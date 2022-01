Richard Seemann: Kyjev dosáhl propuštění německého admirála

reklama

Schönbach vydal v sobotu večer prostřednictvím tiskového a informačního střediska námořnictva toto prohlášení: "Právě jsem požádal spolkovou ministry obrany, aby mě s okamžitou platností zprostila mých povinností inspektora námořnictva. Moje bezmyšlenkovité výroky o bezpečnosti učiněné v Indii k vojenské politice stále více tíží můj úřad. Abychom předešli dalším škodám ze strany německého námořnictva, Bundeswehru, ale především ze strany Spolkové republiky Německo, považuji tento krok za nezbytný Paní spolková ministryně přijala mou žádost“ jak uvádí „DIE ZEIT ON LINE“.

"Krym je pryč" řekl Schönbach na akci think-tanku v Indii, která byla mimo jiné natočena a umístěna na internet: "Poloostrov Krym je pryč, nevrátí se, to je fakt." Schönbach také řekl, že Ukrajina se nemůže stát členem NATO, protože nesplňuje podmínky. Tento vysoký důstojník Bundeswehru měl na starosti německé námořní síly od března 2021. Ukrajinské ministerstvo zahraničí si kvůli Schönbachovu prohlášení předvolalo německou velvyslankyni na Ukrajině Anku Feldhusenovou pro „nepřijatelnost prohlášení vrchního velitele německého námořnictva Kay-Achima Schönbacha,“ uvádí se v jeho protestním dopise. Mimo jiné jde o jeho výrok, „že se Krym nikdy nevrátí Ukrajině a že náš stát nesplní kritéria členství v NATO“.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba výroky kritizoval s tím, že jsou v rozporu s podporou Německa Ukrajině. Schönbach navíc také označil strach, že by ruské jednotky mohly napadnout Ukrajinu, za „nesmysl“. To, co Vladimir Putin skutečně chce, je „respekt na úrovni očí“, řekl viceadmirál. "Je snadné mu dát respekt, který chce a který si pravděpodobně zaslouží." Větší hrozbu vidím v Číně, řekl Schönbach. "Dokonce i my, Indie, Německo, potřebujeme Rusko, protože potřebujeme Rusko proti Číně." Rusko je křesťanská země – „ačkoli je Putin ateista, to nevadí“. Mluvčí ministerstva obrany uvedl, že Schönbachovy výroky obsahově a slovně „v žádném případě neodpovídají jeho postoji“ a bude to muset vysvětlit svému nadřízenému, generálnímu inspektorovi Eberhardu Zornovi.

Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk ale označil rezignaci šéfa německého námořnictva za nedostatečnou. "Vítáme skutečnost, že pan Schönbach nabídl svou rezignaci," řekl Melnyk listu Die Welt. Skandál však za sebou zanechal „trosky“ a „masivně zpochybnil“ mezinárodní důvěryhodnost a spolehlivost Německa. Velvyslanec kritizoval, že Schönbachovy výroky „uvedly celou ukrajinskou veřejnost do hlubokého šoku“ a srovnal je s nacistickou érou: "Tímto blahosklonným postojem si Ukrajinci nevědomky připomněli hrůzy nacistické okupace, kdy se s Ukrajinci zacházelo jako s podlidmi," řekl Melnyk a také mluvil o „cynické bagatelizaci nezákonné okupace Krymu“ a povýšeném zpochybňování ukrajinské suverenity.

Výroky šéfa námořnictva, který mezitím rezignoval, nazval „německou aroganci a megalománii, s níž jeden z nejvyšších šéfů Bundeswehru sní o svatém spojenectví s válečným zločincem Putinem a o německo-ruské moderní křížové výpravě proti Číně". Kuleba obvinil Německo z povzbuzování Putinových akcí a z podkopávání jednoty Západu v konfliktu. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že během jednání s německou velvyslankyní Feldhusenovou bylo rovněž vyjádřeno „hluboké zklamání“ z toho, že německá vláda odmítla dodávky zbraní na Ukrajinu.

Kontradmirál Kaack, zatím povede německé námořnictvo, dokud nebude přijato rozhodnutí o nástupci, oznámil „DIE ZEIT“ bez dalších podrobností o postupu německé spolkové vlády. Bývalý generální inspektor Bundeswehru Harald Kujat kritizoval jednání s kritizovaným a nyní rezignovaným velitelem námořnictva Kay-Achim Schönbachem. V rozhovoru pro ARD Kujat řekl: "Kdybych byl stále ve funkci, stál bych za admirálem Schönbachem a snažil bych se zabránit jeho odvolání - všemi prostředky."

Kujat pochyboval v rozhovoru s největší německou veřejnoprávní stanicí o tom, že Schönbachovy výroky byly nesprávné. "Dopustil by se disciplinárního přestupku, pokud by porušil zákon o vojácích a vážně poškodil pověst Bundeswehru nebo respekt a důvěru, kterou jeho oficiální postavení vyžaduje." To však nevidím, řekl Kujat během jeho přednášky v think-tanku v Indii. Kritika Schönbachových formulací je pochopitelná, zvláště ve „vyhrocené situaci“, ale v podstatě však odrážel americký postoj a tím i „nejbližšího spojence Německa“. Kujat k aktuálně napjaté situaci dále uvedl: „Musí být v našem zájmu dospět k rozumnému závěru, deeskalovat a také dojít k uvolnění napětí s Ruskem, a samozřejmě vždy s ohledem na bezpečnostní zájmy Ukrajiny. To je naprosto jasné.“

Nemůže to být však tak, „že vždy mluvíme jen o válce a ne o tom, jak lze válce zabránit“. Naproti tomu zahraničně politický mluvčí křesťanské unijní frakce CDU/CSU v Bundestagu Jürgen Hardt prohlásil, že. "poptávka po obranných zbraních z Ukrajiny v Německu by měla být prozkoumána a v určitých případech schválena."

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

