Václav Kovalčík: Situace ohledně Latinské Ameriky a USA

A tak je OSN lhostejná řešit problematiku latinsko-americké migrace, stejně tak i v blízkosti evropských zemí, což je velmi podobné. Kdyby zároveň nedocházelo ke kácení tropických deštných pralesů a vykořisťování místních obyvatel, tak by se zde dalo krásně žít v souladu s půvabnou přírodou.



Nebezpečným problémem Latinské Ameriky jsou zbylí nacističtí pohlaváři, pravicoví extrémisté a jejich potomci, kteří dodnes způsobují utrpení místních obyvatel a domorodců.



Levice je však mnohem přijatelnější než extrémistická pravice v tamějších končinách. Problémem Latinské Ameriky jsou sankce ze strany západu na adresu socialistických zemí. A tak nepříznivé podmínky v Latinské Americe by měla řešit OSN, dále musejí mafiánská uskupení přestat ničit exotickou krajinu.



Je třeba odstranit otrokářství, prostituci a narkomafii v Latinské Americe. Je mnoho úkolů v oblasti národních a mezinárodních politik ohledně řešení situace v latinsko-americkém prostoru.



Místní obyvatelé by tedy měli konečně povstat proti marasmu a udělat si ve svých vlastech pořádek, pak by se nemusela stavět a hlídat zeď na hranicích USA s Mexikem.

autor: PV