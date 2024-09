Vladimír Ustyanovič: Dezinformátoři ve státním zájmu

Úvodem bych si dovolil podotknout, že největší žně mají dezinformátoři šířící polopravdy a manipulace, napojení na určitou formu státního rozpočtu.

Ukázkovým příkladem je zbytečný ministr pro zbytečné záležitosti Martin Dvořák. Tento zvláštní jedinec prohlásil v ČT, že neví, zda se cena pohonných hmot zvedne o dvě, tři, pět, či deset korun a že cílem není to, aby se lidem hůř žilo, ale aby spotřebovávali méně fosilních paliv a aby takto nepodporovali Putina. Mimo jiné, podobný výrok kdysi prohlásil prezident Ostuda, že bychom neměli odebírat ropu z Ruska, protože tím podporujeme válku na Ukrajině. Mezi mnohými odborníky je tato válka zbytečnou ztrátou životů a Ukrajina by měla vyvěsit bílou vlajku, jak sdělil papež František, který však později svůj výrok částečně korigoval. Ale to jsem odbočil.

Předseda strany STAN Vít Rakušan zaručuje nárůst platů policistům po dobu tří let. Nesmysl, reaguje bývalý ministr financí Kalousek. Je to asi zase blud, který v opojení moci hlásí vládní činitelé, protože příští rok, doufám a pevně věřím, tam už ani jeden z nich nebude. Jak psal Kalousek na síti X „je to nesmysl, nedávejte záruky, které nemůžete splnit.“ A zároveň bych rád dále citoval Miroslava Kalouska ke státnímu rozpočtu 2025, který je dle něj „zoufalství a čistá zlodějina, zase nemluvili pravdu.“ Mohu vznést akademickou otázku, kdo je ten největší zmiňovaný zloděj? Neboť jak praví klasik „náhoda je nepoznaná skutečnost.“

Nyní z debaty Donalda Trumpa a Kamaly Hariss aneb kdo je větší lhář. Pomohu si berličkou, a to komentářem herního vývojáře Daniela Vávry. Úvodem bych si dovolil prezentovat názor Trumpa, bylo to tři na jednoho. Duel jsem viděl a podle mého subjektivního názoru Kamala nevyhrála. Pár poznatků pana Vávry: „Debata probíhala na televizi ABC. Trump prohlásil, že ji akceptoval, protože Demokraté debatu kdekoliv jinde odmítli. Kamala Harrisová je přitom 30 let přítelkyní paní Waldenové, která je vysokou manažerkou v Disney, pod kterou ABC spadá. Na žádost Demokratů nemají živé publikum. Prý by to jen zbytečně vyrušovalo. ABC vyrobila pro Kamalu speciální stoleček, menší než pro Donalda, aby nevypadala tak malá. V průběhu debat dva moderátoři prováděli "fact checky" (ověřování pravdivosti) Trumpových výroků. Trumpa fact checkovali 4x, Harrisovou ani jednou. Po Trumpovi chtěli 6x, aby doplnil svoji odpověď, po Harrisové ani jednou. Podle fact checkerů ve skutečnosti lhala Harrisová 16x a Trump 14x. Lhaní Harrisové přitom bylo naprosto do očí bijící, když opakovala mnohokrát vyvrácené, zcela explicitní lži. Trump tvrdil, že Haitští imigranti jedí Američanům kočky. - TO TRUMP SKUTEČNĚ TVRDIL - a moderátoři ABC mu to zfactcheckovali jako ničím nepodloženou lež. Problém je, že na youtube najdete nejen videa z policejních body kamer, jak policie zatýká haitské imigranty doslova sedící nad mrtvou kočkou na příjezdové cestě k cizímu domu, ale také policejní záznamy o podobných činech. Takže se to opravdu děje, jakkoliv šíleně to zní.“

Vzhledem k tomu, že jsem celou debatu sledoval, tak Kamala Harris mi připadala s mávajícíma rukama jako větrný mlýn, který mele prázdnou slámu. Donald Trump jako prezident nezahájil ani jednu válku, zasadil se o navázání diplomatických vztahů mezi Saudskou Arábií a Izraelem a, co je podstatné zejména pro Evropu, je jeho slib, že ukončí válku na Ukrajině. Rovněž tak prohlásil, že v případě, kdy by byl prezidentem, žádná válka na Ukrajině by nezačala. Nelegitimní režim Zelenského, který adoruje válečné zločince Šuškeviče a Banderu, by nestál životy statisíců ukrajinských občanů, ruských vojáků a civilistů. Jak prohlásil Donald Trump, v případě vítězství ve volbách zastaví válku na Ukrajině ještě dříve, než bude inaugurován. A jeho kandidát na viceprezidenta J.D. Vance řekl na youtube kanále The Hill, že „v případě zvolení zastaví USA dodávky zbraní na Ukrajinu, nebudu podporovat ukrajinské oligarchy aby si kupovali mercedesy za peníze amerických občanů a veškerou pomoc zaměříme na humanitární pomoc a rekonstrukci země.