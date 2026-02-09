Nejsilnější odpor byl v hlavním městě České republiky, v Praze, kde zemřelo několik desítek Čechoslováků. Při okupaci Prahy tu byli zejména Ukrajinci, Rusové a Asiaté, kteří byli součástí SSSR. Cílem tohoto násilného aktu bylo svrhnout reformní vládu a znovu zavést bolševické řízení státu. Čas trhnul oponou a ČR se stala mocenskou vlivovou laboratoří. Na jedné straně komisariát Evropské unie, banda nikým nevolených úředníků v čele s Uršulou von der Leyen, která podle mého názoru vede EU k diktatuře blízké fašismu a kleptokracii jako na Ukrajině.
V České republice po říjnových parlamentních volbách jsem si myslel, že základní demokratická pravidla budou alespoň zčásti dodržena. Jenom stručně, prezident České republiky Petr Pavel měl neprodleně pověřit Andreje Babiše, vítěze voleb, sestavením vlády a jmenovat ministry, které mu Babiš navrhne. Nebudu opakovat, co už většina občanů ví, ale položím několik otázek. Koho jsme si zvolili na Hrad? Nějakého Koláře, který nemá ani bezpečnostní prověrku a který administruje veškeré kroky Pavla včetně komunikace s ministrem zahraničí Macinkou?
Nebudu komentovat zelené gumy, které jsou součástí vojenské kanceláře prezidenta, například Otakara Foltýna, a je nabíledni, že Pavel porušil ústavu nejmenováním Turka na post ministra životního prostředí. Co je ale velmi zarážející je Pavel, který lidově řečeno udal Macinku za SMS zprávu, kterou poslal ze svého telefonu Petr Kolář, jenž je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.
Zajímalo by mě, co se asi Pavlovi kromě průvanu honilo hlavou, když sděloval, že podal trestní oznámení na Macinku? Mohu to srovnat s mentalitou příslušníka pomocné stráže VB. Možná si popletl dobu a předpokládal, že Macinku zatkne StB? Půjde do cely předběžného zadržení? Nebo půjde před lidový soud?
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Nevysvětlitelné se stalo ještě nevysvětlitelnějším, neboť po demokratických volbách zorganizovala údajná neziskovka Milion chvilek nenávisti demonstraci proti výsledkům voleb. Zhruba pětitisícový dav, vedený nahnědlým fašounkem Mikulášem Minářem, který si asi myslel, že je ve 30. letech v Německu a podobné náckovské projevy mu projdou, aniž by narazil do zdi. Tato demonstrace byla naplánována cíleně dopředu na 19. 12. 2025, takže to nebylo nic spontánního, byl to čirý kalkul, a dovedu si představit, jak při vyvolávání banderovských hesel Minářovi srazí z hlavy čepici proud vody z policejní stříkačky.
To je samozřejmě nadsázka. Nevím, nakolik je Pavel schopný vykonávat funkci prezidenta, ale zřejmě má obavu promluvit si jako dospělý člověk s jinými dospělými, tím myslím Macinku a předsedu dolní komory Okamuru.
Je jednoduché popisovat události, ale důležité je navrhnout řešení, týkající se nejenom vlády, ale zejména premiéra Babiše, který na tato řešení musí mít, obrazně řečeno, koule. V první řadě ministr obrany Zůna odvolá NGŠ Řehku a posadí ho na post, kde nemůže škodit. Vláda v co nejkratší době odvolá šéfa BIS Michala Koudelku, který dostane nabídku, která se neodmítá. Babišova vláda bude tak pevná, jak je pevný její nejslabší článek, a to ví i uplakánek prezident.
Svého času jsem jednal s Janem Princem, disidentem a signatářem Charty 77. Byl tehdy šéfem Olomoucké expozitury BIS a přijel tehdy za námi na ředitelství PČR na jednání s krajským ředitelem a zástupci určitých útvarů. Byl to přímý, inteligentní a sympatický chlap. V bezpečnostní problematice se snažil rychle zorientovat. Jak napsal, neměl nic proti socialismu a měl rád svobodu. Je pro mě nepochopitelné, že se dcera disidenta Jana Prince, Mlada Princová, ředitelka Bezpečnostního odboru Kanceláře prezidenta republiky, pracovnice s nejvyšší bezpečnostní prověrkou, nechala zaměstnat v takzvaném chaosu bez dodržování bezpečnostních pravidel Petra Pavla. Proč vyměnila kontrarozvědnou práci, která je určitě velice zajímavá, za úřednický post u PP?
Andrej Babiš musí jednat podle hesla férovost si vynuť, neboť další střet s prezidentem se bude týkat podepsání rozpočtu se schodkem 310 miliard. Proto si myslím, že by Babiš měl stát za svým ministrem zahraničí Macinkou a razantně snížit rozpočet Hradu. Zatím Babiš nesplnil, co slíbil, a to okamžité zrušení koncesionářských poplatků pro seniory.
Pavlovo prohlášení, že se s americkým viceprezidentem Vancem nesejde, je logické, protože Vanceho osobní ochrana by ho k němu nepustila. Kolektivní vinu může prosazovat jenom idiot. To se týká kohokoliv, kdo prohlašuje ne ruským sportovcům, včetně prezidenta.
Ještě poznámka pod čarou. Kompetenční žaloba, která by mířila na ústavní soud vedený kryptokomunistou Baxou, by mohla vytvořit nebezpečný precedent. Věřím, že většina ústavních soudců by nerozhodovala podle politického zadání, ale je lepší slyšet trávu růst, než jednou přeslechnout cvaknutí pojistky.
