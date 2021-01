Růžena Chrasteková: Komu a čemu slouží teď Ústavní soud a jeho předseda

reklama

Především ale prezidenta republiky a vlády v čele s jejím předsedou.

Protože jejich, potažmo jim libé a preferované strany nevyhrály volby a dle dlouhodobých preferencí je ani v příštích volbách šanci vyhrát nemají. Tak jednoduché to ve skutečnosti je. A že jim "nejde pod nos" prezident republiky, řádně, svobodně a demokraticky, přímo poprvé (i podruhé) zvolen, je nabíledni. Poněvadž se téměř všichni jeho neúspěšní protikandidáti, pomocí svých skalních, ale i , žel, zásluhou voličů, kteří ostentativně volby do Senátu povětšinou, z více jak 80 procent, ignorují, uchýlili do toho Senátu.

Ta ignorace, nechuť a nelibost voličů chodit k senátním volbám. sice vypovídá hodně o tom, jak je tato, už časem nectihodná a naprosto zlo a štvaní, nenávist mezi občany, voliči produkující instituce zbytečná, ale zároveň je kontraproduktivní. Protože umožňuje dostat se do křesel Senátu mnohým nýmandům, neúspěšným jinde politikům, prostě se stal, nectihodný Senát, doslova a do písmene odkladištěm, trafikou a parkovištěm pro různé politické darebáky a mamlasy, proč to neříct na rovinu, tak, jak to je. Jim stačí k tomu morálně pochybnému mandátu pár tisíc hlasů svých věrných, stejných, příbuzných a kamarádů z politicky profláklých čtvrtí.



A tito, vskutku pár tisíci hlasy zvoleni, podle a hanebně zneužívají svého postavení sanátorů k neutuchajícím projevům nenávisti ke svým dřívějším politickým rivalům, k těm, kteří byli o pár parníků lepší a zvítězili ve volbách hlasy statisíců až milionů voličů.



Nejde-li to jinak, škodit a rozeštvávat lidi ve státě, a že se pokoušejí různými metodami a postupy, podávají naši bezectní senátoři průběžně, neustále, pořád prostě, nějaké vyfabulované ztížnosti, žaloby a to rovnou k Ústavnímu soudu, na našeho pana prezidenta, ale i na tu úspěšnou vládu, na její rozhodování.



Je teda naprosto bez diskuze, že v rámci programu těchto, ale i jiných a jinde usalašených (i těch ještě neusalašených, ale urputně se snažících usalašit se), AntiBabiš a AntiZeman, se nerozpakují, nežinýrují používat metody silně podobné udávání, zlobného, z prohry pramenícího, vzteklého žalování.



Jdou ale ještě dál, při své vlastní hrůzné vidině další politické prohry svých mateřským a libých partají v nadcházejících parlamentních volbách, vytáhli další cinklou kartu své zloby a záště. Chtějí cestou Ústavní žaloby změnit volební zákon. A to že tak, aby byl tento zákon přívětivější pro současnou opozici, především pro falešné a pokrytecké v zásadě, bizarní předvolební koaliční slepence.



Pokus o uzákonění korespondenčního hlasování, metody všeobecně vnímané, na základě doložených skutečností ze zahraničí (volby v Rakousku např.), jako podvodnému získávání hlasů potřebných ke zvrácení výsledků voleb, jim, opodemožumpě, jak je už zlidověle nazývána největší část opozice, naštěstí nevyšel.



Takže se vytáhla další cinklá karta, pokus o změnu volebního zákona. A jak jinak, skrzevá Ústavní soud, který si různí političtí mamlasové opravdu, ale opravdu zaměňují za svoji servisní instituci, chtějí-li dosáhnout, pokoušejí-li se o likvidaci těch úspěšných, úspěšnějších, než jsou oni sami v rovné, čestné soutěži, čistých volbách.



Že jim různí experti a "experti" na ústavní právo jdou na ruku a snaží se jim pomoct mnohdy prapodivným výkladem naší Ústavy a ústavních zákonů, dle zadání a potřeby, je nabíledni.



Největší oporu mají ale poraženi političtí darebáci v poťouchlém, neobjektivním, svému vysokému, v podstatě neodvolatelnému postu se hrubě zpronevěřujícím, předsedovi Ústavního soudu Rychetském. Ten se nikterak netají svými politickými preferencemi a sympatiemi, vlastně spíše nesympatiemi až odporem k premiérovi, ale i k prezidentovi republiky. Veřejně je deklaruje přes média, vůbec se nežinýruje, nepovažuje to za nevhodné, neobjektivní a v jádru nečestné, nehodné jeho funkce, postavení. Protože soudce, jakýkoliv MUSÍ být apolirický, objektivní, nesmí dělqat politiku a stranit nikomu. Což předseda ÚS hrubě, bezprecedentně, porušuje. Logika, právo a spravedlnost hořce pláče, protože tento zlopřejník provádí něco strašlivě hnusného, nepřijatelného. A nedej přírodo, aby ztratil i poslední zábrany a jako šéf nejvyšší soudní instance u nás, zrušil vyhlášené už volby, zbavil funkce prezidenta a i premiéra, prostě si zahrál na boha nejvyššího. Skoro to tady začíná vypadat tak, že žádné výsledky voleb, zvolení poslanci, ale předseda Ústavního soudu bude rozhodovat, kdo a jak nám bude vládnout. Zákeřně, podle, z titulu své neomezené, nejvyšší moci může Rychetský nahradit svým rozhodnutím všechny zákonodárné i výkonné moci. A je v postavení, že není nikým, žel, odvolatelný. Máme se bát této nastupující soudcokracie?



Nepochybně náš volební zákon není bez chyb. Ale je také částečně dílem toho Rychetského, přinejmenším ho, ten zákon, dlouhé roky ve své fukci toleroval a nikdy nevznesl proti jeho znění žádnou výtku. Až teď, zčistajasna. Otázky kdo, proč, za co a za jakým účelem jsou oprávněné a některé z nich i lehce zodpovězitelné.



I laické veřejnosti vadí, že třeba volby do Senátu s mizivou účastí voličů, nejsou prohlášeny za neplatné, posléze i ten Senát jako takový. Vadí i to, že někteří poslanci, ale hlavně senátoři kandidují za občany a v místě, kde nežijí, nebydlí, tudíž je, ty občany, nemohou, logicky, pořádně a kvalitně zastupovat. Třeba taková, kamarády v Praze zvolená pár tisíci hlasů, senátorka Němcová, Mirka nechvalně proslulá, z Vysočiny. Ale nejenom ona.



Je, žel, ještě dost věcí v našem veřejnoprávním životě, ve státě, které by se měly napravit, srovnat. Rozhodně to ale není teď, v době po vyhlášení termínu voleb, v situaci jasných dlouhodobých volebních preferencí, na pořadu dne měnit volební zákon tak, aby se výsledky voleb, predikované těmi preferencemi, obešly, zvrátily, přetočily ve prospěch těch méně úspěšných a tím se přepsala politická mapa ve státě na žádost a přání politických darebáků.



Je přirozené a logické se ptát, jak tomu zabránit, jak zastavit toho poťouchlého předsedu Ústavního soudu, aby nám tady z toho všeho našeho života nezačal dělat cochcárnu společně s nechtěným Senátem a jeho záštiplnými senátory.



Ať moudrá matka příroda a zdravý rozum chrání před nimi nás i tuto naši krásnou zemi.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

