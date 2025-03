Vladimír Pelc: Někdo ten oběd musí zaplatit

Donald Trump a Vladimír Zelenský měli podepsat smlouvu o nerostech (aby Spojené státy mohly využívat nerostné bohatství Ukrajiny), pak měli mít společný oběd a tiskovou konferenci. Setkání bylo fiasko, hádání v přímém přenosu. D. Trump spolu s viceprezidentem J. D. Vancem varoval Zelenského před „hazardováním se třetí světovou válkou“ a prohlásil, že Ukrajina je bez podpory USA ve velmi nejisté situaci. Byla to diplomatická roztržka mezi Spojenými státy a Ukrajinou a Vladimír Zelenský po dramatickém setkání v Oválné pracovně musel z Bílého domu nuceně odejít.

Krátce po skončení schůzky D. Trump zveřejnil ostré prohlášení na své platformě Truth Social, kde obvinil Zelenského z neúcty vůči Spojeným státům. „Respektovaná Oválná pracovna byla dnes znevážena. Zelenský se může vrátit, až bude připraven na mír,“ napsal D. Trump.

Ovšem takový návrat Zelenského do Oválné pracovny by pro něj byl cestou do Canossy; bude čekat v rouchu kajícníka naboso ve sněhu tři dny? Ne, a stejně by šlo jen o dočasný smír. A je Zelenský/Ukrajina na mír připraven/a? A na jaký? Směřování současného vedení Ukrajiny je výrazně orientováno na boj.

Ukrajinský parlament v pondělí (3. 3. 2025) poděkoval Spojeným státům za pomoc Kyjevu a ocenil snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o zahájení rozhovorů o zastavení války na Ukrajině. „Ukrajina hluboce respektuje aspirace skvělého amerického lidu na komplexní obnovení globálního vedení Spojených států. Zároveň pevně věříme, že vůdčí postavení Spojených států na mezinárodní scéně je neoddělitelně spjato s obranou ideálů svobody a demokracie, dodržováním mezinárodních dohod a spolehlivostí ve vztazích se spojenci a přáteli,“ píše se v dokumentu. Je ovšem otázka, zdali se ukrajinští poslanci nespletli, jestli totiž skvělý americký lid nyní, pod vedením Donalda Trumpa, ve skutečnosti na komplexní obnovení globálního vedení Spojených států naopak neaspiruje; co když D. Trump jasně chápe, že něco takového je příliš drahé, nebezpečné a navíc prakticky nemožné (co Čína, Rusko, Evropa?). Nebo to bylo jenom nakročení ukrajinského parlamentu na cestu do Canossy?

Co bude dál? Prezident USA Donald Trump prosazuje diplomatické urovnání konfliktu, které by patrně znamenalo souhlas s tím, že Krym je součástí Ruska, souhlas s možným začleněním dosud vojensky obsazených území Ukrajiny ruskou armádou do Ruska jako jeho západní části, vyloučení eventuality přijmout Ukrajinu do NATO a zajištění ukrajinské bezpečnosti výhradně evropskými a neamerickými silami.

Pokud by však k zastavení bojů nedošlo, lze předpokládat, že linie dotyku vojsk Ukrajiny a Ruska se nakonec ustálí na celém ukrajinském území na východ od Dněpru.

V každém případě se blíží předefinování globálních vazeb s cílem dosažení nové mocenské relativní stability, nového statusu quo v Evropě.

Mnozí lídři evropských zemí a EU horují pro další pokračování vojenské pomoci Ukrajině. Může Ukrajina bojovat a bojovat?

Pak ale je nutné položit si základní ekonomickou otázku, která zní: Kdo ten oběd zaplatí? Kdo bude platit ukrajinskou armádu v bojích, ve kterých nemá vojenský úspěch, kdo bude podporovat ukrajinskou společnost, ukrajinské hospodářství?

Oběd 28. 2. 2025 v Bílém domě zůstal nedotčen; byl rozdán zaměstnancům.

PhDr. Vladimír Pelc NÁR.SOC.



