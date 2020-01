Růžena Chrasteková: Přehledný žebříček vnímání politické (ne)ziskovky D. O.

A že se snaží, zhrzený doma před časem, Vondráčka, své dojmy prodává velmi úspěšně i v zahraničí, kde se neštítí nejenom plivat na naši zemi, ale troufá si za všechny nás, občany státu, "překládat" naše vnímání, aniž by k tomu měl jakýkoliv relevantní, uchopitelný důkaz. Jenom prostě přání otcem myšlenky.

David Ondráčka má celkem pestrý profesní životopis (ZDE), byl a je vším možným, školil se porůznu, např. na Sorosově univerzitě v Budapesti (než toho škůdce lidskosti Sorose z Maďarska vypoklonkovali), ale i v USA. Z jeho dalších aktivit vyplývá, že se osobně podílel na aktivitách Sorose zavádět v různých zemích barevné revoluce a vnášet tam demokracii stůj co stůj. Samozřejmě pod pláštíkem boje proti korupci. Vnímavý čtenář pochopí už jenom z výčtu míst jeho působení, uvedených na wikipedii. Prostě takový dobrotrus ...

Prapůvodní důvod, jádro jeho bezmezné nenávisti až, osobní animozity k premiéru Babišovi, je lehce dohledatelné. Měl se stát ministrem vnitra za ANO, nabídku přijal, ale nedopadlo to, Babiš se nakonec za něj neporval a neprosadil ho razantně, jak zřejmě tento "bojovník s korupcí z povolání", očekával. A pak se začaly dít věci!

Transparency International ČR pod jeho vedením, jako součást mezinárodní organizace, jejíž vedení sídlí v Německu (!), se zaměřila téměř výhradně na premiéra Babiše a postupně se stala, po boku Pirátů, lidovců a TOPkařů, udavačskou organizací, která tuze často a ráda podává udání na premiéra a vlastně celou zemi, do centrály čtvrté říše, teda vedení EU v Bruseli.

Několik let se snaží tito udavači doslova masírovat veřejné mínění, vnímání občanů našeho státu, vnucovat jim přesvědčení, že Andrej Babiš je podvodník, zloděj a lump první třídy a patří mu doživotí, ne-li trest smrti. Udávají, nahlašují, upozorňují, žádají tresty, ale ono jim to beztak nějak pořádně nevychází.

Samozřejmě, nikterak se nikdo z těch udavačů nezajímá o mnoha miliardové zlodějny OKD, Diag Human, o milionové až stamilionové "odkloňovačky" za éry Kalouska, např. Schwarzenbergovy rybníky a Becherovku, atd. To bylo, to je už pryč, teď a tady budeme řešit Babiše, protože si dovolil vyhrát volby a vede stát, je premiérem!

Ondráčka se snažil dostat do politiky, neúspěšně, už před dvaceti lety a postupně stále. Nezadařilo se ve volbách, tak se tam cpe zadními vrátky přes politickou (ne)ziskovku. Jistě, má na mnohých místech, ministerstvích, své kamarády a kamarádky, hlavně z řad socdemáků, takto koaličních partnerů vítězného ANO. A ti mu (výhradne ti!) přisypávají do jeho inkvizičního úřadu slušné miliony. Petříček, Hamáček, Maláčová rozšafně rozdávají (z peněz daňových poplatníků) miliony na činnost téměř výhradně zaměřenou proti jejich šéfovi, předsedovi vlády. Paradox? Mám za to, že ani ne, prostě je to podrazáctví, neomluvitelné plýtvání v další řadě. Anebo je nějaké logické vysvětlení, proč třeba ministerstvo práce a sociálních věcí finančně podporuje politickou (ne)ziskovku? Při bližším vhlédnutí do hospodaření MPSV, především na obrovské výdaje, opakované a naprosto netransparantní, na informační techniku, se ten důvod nabízí přímo. Já vám něco dám, ale neřešte moje šméčka.

Pan Ondráčka je neuvěčitelný manipulátor a vlastně podvodník ve slova smyslu, že, i do zahraničí, vydává své vlastní dojmy a vnímání (silně ovlivnění tou starou už křivdou, zhrzeností) za všeobecné, všemi občany takto vnímané. Volební výsledky a preference ale vypovídají úplně něco jiného. ZDE

Ale že se snaží, seč může, ruku v ruce s další darebáckou politickou (ne)ziskovkou Člověk v tísni, ovlivňovat veřejné mínění a to vnímání. Neštítí se působit i na základních školách, kde se snaží vymývat dětem, dokonce už i prvňákům, hlavičky politikou, vtloukáním jim do těch hlaviček, že Babiš je zloděj (existuje důkaz, děje se tak na ZŠ v Praze 5) a musí být potrestán. Ono když přijde ze školy ten prvňáček a svěří se rodičům, že paní učitelka jim to říkala, je to víc jak tristní. Metodiku výuky začínají tyto (ne)ziskovky ovlivňovat čím dál, tím víc. Ale to je na další a delší povídání.

Takže občane, to, co si myslíš, jak co vnímáš, za tebe nejlépe řekne a následně zpracuje do nějakých obskurních žebříčků, dokonce mezinárodních, David Ondráčka, vrchni to inkvizitor a úhlavní nepřítel našeho premiéra. Jistěže, zase, pod pláštíkem boje proti korupci. Že se sám nechává tak nějak obměkčovat a odklánět tím svoji pozornost od jiných nepravostí nějakou tou dotacičkou, příspěvkem na královské živobytí, je pro něj zřejmě nepodstatné a má asi za to, že to korupce není.

Transparency sem, transparency tam.

P.S. Prokáže-li se, že Andrej Babiš něco, cokoliv ukradl, zpronevěřil, podváděl, byl zkorumpován nebo někoho zkorumpoval, budu jenom pro, aby byl potrestán. Bez milosti. Ale MUSÍ se to prokázat, s jasnými a nezpochybnitelnými důkazy.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Kolečka salámu už se krájejí Růžena Chrasteková: Dekadence a marnost ODS dostoupila vrcholu Růžena Chrasteková: Smutná realita potřebných dětí u nás doma Růžena Chrasteková: Nechají nás ještě v relativním klidu žít v roce 2020?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.