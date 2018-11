Rudolf Mládek: Rudolf Mládek: Proč to předčasné jásání z pádu Babišovy vlády?

Poprvé je jasné, že aby taková situace nastala, je nutné mít 101 poslanců, kteří vysloví této vládě nedůvěru. Hnutí ANO to rozhodně neudělá a KSČM také ne, protože tato vláda splňuje jejich představu o omezení migrační hrozby a splňuje i představy další. Navíc KSČM může hovořit do personálních otázek a to bylo v minulosti obtížné.

Podruhé spoléhat se na roztříštěnou ČSSD je také dost ošidné. Socialisté se topí v dluzích, v pokračujících porážkách a odchod z vlády nebudou vnímat jako ozdravění a cestu do budoucna. Samozřejmě, že překvapení nejsou vyloučena. Poslanec hlasuje za sebe, nikoliv za stranu.

Pokud se vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše opozici podaří, zdaleka nemá tím nemá vyhráno. Ústava nestanovuje termín, kdy třetí pokus o sestavení vlády musí být realizován. Návrh podává předseda Poslanecké sněmovny (dnes Radek Vondráček z ANO) a prezident republiky Miloš Zeman není vázaný žádným termínem, do kdy musí musí tomuto návrhu vyhovět. Babiš v demisi tak opět může vládnout velmi dlouho. Klidně i rok.

Během této doby Babiš má na vybranou mnoho variant k sestavení vlády. Ukázalo se, že v takové Praze by ODS s ANO do společného řízení města šli a není vyloučeno, že tyto síly nakonec v ODS převládnou. Současná protimigrační politika Babiše je voličům pravice sympatická a pokud by se na ní ODS podílela mohly by její preference stoupat. Do vlády k Babišovi se ale také trvale hlásí Okamurova SPD a stačil by jeden hlásek z KSČM (nebo absence při hlasování o důvěře), aby i taková vláda vznikla. Ostatně na to také Okamura čeká, a proto se k opozici momentálně přidal.

Sečteno a podtrženo: Babiš zdaleka není na kolenou. A jestliže Miloš Zeman zůstane věrný zásadě, že vítěz voleb má vládnout, opozice moc úspěchů nesklidí. Rozhodně ne v krátké době. Zvrat by mohlo přinést pouze další vyšetřování kazy Čapího hnízda, kdyby se ukázaly nové zásadní skutečnosti. Ale ani odvysílaná „výbušná“ reportáž s Andrejem Babišem mladším tomu zatím moc nenasvědčuje.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Vláda Babiše Rudolf Mládek: Co je na kauze Bretta Kavanaugha to podstatné Rudolf Mládek: Evropský parlament si pohrává s válečným řešením Maďarska? Rudolf Mládek: Každému 2 byty a 3 auta zdarma?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV