Roman Ramach: Pošetilost mocných

Dnešní panstvo (vládnoucí vrstva) neustále zkouší, co my pracující vydržíme. Bohatí bohatnou a běžný občan pracuje víc a víc, neustále je nucen poslouchat, jak prosperujeme, ale nic z toho nemá.

Nyní se mocní lekli rozsudku vrchního soudce ohledně causy H-systém. Vlna solidarity běžných občanů nahnala privilegovaným vrstvám strach a v zájmu zachování svých pozic a penězovodů dočasně ustoupili a netrvají na naplnění rozsudku ohledně vystěhování. Domnívají se nejspíš, že vše se v klidu vysedí, a poté, až bude klid, s lidmi opět zatočí. Co jiného byla nabídka ministra vnitra Hamáčka o možnosti nastěhování do nájemních garsonek. Obyvatele družstva Svatopluk rozdělí a postupně je začnou ovládat a umlčovat. Co jiného by jim zbylo,pokud by byli v nájemních bytech ministerstva vnitra.

Mocní, ale i ti, kteří jsou přisáti na veřejném penězovodu, by si měli uvědomit, že už je toho dost a rozsudkem vrchního soudu silně přestřelili. Ty zákony, podle kterých soudí dnešní nadstandardně placení novodobí biřici (soudci), vytvořili oni,,dnešní zákony nejsou ku prospěchu menšiny,,ale ku prospěchu úzké skupiny mocných,,kteří neustále chtějí víc, víc a neštítí se ničeho.

Proč se dodnes nezatočilo se solárními barony? No nejspíš protože za anonymními akciemi je schován nejeden politik, popřípadě jemu spřízněná osoba. Proč se nezatočilo s Bakalou. No protože právě politici v zájmu a v jeho žoldu vytvořili takové zákony, které umožnily tomuto nemorálnímu člověku zadlužit prosperující firmu a z půjčky si vyplatit miliardy. Dnes má tu drzost kvákat o morálce a hodnotách.

Ten seznam je nekonečný. Vzpomeňme banky na konci devadesátých let, a na počátku 21. století jsme my všichni zaplatili sanaci těchto bank, kdy opět mocní dovolili je vytunelovat jim nakloněným šíbrům, a poté co národ zaplatil tyto tunely (MANKA), tak se banky za levný peníz prodaly do zahraničí, a opět zisky, které se měly vrátit těm, co zaplatili tuto sanaci, jdou do zahraničí.

"Vážení" páni politici. Je toho dost. Právo musí být spravedlivé, a ne výhodné pouze pro někoho. To dejme místo drahých nespravedlivých soudců počítačové automaty.

Politici by si měli uvědomit, že tak jako oni i my běžní pracující chceme slušnou mzdu, abychom z ní zaplatili poplatky státu, nájmy a aby nám z ní zůstalo na slušný život. Už je toho dost a dost bylo slibů. Ono se také může stát, že se zvedneme a z těch vašich stotisícových koryt vás sundáme. Že vám to hrozí, se jasně ukázalo po zveřejnění rozsudku vrchního soudu.

