Štěpán Křeček: Výhled na zlato v roce 2023

V průběhu roku 2022 americký dolar nebývale zpevnil oproti ostatním světovým měnám až na 20leté maximum v důsledku utahování měnové politiky v reakci na inflační explozi.

Inflace a úrokové sazby

Inflace je v současnosti zřejmě nejvíce sledovaným údajem, protože se od ní odvíjí kroky centrálních bank. Rozhodnutí centrálních bankéřů ohledně nastavení měnové politiky silně ovlivňuje hodnotu peněz a ekonomický růst, potažmo právě inflaci. Očekáváme, že se v průběhu letošního roku bude dařit bankéřům krotit inflaci, která zažije strmější pád v první polovině roku a pozvolnější v té druhé. Inflace je pozitivně korelována k ceně zlata, takže její účinek se bude pravděpodobně zmenšovat v průběhu roku. Výše úrokových sazeb je negativně korelována ke zlatu a očekává se, že sazby již mnoho neporostou a ve druhé polovině roku naopak mohou začít klesat.

V roce 2022 se inflace zvyšovala a úrokové sazby taktéž, což vytvářelo proti sobě jdoucí účinky na cenu zlata. V první polovině letošního roku zřejmě budou sazby dál narůstat a inflace klesat. Ve druhé polovině roku bude inflace pokračovat v poklesu a centrální banky začnou uvažovat o rozvolňování měnové politiky. To bude výrazným impulzem pro trhy, což by mohlo podpořit cenu zlata kvůli znehodnocení amerického dolaru. Na druhou stranu padající úrokové sazby oživí chuť investorů po riziku a ti tak mohou znovu hojně investovat do relativně atraktivnějších akcií a dluhopisů, což by mohlo způsobit určitý odliv ze zlata. Účinky úrokových sazeb a inflace jsou tedy smíšené.

Recese

Utahování měnové politiky rekordním tempem prakticky ve všech klíčových zemích vede k znatelnému zpomalení ekonomické aktivity a pravděpodobně způsobí v některých zemích recesi. V závislosti na intenzitě recese může tento vývoj podpořit negativní sentiment investorů, kteří budou hledat bezpečné úložiště mimo jiné i ve formě zlata. Slabou ekonomickou aktivitu očekáváme v průběhu většiny letošního roku s náznakem zlepšení ke konci roku 2023 nebo až na začátku roku 2024. To by mohlo v průběhu roku 2023, obzvlášť v první polovině, posílit cenu zlata.

Geopolitické události

Válka na Ukrajině byla silným motorem pro nárust ceny zlata. V obdobích krize investoři obvykle investují do zlata více, aby se zajistili proti problematickým událostem, které by je mohly ohrozit. Obecně tedy čím více pesimismu panuje mezi investory, tím více to tlačí na poptávku po zlatě. Pokud se dočkáme eskalace války na Ukrajině či rozhoření dalších konfliktů, tak by to mohlo znovu podpořit cenu zlata. Naopak pokud se konflikty podaří uklidnit a situace se bude normalizovat, mohlo by to nasměrovat investory k rizikovějším aktivům.

