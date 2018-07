Rudolf Mládek: Privatizace důlní společnosti OKD – kauza k nevyšetření

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci důlní společnosti OKD vyslechla tyto tento svědky: Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla, Milan Urban, Jiří Rusnok, Miroslav Grégr a Radek Pokorný. Finančníka a bývalého krejčíka Zdeňka Bakalu, který kdysi ovládl OKD, se členům komise zatím vyslechnout nepodařilo. Bydlí ve Švýcarsku a pozvánku mu poslali do Česka. A máme tu hned možnost vidět práci této komise.

Bakala bývá kritizován za údajné vyvádění peněz z černouhelné společnosti OKD, důkazy nikdo neviděl. Byty, co slíbil ústně, že prodá horníkům prodal jiným a vydělal. Že jako nemá charakter? A kdo jej z privatizátorů a politiků má? Tak proč se všichni stále tak nějak diví? Mimochodem i ústně uzavřená smlouva je platná, proč se tedy plnění nikdo nedomáhá, když je tolik svědků, kteří její obsah mohou potvrdit?

Mediální komedie okolo OKD skončí přesně tak, kde ty minulé. V nikde. Ve státě s fasádní demokracií to nemůže dopadnout jinak. A to i za situace, že trestní zákon platný v té době má stejně jako nový trestní zákoník promlčecí dobu dvacet let, jde-li o trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle zákona č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákony máme náramné, výsledky velmi nenáramné.

