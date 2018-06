Robert Troška: Babišova vláda ANO legalizaci homosexuálních sňatků. Důsledek: Adopce dětí homosexuály

Vzpomínáte si ještě na ujišťování zástupců LGBT komunity při protlačování zákona o registrovaném partnerství homosexuálů v roce 2005, jak již žádné další požadavky nebudou vznášet, jak budou mít konečně rovnoprávné postavení?

Uběhlo jen pár let a LGBT komunita je znovu nesmírně agresivní a zakládá iniciativu „Jsme fér“ (jak příznačný název) a ruku v ruce s touto iniciativou je zorganizována na půdě poslanecké sněmovny podpora návrhu na zrovnoprávnění homosexuálních svazků od 46 poslanců zejména z hnutí ANO a Pirátů, pro něž je zrovnoprávnění manželství pro homosexuální páry zásadním tématem, ale nechybějí i podpisy od zástupců KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Začíná jít skutečně do tuhého. Jedná se o perfektně organizovanou nátlakovou akci připravenou v součinnosti s některými médii, kdy LGBT komunita přechází do dalšího útoku na rodinu se zbraněmi toho nejtvrdšího kalibru manipulací a citového vydírání, jak již jsme si za poslední léta zvykli. Jedná se o argumenty „nedůstojného prostředí“ podpisu registrovaného partnerství na matrice, pocitu méněcennosti (já ho mám mimochodem taky, poněvadž jsem bílý heterosexuál) nebo dokonce pocitu občanů druhé kategorie. Některá média bohužel tyto požadavky ještě umocňují vykreslováním „nebohých gayů a leseb“ a jejich psychických problémů, ze kterých nezřídka obviňují netolerantní většinovou společnost žijící ve svých zažitých „stereotypech“. V prohlášeních LGBT komunity se to jen hemží výrazy jako láskyplná rodina, stabilita, tolerance různorodosti a „legalizace“ manželství, což ve výsledku znamená jediné, destrukci tradičního rodinného svazku, na kterém je založeno zdravé fungování každé společnosti.

Tyto pseudoargumenty je potřeba odmítnout ze tří zásadních důvodů:

1.Ochrana manželského svazku

Již naši předkové moc dobře věděli, že nelze zrovnoprávňovat něco, co manželským svazkem není. Manželský svazek je tradiční forma mezi mužem a ženou požívající po celá tisíciletí výjimečnou exkluzivitu, především z důvodu porodnosti, výchovy dětí a přežití dalších generací. Homosexualita je slepou větví vývoje lidské společnosti, poněvadž nezajišťuje potomky pro další generace.

2.Propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu

Renomovaný nizozemský psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut Dr. Gerard J.M. van den Aardweg při svých výzkumech zjistil, že existují jasná propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu jako je pocit méněcennosti, strachu, nutkavá neuróza, problémy s kontakty a sexualitou, kdy u homosexuálu dochází k sexuálním poruchám.

3.Právo samotného dítěte vyrůstat ve svazku muže a ženy

Výchova dětí má probíhat v přirozeném rodinném prostředí muže a ženy. Jedná se o osvědčený, staletími prověřený model, který je pro vývoj dítěte nejideálnější. Děti nesmí být obětí homosexuální ideologie, jak uvádí Dr. Gerard J.M. van den Aardweg.

Na rozdíl od jiných středo a východoevropských zemí, které si plně uvědomily význam rodiny a většinou zakomponovaly ochranu tradiční rodiny do ústavy (Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Rumunsko), Babišova vláda pod vedením ANO jde opačným směrem a naopak klasickou rodinu podporou návrhu na zrovnoprávnění svazku homosexuálů rozbíjí a můžeme se tak stát první postkomunistickou zemí, kde budou legalizovány sňatky homosexuálů.

Pokud se i poslanci podlomí tlaku LGBT komunity a schválí zrovnoprávnění, bude to další hřebíček do rakve prorodinné politiky, která je základem pro další desetiletí. Tady se bohužel výsledky neměří čtyřletým volebním obdobím, ale na desetiletí, a jak tato politika „progresivních“ hodnot s akcentem na vymazání tradiční rodinu a upřednostňování menšin dopadá, vidíme na západ od nás, kde sociální inženýři klesající porodnost řeší přílivem statisíců potenciálně nebezpečných jedinců z nekompatibilních, většinou islámských kultur.

Naštěstí se objevila iniciativa 37 poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s panem Markem Výborným (KDU-ČSL) návrhem na doplnění ústavního dodatku definicí manželství jako svazku mezi mužem a ženou.

LGBT komunita má právo na toleranci, ale tolerance neznamená zrovnoprávnění s manželským svazkem. Militantní kroky části LGBT komunity podpořené Babišovou vládou a částí výše jmenovaných poslanců je třeba rázně odmítnout a nikoliv jen sedět se založenýma rukama.

Jednou z cest je podpis Petice za podporu manželství přijetím ústavního dodatku, s jejímž textem se můžete seznámit popř. podepsat ZDE. Podpis petice je jedním z kroků, kterým i VY můžete pomoci prosadit obranu tradiční rodiny. A to není málo.

