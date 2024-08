Václav Hošek: Plukovníka nám neberte

Ač starší nežli hnědé uhlí, přeci jenom nevěřím všemu, co se kde píše. Nejenom v Moskvě a přilehlých městech bývalého bratra, dokonce ani na internetu. Neboť, jak pravil jeden mainstreamový politik, již Tomáš Garigue Masaryk říkal: „Nevěřte všemu, co se píše na internetu.“

Ale já zajdu ještě dál, já dodnes nevěřím ani naší vládě, že pro komunikaci s veřejností vybrala plukovníka Foltýna. Stále čekám, kdy pan premiér Fiala řekne: „Apríl! To jsme tě, občane, pěkně doběhli.“ Ten pán mi totiž velice připomíná politruka podplukovníka Kohouta, jehož jsem zažil na vojně. Ovšem to byl blb.

Nevěřím ani tomu, jak se pan plukovník bavil kdesi s jakýmsi Bobem. To musel určitě vymyslet Genzer se Suchánkem, to jinak není snad ani možné. Ovšem ověřit si to nemám jak a žádné dementi se nikde neobjevilo. Četl jsem však někde, že proruská kolona z pana plukovníka šílí. Tak prosím vás, nešilte a toho člověka nám neberte. Vždyť čím bych se bavil, když otevřu internetové stránky, nad čím bych se za břicho popadal.

A na závěr velká pochvala. Netuším, která strana pana plukovníka odkojila a do funkce dosadila, ovšem byla-li to ODS, je to po jistém starostovi jedné pražské čtvrti již druhý majstrštyk. Tak ať nám pan Foltýn ve funkci dlouho vydrží, nejlépe až do parlamentních voleb.

Vždyť kdyby pan premiér s lupou hledal po celé republice, lampičkou svítil, prstíčkem hrabal v kupce sena, užitečnějšího *** nalézt nemůže.