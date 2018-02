Václav Makrlík: Odvolat, či neodvolat? Štvanice těch, kteří nemají žádný program

Nejsou to výroky Okamury o fungování tábora v Letech u Písku v době protektorátu Bohmen und Mahren před třičtvrtě stoletím. To je téma pro historiky. Nicméně, některým politikům, především z KDU/ČSL a TOP 09, kteří žalostně propadli ve volbách, se kritika Okamurových výroků nesmírně hodí pro zviditelnění, neboť na něco konstruktivního, co by přineslo prospěch českému státu a jeho občanům nejsou dostatečně odborně ani intelektuálně fundováni.

Zatímco premiér v demisi, Andrej Babiš, usiluje o sestavení relevantní vlády a tím stabilizaci politické scény, jedná na mezinárodních fórech a summitech EU, političtí trpaslící jeho úsilí ze všech sil sabotují a okopávají mu kotníky naprosto zástupnými problémy, neboť výše nedosáhnou. Snaha o odvolání Okamury z postu místopředsedy PS parlamentu má jediný cíl, oslabit pozici Babiše a hnutí ANO při sestavování a fungování nové vlády, a narušit křehkou strukturu poslanecké sněmovny, jakž takž stabilizovanou po parlamentních volbách , jako konstruktivní výsledek časově i politicky náročných jednáních.

V této souvislosti je nepochopitelné, že i někteří poslanci zvolení za hnutí ANO, například Martin Kolovratník, podporují návrh na odvolání Okamury, čímž napomáhají lidovcům v jejich subverzních aktivitách a jiní, např. Ministr zahraničních věcí v demisi Stropnický a ministr spravedlnosti Pelikán , mají problém odmítnout návrh lidovců na odvolání Okamury a tak jednoznačně podpořit úsilí vedení hnutí ANO o stabilizaci politické scény. Kdo tyto lidi navrhl do poslaneckých postů, kdo je volil? Téměř klasický je případ ministra obrany Stropnického, který byl opět recyklován do politických postů, ačkoliv jak od ministryně obrany v demisi Šlechtové tak od předsedkyně branného výboru poslanecké sněmovny Černochové byla proti němu vznesena ve veřejných televizních médiích zdrcující kritika za jeho působení na ministerstvu obrany.

V podobných krizových situací se ukazuje, jak je proces výběru kandidátů do parlamentu ČR, potažmo dalších vrcholných politických postů, již na úrovni krajů nedokonalý. Na kandidátky se dostávají lidé, kteří možná vykonávali dobře svou funkci na komunální úrovni, nebo ve specializovaných institucích, ale o celostátní, natož zahraniční politice nemají ponětí, nebo jen to co zaslechli ve zmanipulovaných médiích. Když žádná jiná strana, tak alespoň hnutí ANO, pokud si chce své vedoucí politické postavení ve společnosti udržet, by se mělo tímto problémem zabývat. Pokud některým poslancům či dokonce ministrům činí problém podporovat vedení ANO v jeho úsilí o stabilizaci politické scény a konstruktivní práci pro společnost, nemělo by jim být bráněno v odchodu z jejich postů, čímž vyhrožuje v kauze Okamura ministr spravedlnosti Pelikán. Hnutí ANO se bez něj bez problému obejde.

Vyšlo na eportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

