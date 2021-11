Richard Seemann: V Německu sílí hlasy za provedení povinného očkování

reklama

Jejich šéfové dostávají stále silnější podporu nejen od virologů, ale i od řady právníků, kteří vysvětlují, jak by mohly vypadat zákonné sankce pro ty, kteří se odmítnou nechat očkovat. Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 2% Není to v pořádku 93% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13225 lidí

"Nemůžeme se obejít, pokud se chceme dostat z této šlamastiky, bez toho, že se lidé musí nechat očkovat." Je sice pravda, že povinné očkování je hlubokým zásahem do lidských práv, ale skutečnost, že se tolik lidí odmítlo nechat očkovat, znamená, že „musíme s velkými obtížemi zasahovat do svobody ostatních,“ řekl Kretschmann. Svoboda, zdraví a životy mnohých jsou narušovány opatřeními a hrozbou přetížení zdravotního systému. Kdo odmítne povinné očkování, neskončí ve vězení a policie určitě nikoho na očkování tahat nebude, dodal Kretschmann. Půjde však o pokuty a omezení pro ty, kdo jsou proti očkování.

Bavorský premiér Markus Söder ve společném článku pro „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ dodal, že „povinnost očkovat není porušením občanských svobod, ale je spíše předpokladem k tomu, abychom znovu získali svobodu“. Shodli se na tom i předsedové vlád Volker Bouffier z Hesenska, Daniel Günther ze Šlesvicka-Holštýnska a Reiner Haseloff ze Saska-Anhaltska. Premiér Severního Porýní Vestfálska Hendrik Wüst vyzval k důkladnému prozkoumání tohoto postupu. Starosta Brém Andreas Bovenschulte řekl, že povinné očkování přijde příliš pozdě na to, aby zastavilo čtvrtou vlnu korony, ale „s ohledem na celostátní situaci určitě nemůže být do budoucna vyloučeno“. Vicepremiér Severního Porýní-Vestfálska Joachim Stamp a generální tajemník CSU Markus Blume vyslovili pro „obecný požadavek očkování. "Osobně si to dokážu představit," řekl Stamp a Blume řekl, že je správné „zpočátku spoléhat na dobrovolnost, ale pokud se chceme chránit před pátou vlnou, existuje pouze jeden nástroj: povinné očkování pro všechny."

Sárský premiér Tobias Hans, spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn a místopředseda parlamentní skupiny liberální FDP Michael Theurer se však postavili proti obecnému požadavku na očkování. Spahn na Deutschlandfunku řekl, že to neprolomí současnou vlnu a navíc je jen stěží vymahatelné. Pokud uvalíte pokuty a kontroly, lidé s více penězi by na tom byli lépe než ti s méně penězi. „Nebo půjdou do vězení pro ty, kteří nemají peníze?,“ zeptal se Spahn.

Experti zastánců obecného požadavku na očkování mají ale podporu právníků. Renomovaní znalci je považují za kompatibilní se základním zákonem, prohlásil ústavní právník Ulrich Battis z berlínské Humboldtovy univerzity. "Takové plošné povinné očkování je naprosto ospravedlnitelné - k ochraně životů jiných lidí." Battis odkázuje na článek 2 základního zákona, který stanoví ochranu života jiných lidí. „Základnímu právu na fyzickou integritu, které článek rovněž stanoví, se musíme podřídit“. Profesor farmacie ze Saarbrückenu Thorsten Lehr na televizní stanici RTL řekl, že povinnému očkování se příští rok se nikdo na jaře nevyhne, protože konec pandemie je možný jen povinným očkováním. Renomovaný právník Hinnerk Wißmann z univerzity v Munsteru řekl listu „Welt“, že uvěznění je mírnějším prostředkem, „pokud je alternativou zrušení svobodného státu v nekonečných smyčkách blokování“. Uwe Volkmann, profesor veřejného práva na Goethově univerzitě ve Frankfurtu míní, že „hloubka zásahu“ je menší než „vážná omezení svobody, která by jinak byla nezbytná“.

