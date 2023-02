Vladimír Pikora: Nezaměstnanost nepatrně roste, hlad je ale především po lidech se základním vzděláním

reklama

Hezky to vidíme, když podíl nezaměstnaných osob vyjádříme v procentech. Nyní máme 3,9 %, před rokem jsme měli 3,6 % a před dvěma lety 4,3 %. Jinými slovy, energetická krize spojená s útlumem ekonomiky vyhnala nezaměstnanost nahoru jen o 3 desetiny procentního bodu. To je tak málo, že to nestojí za řeč. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 10% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11894 lidí

Z analytického pohledu je klíčový nejen počet nezaměstnaných, ale také počet volných míst. Ten je výrazně nižší než před rokem. Počet míst poklesl z 352 tisíc na 281 tisíc. To je pokles o 71 tisíc míst. To ukazuje, že zatímco poptávka po lidech klesá, nabídka lidí se na trhu práce výrazně nemění. Jinými slovy, ačkoli je trh práce stále velmi přehřátý, pomaličku se začíná ochlazovat.

To se zrcadlí v počtu uchazečů o jedno volné pracovní místo. Aktuálně připadá na jedno volné místo jeden uchazeč. Před rokem to bylo ještě 0,76 uchazeče. To je z pohledu makroekonoma (nikoli zaměstnance) zdravý trend. Situace, kdy je více volných míst než volných lidí, není normální. Není to ani zdravé, protože na takovém trhu si zaměstnavatel nemůže vybírat, bere každého a roste tlak na růst mezd, což následně snižuje konkurenceschopnost.

Z pohledu regionu je vidět, že nejtěžší najít práci je v Karviné, kde na jedno místo připadá téměř 12 uchazečů, v Bruntále 6 uchazečů, Most 4,6 apod. Problémové regiony jsou tedy stále stejné: severní Morava, severní Čechy. Pohnutý osud Sudet nás tedy stále ovlivňuje.

Největší poptávka je přitom po dělnících, řidičích apod. Jinými slovy, na 71,7 % míst stačí jen základní vzdělání. Tady je vidět, že jsme montovna a sklad Evropy. Vysoké vzdělání zde není ohodnocené. Jsme jednoduchou ekonomikou.

V dalších měsících půjdou na trhu práce proti sobě dva trendy. Některé podniky budou sice ještě se zpožděním reagovat na růst nákladů a propustí část zaměstnanců, proti půjde ale to, že vzniknou sezónní práce. Počet nezaměstnaných tak podle mě sice poroste, ale nebude to zásadní nárůst. Hodně lidí se dnes bojí budoucí nezaměstnanosti. Tu a tam sice čteme zprávy, jak někdo propouští, to je ale z makroekonomického pohledu málo. Vysoké nezaměstnanosti se aktuálně tedy bát nemusíme. Nezdá se, že by ekonomika klesla tak, aby se nezaměstnanost skokově zvýšila. Osobně čekám, že v horizontu jednoho roku se podíl nezaměstnaných zvýší jen mírně, a to lehce pod 5 %.

