Roman Ramach: Normální je nelhat

Je to pravda a tohle nám tvrdili i umělci a ne-ZISKOVKÁŘI, podporující pana Drahoše v prezidentské volbě. A já stále čekám a v médiích hledám, kteří z těchto podporovatelů dodrží své slovo a emigrují.

Slíbili to a veřejně prohlásili, že v případě výhry Miloše Zemana emigrují z této republiky. Dokonce podepisovali petici na FB a hlásili se k tomuto. Nyní petici raději smazali, jsou potichu a většina z nich si užívá "prosperity", kterou mají zajištěnou z našich daní čerpáním různých grantů, dotací apod., které se vynakládají na jejich platy. I když to skrývají za bohumilé projekty, které většina těch, co poctivě pracují na tři směny za 20 000 korun hrubého, nepotřebuje.

Věřil jsem aspoň tomu, že nelžou a hovoří pravdu. Věřil jsem tomu, protože pravdy měli plná ústa, a ejhle... Opět lhali. Musíme si to pamatovat i za pět let, až nám opět budou vnucovat svého kandidáta, aby si tím zajistili bezpracné příjmy a pohodlný život na náš úkor.

autor: PV