Štěpán Křeček: Trhy si přejí republikánský Senát, vydělat lze ale i na vítězství demokratů

„Vítězství demokratů v senátních volbách ve Spojených státech by mohlo ohrozit velké technologické společnosti, které by mohly být nuceně rozděleny na menší části. Kvůli této nejistotě jsme včera byli svědky poklesů cen akcií společností Apple, Amazon, Microsoft, Facebook a Google,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Americké akciové trhy se pohybují blízko svých maxim a netrpělivě vyhlížejí výsledky senátních voleb v americkém státě Georgia. V případě, že demokraté vyhrají obě křesla, která jsou v sázce, získají kontrolu nad dosud republikánským Senátem. To by výrazně posílilo zvoleného prezidenta Joe Bidena, který by mohl prosazovat svou agendu přes obě komory amerického Kongresu.

Trhy doposud vítaly změnu na postu prezidenta Spojených států. Očekávaly, že Joe Biden navýší rozpočtové stimuly v ekonomice a urovná vztahy s Čínou. Zároveň si však přejí, aby republikáni obhájili většinu v Senátu. Tím by totiž bylo zabráněno přijímání některých zákonů. Jde hlavně o zvyšování daní a zavádění nových regulací, které Joe Biden prosazuje.

Podle průzkumů budou výsledky velmi těsné, což trhy znervózňuje. Nicméně i kdyby volby dopadly příznivě pro demokraty, jejich většina v Senátu by byla nejtěsnější možná. To by neumožňovalo dělat skutečně výrazné legislativní změny, což je scénář, s kterým může většina sektorů na americké burze bez větších problémů žít.

Vítězství demokratů by mohlo mít negativní dopad na banky, které v indexu S&P 500 vyrostly za poslední dva měsíce přibližně o 30 procent. Bankovní sektor by totiž pravděpodobně čelil novým regulacím, což by mnohé investory mohlo vést k rozhodnutí prodat akcie bank a tím realizovat slušný zisk z nedávného období.

Obavy mají i společnosti zaměřené na těžbu ropy a plynu. Díky vakcínám proti koronaviru se akciím těchto společností v posledních měsících daří. Investoři totiž očekávají, že vakcinace umožní ekonomickou obnovu, což bude doprovázeno růstem poptávky po ropě a plynu. Demokraté by však mohli úvahy investorů výrazně změnit zaváděním tvrdších ekologických regulací.

Demokratická většina v Senátu by zřejmě prospěla alternativním energetickým společnostem, které by mohly počítat s rozsáhlejší zelenou politikou. Umocnil by se tím růst, který jsme již mohli pozorovat po vítězství Joe Bidena ve volbách. Pozitivní reakce je možná i u akcií farmaceutických společností, které rovněž na změnu v Bílém domě reagovaly výrazně pozitivněji než zbytek trhu.

