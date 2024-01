Styďte se! Rektorovi VŠE Petru Dvořákovi píše zbitý od Muzea

reklama

Vážený pane rektore,

jsem korunní svědek v případu docenta Ševčíka. Odvolání docenta Ševčíka je vrcholem hanebnosti a ubohosti.

Váš úkon odvolání docenta Ševčíka je nedůvodný, a tedy právně napadnutelný, neboť je postavený na lživém výkladu toho, co se 11. 3. 2023 skutečně stalo. To byla ta poslední kapka, jak jste řekl na zasedání senátu VŠ k odvolání docenta Ševčíka. O nějakém odstraňování ukrajinské vlajky nemůže být ani řeč, je to mediální lež. O vyřknutém „hňupovi, blondýně či joudové“ se snad nemusíme bavit, je to komická satira a ukázka malosti Vašeho činu, neboť se nikdo z dotčených osob vůči tomu neohradil.

Styďte se za své konání, neboť veškerá odpovědnost padá na Vaši hlavu. Každý alespoň trochu inteligentní člověk ví, že konáte na zadání současné zhoubné zrádcovské vlády.

Na jednání o odvolání docenta Ševčíka dne 26. června 2023, kterého jsem se osobně zúčastnil, jsem viděl bezdůvodné obětování člověka, který 40 let jak profesně, tak lidsky výborně zastupuje národohospodářskou fakultu. Celých 12 let pod jeho vedením byla mezi prvními dvěma nejlepšími fakultami v České republice..Vy jste měl docenta Ševčíka na zasedání senátu, kterého jsem se zúčastnil, veřejně pochválit, a to i v médiích, neboť konal odvážně a mravně, když se mě zkrvaveného ujal a odvážně šel zjistit, kdo mě bezdůvodně zmlátil. Ještě chci podotknout, že před touto událostí jsem se s docentem Ševčíkem nikdy neviděl ani ho osobně neznal.

Mimo jiné premiér Fiala, který přes svoji rodinnou neziskovku O životě žen v Barmě obral státní rozpočet už o téměř 50 milionů korun, ztratil důvěru 95 % českého národa. Novinářské statistiky jsou prachsprosté lži.

Na závěr vyřknu jen známé: Boží mlýny melou…

Děkuji Vám, pane rektore, za čas věnovaný tomuto sdělení.

S pozdravem

Karel Kočí

