Štefan Haviar: Nevídaný volební triumf prezidenta Miloše Zemana

Vyhrál ve všech krajích ČR a dokonce ve všech okresech. To se snad nestalo v historii u voleb prezidenta žádnému jinému prezidentovi ČR, ale snad ani ve světě. Samozřejmě jej nevolili všichni, ale většina. Myslím si, že k tomu není co dodávat. Prezident Zeman před zahájením kampaně sdělil, že se nezúčastní žádné volební kampaně, neboť se po celou dobu volebního období pohyboval mezi lidmi a tak většina viděla co dělá a s občany komunikoval nejen v kancelářích, ale i na náměstích.

Jediná Praha, tedy hlavní město, dala většinu hlasů jedinému z jeho protikandidátů a to Drahošovi. Tím se vlastně Praha, které jsme před převratem říkali "matička Praha" se zachovala k Zemanovi macešsky. Je pravda, že jmenovaný získal v Praze percentuálně téměř tolik hlasů v 1. kole co v předcházejících volbách, avšak jen jediný kandidát jej v Praze porazil. Nejtvrdší porážku utrpěl a jen velice se s tím smiřuje, je Topolánek. Ten si snad myslí, že lidé si nepamatují na jeho minulost. Když jsem se díval na jeho volební výsledky v menších městech a okresech, výše získaných bodů se pohybovala kolem 4%.

Zajímavě je také, že ne všichni poražení soupeři Zemana se s výsledky smířili. Veřejně prohlašují, že podpoří ve volbách Drahoše, ba dokonce mu propůjčí své billboardy. Tedy opět masáž proti Zemanovi, ačkoliv celá ČR preferuje Zemana. Ano, lze dosáhnout mediální kampaní, jakou předvádí veřejnoprávní ČT poslušnými lokaji zdegenerované tzv.pražské kavárny jiný výsledek než si přeje většina, ale věřím, že drtivá většina voličů ČR má rozum, jak to prokázali v předchozích volbách proti cizákovi Šláfenbergovi (jak jej důvěrně oslovujeme), který nedělal čest Čechům a ČR svým verbálním a i fyzickým projevem.

Štefan Haviar

