Stanislav Zapletal: Provleklý protivládní puč

To, co prožíváme není nic jiného než provleklý protivládní puč.

Opozice neplní svou úlohu ve Sněmovně a Senátu, jak by měla. Tedy zejména se starat o to, aby byly v pořádku zákony. Protože jinak se tam nudí. Aby se nenudila, neustále si hraje na moc výkonnou, což jí nepřísluší. A se strany jí přitlouká moc soudní, tedy některé soudy, které se z čista jasna objeví a přibrzdí vládu tu v tom, tu v jiném.

Hranice odpovědnosti jednotlivých tří mocí a tím i jejich kompetence nejsou ústavou jasně vymezeny. V tom se ještě motá přímo volený prezident, který je sice vrchním velitelem naší ozbrojené moci, ale když se zeptá kolik že známe špionů nesmí to podle jakési parlamentní myši jménem Benda vědět. Proti jakémukoli opatření, s nímž vyjde vláda je okamžitě spuštěn debilní křik. Je jedno, co se řve, jen když se řve.

Pandemie přinesla jedno pozitivum.

Ukazuje denně jakou máme mizerně, euforicky spíchnutou ústavu z doby, kterou někteří označují za revoluční. Má mnoho děr. Když zase z některé začne téct ne právě nejčistší voda přizve se do České televize ústavní právník, kterému nezbude, než aby na místě vymyslel další odstavec Ústavy. Mnozí ho oprávněně neberou vážně, vždyť přece on není představitelem občanů, kteří u nás mají podle papíru největší moc. Když se situace zadrhne vyjde ústavní právník s tím, že je věc poněkud nejasná a že bude muset dojít k novelizaci některého zákona, tedy jinak řečeno k opravě špatného zákona na tendenčně lepší.

Mizernou situaci v zákonodárství rozšířila t.zv. lidská práva. Já aspoň chápu dnešním způsobem uplatňovaná lidská práva jako náhražku našeho zákonodárství. A možnost demagoga vystoupit i proti ústavním ustanovením, když se to demagogovi hodí. Je zvláštní, kolik demagogů se hned sejde když jde o to se také zviditelnit. Vzpomeňme na kravál vzniklý po zvolení Dr. Křečka obudsmanem. Kolik jich bylo, těch demagogů? Asi tušim třicet. A hrůzo, samý právník, profesor, docent i přescent. A ječeli, že ombudsman porušuje lidská práva otci, který chtěl koukat na to, co se děje při porodu. Že Křeček hájil lidská práva novorozenečka, aby nechytil covid, když se právě začínala rozvíjet pondemie, to těm právnickým profesorům, docentům a přescentům nedošlo. Dnes je hledejte!

Zákony lze vykládat, ale o lidských právech lze bohapustě a dlouho žvanit. Zákonům rozumí právníci, lidskými právy může mávat každý blbec, zejména když je k tomu ústavní právník, zřejmě založením histrion. To jsme už také zažili.

A tak dospívám k závěru, že se nebývalým způsobem rozlezla anarchie. Vládá po vyčerpávajících diskusích s nejlepšími znalci dojde k závěrům, jak bojovat s epidemií a vydá nařízení. Opozice místo toho, aby se snažila působení vlády pochopit začne okamžitě řvát, že vláda ta svá opatření nedostatečně vysvětluje. Třeba, dokonce, i jedna mimořádně nechápavá senátorka. Úplně stejně začnou ječet média, kterým se rovněž vláda nelíbí. A tak dojde k tomu, že místo toho, aby si každý hleděl své práce - i média zcela zklamou. Neboť jejich přirozenou povinností by mělo být, že o opatřeních vlády informují a vysvětlují je. Tak je tomu aspoň ve spořádaných státech. My sice máme stát, ale jak jsem naznačil, výkonná moc slouží spíše jako fackovací panák, do něhož si kopne každý zlolajný pitomec. A soudní moc, místo toho, aby situaci také vysvětlovala zmatek zvětšuje. Základní omyl premiéra asi byl ten, že z neznalosti skutečných poměrů ve státě si v hloubi duše myslel, že by se s tím dalo něco udělat. Teprve později přišel na to, že jako spořádaný podnik se takovýto stát opravdu řídit nedá.

Být premiérem praštil bych s tím. Ukazuje se, že hloupých (a tedy zlých) řvounů je snad příliš. Všichni se bojí jen jednoho: pořádku. Že třeba by mohlo dojít ke snížení platů v Parlamentu a na soudech. (Když premiér dává celý svůj plat potřebným). Že by se udělal pořádek v médiích, která by si musela zvolit své ústředí a opravdu dodržovat všeobecně platný etický kodex. Vysokoškolští pracovníci se bojí toho, že by se nakonec došlo k závěru, že největším nepřítelem vzdělanosti je kupodivu zavedený školský systém, kdy každá vysoká škola má tolik žáků, kolik chce, když ty školy, na nichž nestojí naše historie či šíření genderství, tedy naše ekonomika, průmysl a doprava - přetlak žáků nemají. Když navíc doplňujeme německé školství našimi lékaři, které jsme za naše peníze vypiplali. Jestli to snad není anarchie ve vybraných příkladech pak nevím co anarchie je. A když už do zahraničí neodvádíme tři sta volů, ale nejméně tři sta miliard korun dividend cizích podniků.

Svoboda pro řvouny, mlčení pro racionálně myslící lidi. Pokud jsme si něco v 89. roce vyzvonili, pak pravdu a lásku v žádném případě. Místo toho jsme dospěli ke svobodné a demokratické - anarchii.

