Vladimír Ustyanovič: Černé blesky nad Českem

reklama

Podobnost čistě náhodná s prezidentem Spojených států Joe Bidenem. Projev přednesl v „angličtině", kterou mluví některé kmeny v Kongu, ale nejsem si jist, že věděl, co říká. Určitě ale nerozuměl tomu, co mu říkal izraelský premiér Netanjahu. Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 10651 lidí

Projev prezidenta při udílení státních vyznamenání byl opravdu výjimečný. Všichni posměváčci by měli ocenit, že se nepřeřekl a nikomu nepředal Řád Vítězného února. Na rozdíl od prezidenta Pavla, který všechny projevy čte, exprezident Zeman pronášel půlhodinové projevy spatra. Čím to asi je? Vrchní sekretářka Jana Vohralíková nechápala mnohdy význam některých slov, která četla. V projevu prezidenta nezaznělo to hlavní - Česká republika je suverénním státem se svou suverénní zahraniční politikou. Někdy mi to připomíná záměr ve stylu „prohlašuji, co jsem neprohlásil a neprohlašuji, co jsem prohlásil". Těch nedopatření už je jaksi moc, zákon/záchod, podepíšu, ale ať to rozhodne Ústavní soud, nebo jednání se soudkyní Evropského soudu Šimáčkovou ohledně restitucí majetku rodu Lichtenštejnů, kteří se přihlásili za okupace německými nacisty k Němcům. A co třeba úsměvná historka s takzvaným pytlačením v Lánské oboře pro sponzory jeho prezidentské kandidatury? Vzdání se práva Veta vnímám jako tendenci protektorátního řízení České republiky. Možná to je přesně to, oč jde Pavlovým loutkovodičům. Exprezident Václav Klaus netleskal, když se současný prezident rozvášnil nad porážkou předlistopadového režimu, jehož byl součástí a kterému přísahal věrnost a nasazení života při obraně. Marta Kubišová, jejíž desky byly zakázány, ztratila před mnoha občany lidově řečeno glanc, když přijala vyznamenání od protagonisty bývalého režimu, bývalého dvojnásobného předsedy Základní organizace KSČ Petra Pavla. Je pravdou, že 70% disidentů byli spolupracovníky StB.

Mírový proces na Ukrajině je nezbytný. Čím dříve zahájí, tím lépe. Prezident Pavel prosazuje vítězství Ukrajiny. Každý ví, že je to nesmysl a mohu opět citovat republikánského prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho: „To, že „Putin je špatný" neznamená, že Ukrajina je dobrá. Ukrajina zakázala 11 opozičních stran a sloučila všechny televize do jednoho státního vysílání. To je korupce. Mezitím většina okupovaných oblastí na Donbasu mluví rusky a už téměř deset let nehlasovala v ukrajinských parlamentních volbách. Neměli bychom už poslat na Ukrajinu ani cent na Ukrajinu a musíme vyjednat dohodu s Ruskem, která oslabí jeho spojenectví s Čínou. Řekněte sakra NE americké účasti v další věčné válce", konec citace.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Izrael a jeho povinnost obrany Vladimír Ustyanovič: Lipavský se asi inspiroval od Putina Vladimír Ustyanovič: Piškotek a prezident Petr Pavel Vladimír Ustyanovič: Acta non verba

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama