary, nejlépe z jáhel, v letním období z pohanky a v zimě pak na podporu ledvin z ovsa.

Vyvařujte obilí

Obilný vývar má revitalizující účinky, podporuje trávení, detoxikuje střeva a zklidňuje a podporuje činnost žaludku. Je možné ho pít teplý každé ráno na lačný žaludek nebo před každým jídlem. Prohřeje žaludek a nastaví naše trávení na provozní teplotu. Obilný vývar vaříme vždy z celého zrna a nepoužíváme vločky. Pokud odvar podáváme dětem mladším tří let, pak zrno namelte nahrubo v mlýnku, den před vařením namočte a potom vařte. Bude velmi dobře stravitelný. Tato úprava je vhodná i pro lidi s problematickým trávením, dráždivým tračníkem nebo refluxem.

Recept na přípravu obilného vývaru

Co potřebujeme: 2 polévkové lžíce obiloviny, 1 l vody, špetku soli, (špetku šafránu není nutné).

Jak na to: obilovinu s vodou přivedeme k varu a stáhneme a vaříme 2 hodiny. Pak jíme každý den na lačno 1 misku.

Peristaltiku může podpořit i rozdrcenými semínky sezamu nebo rozdrceným lněným semínkem. Semínka opražte na suchu na pánvi a nechte vychladnout, pak je rozdrťte nebo umelte a smíchejte s medem, takto se užívají lněná semínka, černý nebo bílý sezam, je nejlepší je střídat. 3x denně kávovou lžičku 15 minut před jídlem. Pokud je dáváte do jídla, nemají takovou účinnost. Tělu je potřeba dát jasně na srozuměnou, že je užíváte jako lék, ne jako součást stravování. Semínka si můžete zalít do malé zavařovací skleničky medem, abyste měli připraveno na užívání. Tato semínka hojí střevo a mají vliv na kvalitu kůže.

Podpůrné čaje a odvary

Čaj se sezamovým olejem a medem

Co potřebujeme: 60 g medu, 30 ml sezamového oleje.

Jak na to: sezamový olej smícháme s medem a zalijeme 200 ml horké vody a promícháme. Pijeme 2x denně. Zvlhčí střeva a podpoří stolici.

Čaj z lístků ředkvičky

Co potřebujeme: hrst vrchních lístků červené ředkvičky

Jak na to: lístky omyjeme, natrháme a přelijeme horkou vodou a necháme 10 minut louhovat. Scedíme a popíjíme teplé. Používá se, když při zácpě máme nafouklé břicho a cítíme nevolnost.

Vývar ze slunečnicových semínek

Co potřebujeme: 2 polévkové lžíce slunečnicových semínek

Jak na to: semínka dáme do skleněné konvice nebo smaltového kastrůlku, zalijeme 250ml vody a necháme přejít varem, stáhneme, louhujeme 10 minut a scedíme. Odvar popíjíme teplý.

Pokud trpíte na ranní průjmy, zamyslete se, zda nejíte moc syrové zeleniny a ovoce nebo stravy, která zachlazuje (šťáva ze syrového ovoce a zeleniny, salát jako hlavní jídlo, ke snídani jogurty a další mléčné výrobky a velké množství chlazených nápojů).

Do trávy si ji prostřete. Ale až v létě

Mezi 7:00 až 9:00 je v aktivitě žaludek. Je to přesně čas na první příjem jídla v rámci našeho dne. Žádné jiné jídlo není tak důležité v rámci dne. Každopádně se držte zásady, že poslední jídlo by mělo být zkonzumováno do 19. hodiny. Po noci je žaludek zcela vyprázdněn, pokud jste ho nenaplnili nočnímu výpady na ledničku. Náš život se zrychluje a tak se domníváme, že ušetříme bez snídaně čas a vlastně detoxikujeme, protože je zdravé nesnídat. Opak je pravdou. V tuto dobu slezina a ledviny nejefektivněji vstřebávají přijatou stravu a žaludek stráví vše, co přijmeme, velmi kvalitně a efektivně. Uvědomte si, že pokud se nenasnídáme, žaludek bude vylučovat přespříliš velké množství žaludečních šťáv a z dlouhodobého hlediska se nám poškodí sliznice žaludku a my si můžeme připravit živnou půdu pro mnoho problémů se zažívacím ústrojím (zánět žaludku, žaludeční nebo dvanácterníkové vředy, potížím se žlučníkem či játry nebo k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění).