Profesor práv z Bielefeldu Franz C. Mayer řekl: "Svoboda jednotlivce končí tam, kde je ohrožena svoboda a zdraví druhých - to je tento případ, pokud očkovací kampaň neuspěje." Mayer dal jasně najevo, že jde o povinné očkování a pro ty, kteří se odmítnou nechat očkovat, přichází v úvahu pokuta nebo zákonné předpisy až po ztrátu krytí zdravotního pojištění. Spolková vláda musí jednat, řekla premiérka Porýní-Falce Malu Dreyerová a vyhlásit za povinnost očkovat určité profesní skupiny. Spolkové země na konferenci premiérů proto již požádaly spolkovou vládu, aby co nejdříve zavedla povinné očkování pro všechny zaměstnance v nemocnicích a pečovatelských zařízeních. Myslím, že je důležité, aby to spolková vláda nyní rychle zavedla a Dreyerová znovu vyzvala lidi k očkování.

Jsou však i vážně nemocní, kteří stále zlehčují Coronu, i když přijdou do nemocnice. K mnoha neočkovaným se z pohledu psychologů racionálními argumenty nedostanete. Mezi nimi je profesor Müller na univerzitě v Mohuči, který od začátku pandemie je zapřisáhlým skeptikem ohledně očkování. V září sám onemocněl, přišel na 18 dní do nemocnice se zápalem plic, přežil plicní embolii, ale jeho postoj to nezměnilo. „Proč bych teď měl tento názor sám měnit?“ říká Müller a dodává: „pak byste museli předpokládat, že jsem předem mluvil nesmysly.“ Třicet procent lidí ve Spolkové republice je tak stále neočkovaných a skoro se zdá, že to tak zůstane. Studie zadaná spolkovým ministerstvem zdravotnictví z poloviny října zjistila, že 65 procent v současnosti neočkovaných nechce do poloviny prosince nic měnit.

Zdá se, že ani vlastní infekce často nedokáže změnit pohled na nemoc a očkování. Jak se stalo u paní Isabelly v Hesensku. Očkování pro ni nikdy nepřicházelo v úvahu a myslela si, že nemoc je neškodná - až v květnu onemocněla od syna který měl Coronu. Následující týdny a měsíce pro ni nebyly jednoduché. Neustálá únava, zvonění v uších, bolesti hlavy a nejhorší ze všeho: trvalé vypadávání vlasů. Každý den malý chomáč - po celé týdny. I dnes může pracovat jen na 60 procent. "Přesto tvrdí, že lepší mít těžké následky, než se nechat očkovat. Raději by znovu prožila těžké následky své nemoci, než aby se vystavila riziku vpichu injekce, a to se nezmění ani v budoucnu.

Zažíváme to prakticky každý den říká Michael Puncak, ředitel ošetřovatelské jednotky intenzivní péče v Křesťanské nemocnici v Quakenbrücku stojící v plné výstroji před pacientkou. Leží na posteli, její kůže je bledá jako křída, ústa dokořán s hadicí, která zásobuje ženu vzduchem. Příbuzní mu a jeho kolegům řekli, že žádná Corona vlastně neexistuje, že očkování nepomáhá ačkoliv jejich příbuzní jsou o několik dní později mrtví. Pokud ano, mají vítězoslavný úsměv, jako by měli ve všem pravdu. "Nesnažíme se tady nikoho přesvědčovat," říká Michael Puncak. "Víme, jak to funguje. Raději využíváme naše zdroje u lůžka pacienta."

Situace v nemocnicích se ale chýlí k vrcholu, stává se stále dramatičtější. "Teď to zase začíná jako na jaře, že jedeme prakticky na doraz," říká Puncak. Minulý týden na jeho oddělení každý den zemřel člověk na Coronu. Neočkovaná pacientka na lůžku to nemusí zvládnout. Svou infekci už vlastně přežila, ale její plíce jsou natolik poškozené, že už nemůže sama dýchat. Mnoho takových případů řešil i psychoterapeut Christoph Schilling, který pracuje ve Fakultní nemocnici v Drážďanech na jednotce intenzivní péče. I zde se vždy najdou pacienti, kteří ještě na smrtelné posteli nemoc zlehčovali. Badatel strachu Borwin Bandelow to vidí podobně, apely a argumenty už se k mnoha lidem nedostanou. "Protože u těchto lidí vládne strach a pobídky už nebudou moc platné. Nepřesvědčíte je klobásami ani loterií."

