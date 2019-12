Rudolf Mládek: Lesk a bída české železniční liberalizace

To může znít zákazníkovi libozvučně. Ale zatímco soutěže na dopravní obsluhu krajů autobusy či parciálními trolejbusy nezřídka mají v podmínkách to, že provozovatel nasadí moderní vozidla, u železnic tomu tak není. A tak zatímco se letos registrovalo téměř 1300 nových autobusů, noví tzv. soukromí železniční dopravci vytáhli na železnici tak trochu se šrotem. Většina nabízených a vybraných vlakových jednotek je z osmdesátých až devadesátých let minulého století. To asi za pokrok nikdo moc pokládat nebude.

Ve výsledku tu máme řadu dopravců, kteří nám sem vozí vysloužilé vyřazené vlaky, někteří alespoň nasadí původní vozy modernizované. Jde o motorové jednotky pod číslem 810 resp. 816 (viz). Najdeme i kuriózní výsledky, když jeden z krajů vybral provozovatele, který nasadí motorové vlaky na trať, která je elektrifikovaná. To, aby ta Gréta asi dostala rovnou mozkovou mrtvici. Pravda, provozovatel má dva roky na nápravu, ale znáte to… Sliby chyby. Co je pro cestující další přítěží, že se zbořila jednotná jízdenka a ačkoliv ji Sněmovna se zpožděním roku schválila (viz), zatím si ji přehazuje ze Senátem. Tak snad ten ping-pong brzy skončí.

Za nejpodivnější pojetí tzv. liberalizace železničního trhu můžeme pokládat to, že si státní moloch německých železnic tj. DB se souhlasem Evropské unie (EU) koupí soukromou společnost a vytvoří dceřinou společnost Arriva a s tou jde dělat konkurenci národnímu dopravci Českým drahám (viz). Takže asi i proto si České dráhy nakoupí autobusy, jak plánuje její současný nový generální ředitel. Autobusy mají být prvním krokem k rozšíření ČD mimo české hranice, neboť se počítá, že během příštích deseti let se evropský železniční trh zbaví posledních překážek ke kompletnímu otevření soukromé konkurenci (viz). Tahle zpráva německý FlixBus jistě nepotěší. Jenomže když státní firmy vypolštářované dotacemi vytvoří dceřiné společnosti, a dokonce i autobusové, o žádné vstupy soukromníků na trh se nejedná a žádnou liberalizaci to nepřináší. Spíše nekalou konkurenci skutečným soukromým dopravcům.

Ještě štěstí, že se v krátkém horizontu nepočítá s novými vlakovými zabezpečovači na regionální tratě. ETCS (European Train Control System) tedy evropský vlakový zabezpečovací systém se v prvním kole bude nasazovat na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech. Ale už dnes někteří soukromí nákladní dopravci hlásí, že nákladnost ETCS převyšuje cenu staré lokomotivy a mnozí plánují svoji činnost ukončit. Jak to asi dopadne s tou liberalizací v osobní dopravě? Kdo ETCS namontuje na desítky let staré vlaky? Zůstanou jen ty dotované státní firmy a malé, které to zázrakem přežijí. Tak o čem ta liberalizace v režii EU vůbec je? Zatím to spíše připomíná plíživou okupaci malých národních dopravců velkým evropským. Takže se nedivme, že Britové, byť sami velcí, hlasovali pro Brexit.

Rudolf Mládek

