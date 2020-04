Rudolf Mládek: Co nám dluží ministryně Maláčová

Je nesporné, že současné nouzové opatření se dotkne řady občanů, kteří v této době budou mít snížené nebo i hůř, téměř nulové příjmy. To je vystaví do obtížné životní situace. A protože bez jídla a vody nelze žít, pak samozřejmě budou všichni tito hledat úspory na každém kroku. Mezi ně se zařadí i možnost jen dílčí úhrady a i neplacení nájemného. V téměř milionu nájemních bytů bude jistě nemalé procento těch, kteří problému hrazení nájemného budou čelit.

reklama

Stát to zatím prostřednictvím návrhu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) navrhuje řešit odkladem nájemného na úkor pronajímatele do konce května roku 2021, ale tím vystavuje pronajímatele jiným, novým rizikům. Řešení je zbytečně plošné (každý nájemník nebude postižen nouzovým stavem) a navíc je až příliš snadno zneužitelné.

Podle veřejných údajů přes padesát tisíc domácností pobírá příspěvky na bydlení, a to na základě státem prověřených údajů a informací. Je tedy otázkou, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením ministryně Maláčkové nerozšíří tuto působnost a především proč nezjednoduší možnost podání žádostí právě v době nouzového stavu.

Poprvé si stát ověří oprávněnost požadavku, podruhé může výši pomoci vhodně limitovat (asi nebude přispívat na nájemné v luxusní vile s bazénem a dvojitou garáží), a potřetí se tím ochrání i pronajímatelé, které by roční výpadek nájemného mohl uvést do stavu naprosté nouze.

Řešení z dílny MMR nejenže postrádá právní základ, neboť je neslučitelné s ústavní pořádkem, ale naopak tato problematika spadá do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a zde by se měly řešit konkrétní případy. A opět nikoliv zavádět nějaká nadbytečná plošná opatření. Ta by navíc nebyla v souladu s jednáním řádného hospodáře. A to by nastalo za situace, kdyby by se k úhradám všech odložených nájmů plošně přihlásil stát. Takové opatření by bylo nepřijatelné, jakkoliv by se nepochybně oběma stranám, tj. nájemníkům i pronajimatelům, líbilo. Prostor ke spekulacím a podvodům by se otevřel obrovský a o takový výsledek jistěže nikdo nemá zájem.

Dva se perou, třetí se směje? Tak nějak to vypadá za situace, kdy MMR řeší něco, co by měli řešit úředníci MPSV. Ticho z Ministerstva práce a sociálních věcí je za současné mimořádné situace až příliš podivně alibistické. Třeba se dočkáme změny.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Ministerstvo pro místní rozvoj přenáší povinnost ze státu na vlastníky bytů Rudolf Mládek: Hodlá snad vláda na jeden rok zestátnit nájemní byty a navíc bez náhrady? Rudolf Mládek: Liberální demokracie selhala jako selhal socialismus Rudolf Mládek: Počty nakažených a mrtvých jsou depresivní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.