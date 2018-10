Štěpán Křeček: Amazon přestává růst a začíná vydělávat

Amazon však nesplnil očekávání investorů v růstu tržeb a zejména ve výhledu na nadcházející vánoční sezónu. Výhledy jsou přitom pro růstové tituly s nabobtnalými poměry P/E a P/S klíčové, proto akcie Amazonu po oznámení výsledků reagovaly poklesem.

Tržby Amazonu sice nesplnily očekávání, ale přesto rostly o robustních 29 procent, bez vlivu měn dokonce o 30 procent. Provozní peněžní toky se zvýšily o 57 procent. Investory však vyděsila předpověď na nadcházející vánoční sezónu. Firma totiž očekává meziroční růst tržeb “pouze” o 10 až 20 procent. Pro většinu firem by taková čísla byla krásná a pro jejich investory velmi potěšující. Nicméně cena akcií Amazonu předpokládá, že rapidní růst bude ještě několik let pokračovat. Proto je střed odhadovaného růstu okolo 15 procent žalostně malý a cena akcií reagovala poklesem až o 10 procent.

Rovněž předpověď pro provozní zisk není nijak uklidňující, protože předpokládaný meziroční růst 0 až 70 procent má extrémně vysoký rozptyl, který poukazuje na vyšší nejistotu firmy ohledně budoucího vývoje. Investoři přitom nejistotu přímo nesnáší. Dalším negativním faktorem začíná být obří tržní kapitalizace okolo jednoho bilionu dolarů, která působí jako psychologická i skutečná bariéra. Mnoho investorů se začíná ptát, jak dlouho ještě Amazon může růst a kde se nachází jeho strop.

Nenaplnění vysokých očekávání v tržbách bylo zapříčiněno mezinárodním segmentem, kde prodeje zaostaly za odhady o jednu miliardu dolarů, tedy asi o 5 procent. Hlavním motorem zisku byla cloudová služba AWS, jejíž tržby činily v uplynulém čtvrtletí 6,7 miliardy dolarů a provozní zisk dosáhl přes 2 miliardy dolarů. Růst tržeb činil robustních 56 procent. Jde tedy o vysokomaržový business, který tvoří páteř úspěchu celé společnosti.

Zcela novým a také velmi ziskovým segmentem se stává zobrazování reklamy, kde Amazon reportoval meziroční růst tržeb o 123 procent na 2,5 miliardy dolarů. Amazon tak začíná uždibovat z reklamního koláče Googlu a Facebooku.

Na konferenčním hovoru byli představitelé Amazonu grilováni ohledně nedodání tržeb a slabšího výhledu. Třetí kvartál loňského roku byl velice silný, takže meziroční srovnání bylo podle manažerů Amazonu náročné. Ohledně zpomalení v mezinárodním segmentu představitelé Amazonu zmínili akvizici služby Souq, která jednorázově pomohla loňským tržbám. Jinými slovy loňský růst byl uměle vyšší o danou akvizici a letos jsme byli svědky zpomalení, které odpovídá skutečnému organickému růstu.

Dalším jednorázovým vlivem jsou největší indické svátky Diwali. Ty budou letos celé spadat do čtvrtého kvartálu, zatímco loni zhruba polovina tržeb byla zaevidována ve třetím čtvrtletí. Indie je jednou z nejlidnatějších zemí světa, která zásadně ovlivňuje velikost tržeb Amazonu. Zde tedy máme další faktor, který loňské výsledky posiloval oproti letošním. Nicméně tržby ze silného nákupního období Diwali se neztratí, firma je získá v dalším kvartále.

Amazon se při vyhlašování výsledků pochlubil, že v řadě oblastí výrazně snížil tempo růstu nákladů. Například počet zaměstnanců se meziročně zvýšil pouze o 13 procent, plocha distribučních center vzrostla pouze o 15 procent a investice do nových datových center narostly pouze o 9 procent, což je výrazně méně, než o kolik vyrostly tržby a zisk. Velkou otázkou však je, zda Amazon větším důrazem na ziskovost nesnižuje budoucí růst tržeb.

Slabý výhled růstu firmy na nadcházející sezónu je velmi znepokojivý a ukazuje skutečnou míru organického růstu Amazonu, která byla poslední čtyři kvartály vylepšována pomocí nových akvizicí. Pokles tempa růstu ve výhledu by mohl být pouze jednorázový. Investoři by proto zatím neměli extrapolovat a očekávat výrazné snižování tempa růstu v dalších kvartálech. Současně to však znamená, že návrat k předchozím vysokým tempům růstu je pravděpodobně nereálný bez externích akvizic. Nyní vidíme skutečné, dlouhodobě udržitelné tempo růstu tržeb, které bude zákonitě pozvolna zpomalovat. Firma se zjevně začíná více zaměřovat na ziskovost a efektivitu. Jsou patrné snahy o realizaci úspor z rozsahu. Amazon se tak postupně mění na firmu, která z růstu tržeb přechází do expanze ziskových marží.

autor: PV