Spolek Šalamoun: Petr Kramný podal návrh na obnovu řízení

Symbolicky, přesně po 5 letech od smrti Moniky a Klárky Kramných v egyptské Hurgádě na pokoji 6343 v hotelu Titanic Palace, si dnes 30. 7. 2018 podal návrh na obnovu řízení ve své trestní věci, kde byl odsouzen za vraždu elektrickým proudem k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let.

Spolek Šalamoun za 25 let své činnosti neviděl tak argumentačně silně podložený návrh na obnovu řízení.

Jsme zcela šokováni a považujeme za naprosto a zcela neakceptovatelné, že vycházejí na povrch informace, které jsou použity jako důvody obnovy řízení a to zejména to, že předsedkyně senátu nalézacího soudu JUDr. Renata Gilová, vložila Petru Kramnému do úst a následně odsuzujících rozsudků věty a slova vyplývající z odposlechů v rámci Akce Mony, které vůbec nikdy neřekl. Zcela se zpronevěřila funkci soudkyně a zcela záměrně a zcela úmyslně tyto fyzické odposlechy zkreslila.

Považujeme za zcela neakceptovatelné, že tyto věty naprosto bez řádného přezkumu opisují soudci Vrchního soudu v Praze a dále, že tyto věty a slova opět bez sebemenšího přezkumu opisují soudci dokonce Nejvyššího soudu České republiky, kdy všichni tito soudci naprosto jednoznačně a velmi jednoduše prokazatelně naprosto selhali.

Dalším ze stěžejních argumentů obnovy řízení jsou znalecké posudky předních českých odborníků a uznávaných evropských kapacit, kteří po těžko uvěřitelných obstrukcích agenta STB a naštěstí již bývalého přednosty Ústavu soudního lékařství MUDr. Igora Dvořáčka (který má zákaz vstupu na své pracoviště) a až po zásahu tehdejšího ministra spravedlnosti, mohli bohužel až po rozhodnutí všech obecných soudů se seznámit s fyzickými vzorky nekroptického materiálu. A to zejména ohledně myokardu a krku Moniky Kramné vypracovat své znalecké posudky, kde vypichuji věty, které se v jejich závěrech objevují:

1. Před soudem nevysvětlili odborně a objektivně jednotlivé pojmy. Tyto pojmy zcela záměrně zaměňovali ve snaze ovlivnit rozhodnutí obecných soudů.

2. Tento jejich znalecký závěr svědčí o neznalosti věci a nepravdivosti nejen jejich znaleckého závěru a stejně tak znaleckých závěrů ústavního revizního znaleckého posudku předneseného doc. MUDr. F. Vorlem , CSc.

3. Ze strany soudních znalců MUDr. M. Smatanové, Ph.D. a MUDr. Marka Dokoupila stejně jako ze strany zpracovatelů revizního ústavního znaleckého posudku došlo k zásadnímu pochybení, kdy zaměňovali pojem průraz kůže, vstup či výstup el. proudu, proudová stopa a popálenina.

4. V žádném z řezů kůže z krku Moniky Kramné, které jsem dostal k vyšetření jsem změny svědčící pro zasažení elektrickým proudem, jak jsou uvedeny v tomto doplňku znaleckého posudku, NENALEZL.

5. V celkem čtyřech vyšetřených vzorcích ze srdcí Moniky i Kláry Kramných kontrakční pruhy jako stopy po účinku elektrického proudu, přítomny nejsou.

a řadu dalších....

Případ Petra Kramného je těžko uvěřitelným selháním celého justičního systému, který v naprosto plné nahotě ukazuje fatální selhání.

Podání návrhu na obnovu řízení je vyvrcholení 4 roky trvající intenzivní a investigativní činnosti Spolku Šalamoun. S obrovskou pokorou a zejména hlubokou úctou děkujeme desítkám a dnes možná stovkám osobností z řad odborné či angažované veřejnosti, že zcela nezištně a zcela bezplatně poskytli Spolku Šalamoun naprosto neocenitelné množství odborných a fundovaných konzultací a informací. Plyne z toho jednoznačný závěr "Má to smysl" a byla pro nás velká čest s vámi všemi spolupracovat.

Spolek Šalamoun případ Petra Kramného velmi intenzivně i nadále monitoruje a ve světle všech nám známých skutečností jednoznačně a s plnou odpovědností konstatujeme, že boj za Petra Kramného je boj za zachování alespoň základních principů právního státu.

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

