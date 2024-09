Svetozár Plesník: Ethnoaul otevřel své brány jako součást 5. World Nomad Games

18.09.2024 12:21 | Glosa

Od 7. do 13. září se v etnoaulu „Universe of Nomads“ konají 5. světové nomádské hry, které nabízejí příležitost ponořit se do kulturního dědictví kazašského lidu. Pro obyvatele hlavního města, hosty a účastníky her je vstup na všechny kulturní akce etnoaulu ZDARMA. Vstupenky jsou nutné pouze na sportovní soutěže.