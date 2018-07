Václav Kovalčík: Moje občanská rada České republice, Evropské unii a USA

Vážené státy, zejména USA a Evropské unie, nemáte peníze do Vašich děravých státních rozpočtů? Řešení jest snadné a jednoduché, a to rozhlédnout se po internetu, jak mnohé hříšné mediální celebrity s nahotou obchodují dosti bohatě, jak provádějí četné nemravnosti, a tím vydělávají nemravné a nekřesťanské peníze!

Ano, ano, stačí se jen podívat a rozhlédnout na ten hříšný svět, kde se prachy jenom točí. Tam je třeba uvalovat vyšší a vyšší daně, ne na ubohých obyčejných lidech České republiky, Evropské unie a USA.

Proto jsou děravé a předlužené státní rozpočty České republiky, Evropské unie a USA, když se nůžky mezi hříšnými bohatými a slušnými chudými lidmi rapidně rozevírají.

To není výkřik do tmy, tohle je moje cenná a užitečná občanská rada, jak zachránit světové ekonomiky, jen kdyby mě státy Evropské unie a USA poslechly, pak by bylo na tom světě nejlíp, netrpěli bychom každoročními deficity.

Stačí se podívat již na český internet s celebritami, jak si nákladně užívají, hýří, provádějí nemravnosti, kdežto ostatní slušní občané ryjí ústy v zemi v montovnách.

To je ta neblahá situace, která se musí celosvětově napravit vyšším a vyšším zdaněním těchto hříchů, které jsou bohužel hojně mediálně prezentovány, podporovány a sledovány. Svou občanskou radu totiž dnes uvádím zadarmo.

Psali jsme: Václav Kovalčík: Situace ohledně Latinské Ameriky a USA Václav Kovalčík: Snadná výroba a aplikace hadích protijedů musí být samozřejmostí Václav Kovalčík: Je třeba pořádek, bezpečí a všeobecná dostupnost informačních technologií Václav Kovalčík: Současné vzdělávání je znehodnoceno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV