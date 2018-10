Vážení zastupitelé města Turnova, nedělejte krok do pravěku

Prosíme, přehodnoťte záměr Vašich předchůdců postavit veřejné parkoviště do vnitrobloku Dívčí školy, do bezprostřední blízkosti školních hřišť. Je to nekoncepční řešení, které přináší více problémů, než jich řeší. Likviduje tolik potřebnou zeleň u školy, které se všichni leadři v předvolební kampani zastávali, vytváří další zpevněnou plochu, přímo ke školnímu hřišti přivádí automobilovou dopravu.

V dnešní době ekologického smýšlení, v době budování podzemních parkovišť a parkovacích domů nemůžete dopustit, aby Turnov řešil nedostatek parkovacích míst záborem zelené plochy u základní školy. Chápeme, že město potřebuje místa na parkování. Každé vedení města se chce pochlubit, kolik parkovacích míst za své volební období vytvořilo. Je to ale ke chlubení zlikvidovat zeleň u školy a postavit dětem parkoviště přímo vedle školního hřiště? Je to hanba. Za takové řešení by se město mělo stydět. 600 Turnováčků z Dívčí školy ale potřebuje víc než parkoviště kvalitní školu, která se rozvíjí s dobou a reaguje na současné trendy. K tomu ale potřebuje i dobré zázemí. Škola trpí nedostatkem prostoru vnitřních i venkovních. Ze všech stran na školu útočí městský provoz. Školní družina má velmi malé a ubohé hřišťátko, dílny děti nemají pro nedostatek prostoru vůbec, místo pracovního vyučování mají počítače. O zahradu škola přišla po revoluci, protože se v rámci restitucí vrátila původnímu majiteli.

Právě tuto zahradu město koupilo se záměrem postavit zde parkoviště. My, rodiče dětí z dívčí školy, se záměrem nesouhlasíme. Založili jsme proto Spolek za zdravou Dívčajdu, který s městem vedl jednání o změně využití pozemku. Jsme rádi, že město koupilo pozemek, byl to správný krok, ale argumenty, že za něj město zaplatilo moc peněz, a proto ho nemůže poskytnout pro rozvoj školy, jsou krátkozraké. Investice do Dívčí školy je i investicí do rozvoje centra Turnova. Její popularita je zárukou udržení života v centru města, její žáci a rodiče jsou kupní silou pro turnovské obchody. Za školou, která nabízí kvalitní výuku v hezkém prostředí, si všichni rádi dojdou. Škola je místem komunikace pro mnoho Turnováků. Nelitujme investice do rozvoje tohoto místa, pojďme ho zkrášlit a využít jak nejlépe dovedeme, ne ho zabetonovat!

Forum zdravé město Turnov 2017 označilo jako prioritou města zastavit projekt výstavby parkoviště a pozemek poskytnout k rozvoji školy. Stejně i v anketě pořádané ve spolupráci města a školy, ve které byli osloveni rodiče dětí z Dívčajdy, zvítězil z 96% názor nestavět parkoviště, ale rozvíjet na pozemku aktivity školy.

Názor politiků na budování parkoviště není zdaleka jednoznačný. Na předvolební debatě lídrů politických stran, pořádané na turnovské Střelnici, zazněly i názory, které s parkovištěm nesouhlasí. Piráti parkoviště ve vnitrobloku školy odmítli jako nekoncepční řešení, které je navíc v konfliktu se zájmy školy. Parkování je potřeba řešit, ale 45 parkovacích míst ve vnitrobloku Dívčí školy Turnov nevytrhne. Navrhují zaměřit pozornost města na nevyužitých 20 000m2 pozemků na Koňském trhu. ODS navrhuje jednat s Vesnou, na místě pod Havlíčkovým náměstím a Vesnou postavit podzemní parkoviště a nad ním obchody. Zahradu ponechat škole. Turnovská koalice se domnívá, že koupit pozemek pro parkoviště byl chybný krok, protože problémem je těsné sousedství parkoviště a školní zahrady. Navrhuje také podzemní parkoviště pod Havlíčkovým náměstím a Vesnou. Pan starosta, který reprezentuje Nezávislý blok říká, že parkoviště je dočasná stavba, než se postaví parkovací dům. Děti prý o nic nepřijdou, neboť si škola pronajala pozemek, o který může rozšířit svoji zahradu. Jedná se však o proluku do ulice 5. Května, která patří k nejrušnějším ulicím ve městě. Navíc jde o pronájem, který může být majitelem pozemku kdykoli vypovězen.



V současné době se škola soustředí na nový rozvojový projekt. Chtěla by být školou, která na všech úrovních rozvíjí myšlenku Geoparku Unesco Český ráj. Věří, že v Geoparku Unesco Český ráj je i budoucnost Turnova a chtěla by děti vzdělávat tak, aby dokázaly využívat bohatství našeho regionu a chránit ho i pro budoucí generace. Zároveň by škola byla přípravkou na “Špéru”. Proto podepsala s Geoparkem Český ráj o.p.s. strategickou smlouvu o spolupráci a bývalou školní zahradu by ráda využila pro tento rozvojový projekt, který by byl přínosem nejen pro školu, ale i pro Turnov a jeho občany. V rámci tohoto projektu škola chce na zahradě vybudovat dílny na tradiční zpracování drahých kamenů a výuku základů šperkařského řemesla. Dále by pozemek využila na venkovní učebnu a společně s geoparkem na interpretační centrum Geoparku a odpočinkovou zónu v podobě venkovní expozice kamenů, která by prezentovala Geopark Unesco Český ráj. Takto by byl pozemek využit školou, veřejností i turisty, kteří k nám zavítají.

My, rodiče, chceme dále pokračovat ve vyjednávání s městem o změně záměru v této lokalitě. Doufáme, že jako noví zastupitelé dokážete tento záměr vidět nově v širších souvislostech a takzvaný pozemek „za Vesnou“ vnímat především jako pozemek za Dívčí školou. Parkoviště jistě dokážeme postavit i jinde. Zázemí pro školu je nutné hledat přímo u školy. Výstavbou parkoviště by škola definitivně ztratila jedinou příležitost pro svůj další potřebný rozvoj.

Za Spolek za zdravou Dívčajdu

Mgr. Eva Schaeferová

autor: PV