Tisk proto povinnému očkování věnuje velkou pozornost - jako SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, který píše: "Málokteré rozhodnutí má potenciál rozdělit společnost hlouběji než povinné očkování. To se mimochodem netýká jen odpůrců - ale i těch, jejichž trpělivost s váhavými a odpůrci mezitím přešla." Vztek může také změnit strany. Je špatné bojovat s pandemií, která buď nedělá nic, nebo příliš málo, nebo bez přerušení používá nejtvrdší myslitelná opatření. Pokud se proočkovanost přes veškerou snahu nezvýší, virus při pohybu zmutuje na čtvrtou a při páté vlně povinné očkování bude každopádně nevyhnutelné.

STUTTGARTER ZEITUNG k tomu říká: "Prozatím je pro povinnost těsná většina populace, v některých průzkumech dokonce jasná většina. Očkování je soukromá věc - i když to někteří vidí jinak a opakovaně se to používá jako ospravedlnění proti očkování. V každém případě je jedno jasné: povinné očkování by bylo méně drastickým zásahem do základních práv než ta, která nás s největší pravděpodobností budou znovu ohrožovat,“ zdůrazňuje STUTTGARTER ZEITUNG.

„Povinné očkování je velkým zásahem do osobních práv,“ konstatuje BERLINER ZEITUNG. "Musí se to zvážit a velmi dobře komunikovat, abyste se vyhnuli další polarizaci a sociálnímu rozdělení. Komunikace však není zrovna silou zúčastněných sil. Naštěstí průzkumy ukazují, že většina populace je pro obecný požadavek na očkování. Populace je zřejmě dál než politici, zdůrazňuje list.

NÜRNBERGER NACHRICHTEN jsou k povinnému očkování skeptičtí: Je prostě nepředstavitelné, aby lidé dostali vakcínu proti jejich vůli. I kdyby to bylo právně ospravedlnitelné. … Rakousko každopádně není jako vzor, i tam politika selhala.

Námitky přicházejí i z NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG: "Většina populace má klesající pochopení pro menšinu, která se nenechává očkovat. Výzva k očkování nezní absurdně. Tento ultima ratio by mohl obstát i před Spolkovým ústavním soudem." Jen co by se tím získalo? Existuje velké riziko, že odpůrci očkování, popírači koronaviru a pravicově extremistické skupiny se budou dále radikalizovat Pokus o útok na Bundestag a nepokoje v několika evropských městech varují, abyste neignorovali sociální polarizaci,“ varuje NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.

FRANKFURTER RUNDSCHAU kritizuje ministra zdravotnictví Spahna: "Je cynické, když odcházející ministr zdravotnictví Spahn říká, že do konce letošní zimy bude pravděpodobně každý v Německu očkován, uzdraven nebo zemře. Je to hlavně cynické, protože uplynuly méně než čtyři týdny od chvíle, " kdy zastával názor, že by Německo mohlo pandemickou situaci nechat doběhnout, což se skutečně stalo. V Rakousku je ale nyní celostátní uzávěra a od února povinnost očkování,“ vysvětluje FRANKFURTER RUNDSCHAU.

DITHMARSCHER LANDESZEITUNG se zamyšlí nad Spahnovými slovy. "Tím odcházející ministr konečně opustil úzkou cestu nedostatku předvídavosti a zbytečných slibů , které musel porušit a tím značně poškodil reputaci ministra zdravotnictví . Nikdo s takovou zdravotní krizí neměl zkušenost. I když celkově byla koronavirová politika spolkové vlády v pořádku."

A TAZ si myslí: "Jens Spahn musí rezignovat. Ne, ne kvůli své současné očkovací frašce. Ve skutečnosti to jen dává lopatu na hromadu svinstva, které politik CDU během pandemických let naskládal. Dokázal, že může být podle svého titulu stále ministrem zdravotnictví, ale především mistrem chybného úsudku. Pokud neviděl aktuální údaje o koroně, že země je v epidemické nouzi celostátního rozsahu, měli by si hledat novou práci. Ale prosím ne v oblasti zdraví, tak striktně usoudil TAZ.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Semaforový hlavolam ve finální fázi Richard Seemann: Lockdown a povinné očkování se plíživě šíří Spolkovou republikou Richard Seemann: Rakousko jako první zavedlo povinné očkování Richard Seemann: Kurz zbaven imunity a vydán ke stíhání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.