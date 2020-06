Rudolf Mládek: Chtějí pomoc a migranty vnucují?

reklama

Tytéž žádající země ale chtějí, aby za jejich budoucí úvěry jim ručili všechny členské státy Evropské unie (EU). Skoro neuvěřitelné.

Pokud Evropská komise (EK) při pandemii koronaviru předváděla neschopnost, tak nyní se jí podařil „husarský kousek“. V čase, kdy i jedna země může zablokovat plán na gigantický úvěr ve výši 750 miliard eur přichází s plánem „povinné solidarity“, což je eufemismus na řízené obsazování členských zemí EU nepozvanými neuprchlíky.

„Jsme přesvědčeni, že zavedení povinných relokací by se mohlo stát silně motivujícím faktorem,“ uvedli ve společném dopise EK ministři vnitra Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Estonska, Lotyšska a Slovinska. A dodali, že podporují posílení solidarity s jihoevropskými zeměmi „rozšířením finanční, technické, operační a expertní podpory“. Vlastní text si přidali proti kvótám ministři vnitra Rakouska a Dánska, jejichž vlády rovněž prosazují protiimigrační politiku. EU by podle nich měla hledat kompromisní řešení a nepřicházet s návrhy, které jen "oživují staré neshody a nutí členské země budovat ještě hlubší zákopy".(viz) Vtipné. Zákopy jsou už přiznanou realitou.

Je nesporné, že ekonomika EU se po pandemii koronaviru propadne a i přes rozdílná čísla se všichni shodují, že pád to bude značný. V této době řešit další přísuny migrantů při vědomí, že není ani lék ani vakcína na koronavir, že nejsou státy vůbec připravené na další finanční zátěže, to je pokus od Německa a EK rozhodně chybný.

Při takovém přístupu by se mohla brzy EU přejmenovat na EUU, tedy na Ekonomicky Upadající Unii. Ani tak super výkonná ekonomika, jakou je ta německá, nemůže zastat všechno a za všechny. Pokud navíc sledujeme „protesty“ v USA a k nim ty evropské, je zřejmé, že další přívaly migrantů jsou jenom předzvěstí podobných „protestů“ v EU.

Britský premiér Boris Johnson uvedl, že současné protesty byly "podkopány" násilím a "zradily účel", kterému by měly sloužit. (viz) Stejně tak ale můžeme říci, že snaha pomáhat uprchlíkům pronásledovaných válkou je podkopána politikou EU, neboť ochrana uprchlíků neměla nikdy sloužit k ekonomické migraci do Evropy. Přestože tuto ekonomickou potřebu má několik stovek miliónů lidí v Asi či Africe, nikdo v EU není ani vteřinu schopen logicky a odpovědně říci, kdy se přesun těchto lidí do EU ukončí. A to v době, kdy miliony Evropanů nemají práci a střední třída začíná připomínat chudinu latinsko-amerických států.

Ondřej Neff napsal: „..idea EU je v pořádku, princip funguje, jen ten socialismus v jejím čele vede ke zkáze.“ (viz) Vede zjevně ke zkáze, když nesouhlas je i s úvodem, neboť idea projektu Uhlí a ocel byla v pořádku, idea EU definovaná v roce 1992 v Maastrichtských dohodách je od začátku špatně, včetně špatného projektu společné měny euro.

A kdo pamatujeme socialismus, ví, že mnozí politruci se často zaklínali tím, že idea komunismu je výborná, jenom se to v tom socialismu nedaří až tak dobře vše zařídit. Kdo věří hloupostem, ať věří v ideu této (!) EU. A když politik Martin Kolovratník (ANO) napíše, že cit: „Rozhodně podporuji fungování a rozvoj EU a jednotného trhu“ (viz), pak mezi slovy jednotný a společný má EU rovnítko a synonymem těchto dvou slov je i slovo „ kolektivní“ (viz). Tedy de facto socialistické. A tam tato EU nepochybně směřuje.

Rudolf Mládek

