Vladimír Pelc: Protofašismus

Na mezinárodním novinářském fóru Media 2019 v pražském hotelu Grand Majestic Plaza redaktorka Petra Procházková fyzicky napadla redaktora serveru Sputnik Vladimíra Frantu; vyrazila mu z ruky mobil a dala facku, její útok byl zaznamenán na video (viz ZDE).

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě fakt neviděla, takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte, “ útočila Procházková. Redaktor serveru Sputnik nereagoval. Procházková mu z rukou vyrazila telefon a dala mu facku. Franta ho bez slova zdvihl a natáčel dále: „Nesahejte mi na můj telefon, paní Procházková,“ řekl a stěžoval si, že ho jiný fotograf stále fotí.„A co by vás nefotil?“ zeptala se Procházková. „A proč bych já nemohl fotit,“ oponuje Franta. Procházková při svém odchodu: „Ubožák.“

Paní P. Procházkovou jsem už několikrát zaznamenal: Jako osobu nafoukanou, nadřazenou, zaměřenou proti demokracii. Minulý rok zdůvodňovala, proč by občané jako voliči měli být selektováni na voliče s plnohodnotným voličským hlasem a na voliče s hlasem neplnohodnotným. Mezi neplnohodnotné by pochopitelně patřili voliči s jinými politickými názory a preferencemi, než má P. Procházková; zejména pak voliči Miloše Zemana, neboť to jsou hlupáci a blbci; nevzdělanci a tupci, ignoranti, manipulovatelné mozkové trosky, jsou méně inteligentní až debilní ( viz , 11. 2. 2018). Naopak mezi inteligenty patří, spolu s P. Procházkovou, osoby stejných politických názorů jako ona.

Ve veřejném prostoru se setkáváme s přehršlí podobných intelektuálních zvratků; máme zástupy nabubřelých puchejřů, kteří blinkají moudra typu volby jsou nebezpečné, protože v nich mohou volit i nevzdělaní. Co takové názory znamenají? Elitářství, aroganci, hloupost, popírání demokracie. Taková individua by chtěla zavést volební census podle vzdělanosti či (sociální) inteligence, přičemž uvedené charakteristiky se sebou navzájem souviset nemusejí. Zejména by však chtěla, aby určujícím pro sociální pohyb byl jejich autoritativní názor. Jejich názor. Jde o osoby, které získávají a chtějí získávat rozličná privilegia, a to hlavně na úkor druhých občanů. Jsou to individua ve skutečnosti sociálně nevzdělaná, společensky zaostalá, působící destruktivně proti demokracii – demokracie je totiž založena na tom, že hlasy všech občanů mají ve volbách stejnou váhu ( viz , 14. 4. 2019).

Dokud svou elitářskou demagogií protofašisté otravují veřejný prostor, lze se tomu bránit – jednak podstatná část občanů má zdravý rozum, a na takové argumenty neskočí, a též je možno s těmito názory polemizovat v diskuzi. Fyzické napadení však není diskuze, s ním polemizovat nejde, pouze se stejně bránit.

Jakým politickým a obecně sociálním signálem fyzický útok P. Procházkové na redaktora, jenž publikuje jiné názory, je? Je součástí nynějšího úsilí, kdy protofašisté vyzývají k útoku na demokracii. Útoku fyzickému.

Nekorektní poznámka na závěr: Kdybychom se, paní P. Procházková, náhodou někde potkali, nesnažte se, velmi prosím, vyrazit mi z ruky mobil, nebo dokonce dát mi facku – něco takového se nedělá, proto bych se musel bránit a, žena ne-žena, nakopal bych vám důkladně zadnici. Divím se, že to pan V. Franta neudělal. Fyzickému útoku kohokoli se měl právo bránit.

Foto: V Německu se na počátku fašismus také projevoval fackami, rvačkami, obušky. Dříve než v Berlíně v roce 1945 zavlála sovětská vlajka, zemřelo např. v německém vyhlazovacím táboře Treblince 870 tisíc lidí. Ve vyhlazovacím táboře Belzec Němci zavraždili 650 tisíc lidí, v táboře Sobibor 250 tisíc... a v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz - Birkenau vzali život 1.5 milionu lidí. A tomu všemu na počátku předcházeli rvačky a facky.