Jezte jak za starodávna

A pokud se ptáte, co máte ke snídani jíst, tak teplé jídlo, ať je to obilná kaše se semínky či oříšky s trochou másla nebo s podušenou zeleninou, hutné polévky, vývary z masa a zeleniny či vejce. Takto nejvíce prospějete svému žaludku. Vše rychle natráví a promění na energii, kterou ráno opravdu potřebujeme. Teplá snídaně předchází zácpám, blokádám stravy, nachlazení, zachlazování podbřišku, který může způsobit nadýmání, bolestivou menstruaci apod. Proto se rozhodně ráno vyhněte studené vodě, džusům a ostatním studeným nápojům, a potravinám, které jste právě vyndali z lednice. Jejich konzumací zachladíte činnost žaludku a po celý den vás pak bude provázet pocit tíhy v břiše, či problém s nepříjemným nadýmáním. Během dne se pak řiďte rozumem, jezte jednoduchou stravu, která nejvíce připomíná to, co jedli naši předkové a respektujte, že zatímco na jaře a v létě konzumuje více čerstvé stravy, která postupně vyrůstá, ale vždy po teplém jídle, v zimě naopak se uchylujeme hlavně ke stravě vařené, nakládané a sušené. Preferujeme více luštěnin, semínek a oříšků, sušené ovoce, podušená jablíčka či hrušky s hřebíčkem a skořicí.

Dvakrát: A stále nemá dost

Dospělému člověku dostačuje strava dvakrát denně. Jenom děti, starší lidé či nemocní nebo lidé po rekonvalescenci, ženy po porodu a kojící maminky, nebo ti, kteří mají problémy s trávením, mohou jíst častěji, ale maximálně čtyřikrát za den. Jinak přespříliš zatěžují trávicí systém a nedávají prostor ke zpracování stravy. Nezapomínejte na dostatečný přísun tekutin. Nejlepší je převařená voda, kterou můžete střídat s bylinkovými čaji dle ročního období. Šípek, ibišek a rakytník jsou bohaté na vitamin C, čaj ze syrového zázvoru prohřeje bříško, podporuje trávení, máta a zelený čaj zchlazují, lipový čaj a sušený zázvor zahřívají.

Vyplavte zahuštěnou moč

Nejlepší je tekutiny přijímat mezi 10:00 až 12:00, kdy se nám láme aktivita sleziny a srdce a pak mezi 15:00 až 17:00, kdy je v aktivitě močový měchýř. V této době je vhodné přijímat tekutiny, abychom vyplavili z těla nadměrnou vlhkost (toxin) a nezadržovala se nám zahuštěná moč v těle. Ta pak může způsobovat poruchu metabolismu tekutin (problémy s močením, záněty močového měchýře, problémy s prostatou, otoky končetin apod.). Lidé se zvýšeným cholesterolem a tlakem by měli pít i v noci, pokud například jdou na toaletu, měli by si připravit sklenici převařené vody, aby si zajistili ředění krve, která se při těchto potížích zahušťuje rychleji než u lidí, kteří tyto problémy nemají.

Moudra! Ne móda

Jak vidíte, naše tělo není jednoduchý stroj, je to taková malá chemická továrna, ale pokud je budeme respektovat a vnímat každé jeho vybočení z normálu, můžeme předejít mnoha zdravotním problémům a dlouhodobě si udržet vitalitu, zdraví a svěžest. Proto nepodléhejte módním trendům a držte se starých dobrých zvyků a mouder našich předků. Ti měli mnohem více zkušeností s pozorováním přírody a jejího vlivu na naše tělo i mysl. Doba se změnila, ale naše tělo zůstává zatím stále stejné jako před tisíci lety. Možná je méně odolné, pohyblivé, hůře se přizpůsobuje, je více nemocné, ale za to vše může člověk a ne příroda.

Článek napsala Bc. Renáta Lien Čepelková, DiS., všeobecná zdravotní sestra, praktik čínské medicíny. Je autorkou knih Jídlo jako lék, Jídlo jako lék proti stárnutí a Dotyk jako lék.

