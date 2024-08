Vladimír Ustyanovič: Foltýn dělá uniformě ostudu

„První metodou odhalení inteligence vládce je podívat se na muže, které má kolem sebe.“ Machiavelli.

Pojem důstojník byl po staletí v armádách celého světa v různých jazycích a v různých zeměpisných šířkách odvozen od slova důstojnost. Dovolím si připomenout, že hlavně v evropských armádách byla po staletí ztráta důstojnické cti jedním z důvodů dobrovolného nebo vynuceného odchodu ze života pro důstojníka, který se prohřešil proti psaným nebo nepsaným normám či zákonům. Ještě v nedávné době platil zákon o urážce mezi vojáky. Jako bývalý vysoký důstojník československých a českých ozbrojených speciálních sil se mi jeví při výrocích některých našich armádních představitelů, včetně nejvyššího velitele české armády prezidenta Ostudy, že se připravují na boj, a to na boj proti vlastním občanům.

Občan Otakar Foltýn, jak jsem psal ve svých předchozích komentářích, je zhmotněním trapnosti člověka a zesměšněním vojenské uniformy, kterou obléká. Jak bylo glosováno v jednom streamu Jany Bobošíkové, jedná se o osobu s výraznými psychopatickými rysy. Dovolím si připomenout některé jeho výroky, že čeští občané jsou svině, popřípadě někteří i pedofilové, a to se týká zejména těch, kteří neadoruji různá hloupá a ještě hloupější rozhodnutí této asociální vlády pod vedením údajně nejprolhanějšího premiéra v historii České republiky Petra Fialy. Dovolím si malou spekulaci, že výroky občana Foltýna, které jsou cíleně nenávistné směrem k Ruské federaci, mají úplně opačný účinek. Podpoří nepřímo prezidenta Putina a jeho politiku. Je pravdou, že s Ruskem jsme měli vždy nadstandardní vztahy. Někteří odborníci a politici by rádi obchodovali s Ruskou federací napřímo, stejně jak to dělají některé státy Evropské unie. Jenom poznámka, největší americká firma SLB, obchodující s ropou a zemním plynem se sídlem v Texasu, expanduje v Rusku (zdroj Financial Times). Žádné sankce, žádná omezení. Obchod mezi Spojenými státy a Ruskou federací pokračuje i v dalších odvětvích. Tak se ptám takzvaného cenzora Foltýna, zda by neměl iniciovat sankce na tuto společnost prostřednictvím premiéra české vlády Petra Fialy. Dodal bych, že nejslavnější německý kancléř Otto von Bismarck prohlásil, že s Rusy se musí obchodovat, ale je třeba obchodovat férově.

Uvědomuje si občan Foltýn, že na území České republiky žijí statisíce občanů muslimského vyznání? Uvědomuje si občan Foltýn, že když nazval určitou skupinu občanů České republiky sviněmi, že pro muslimy je svině nečisté zvíře a že pro tuto skupinu občanů je to urážka nejhrubšího zrna? Samozřejmě je to spekulace, ale možná by měl občan Foltýn raději začít slyšet trávu růst než jednou přeslechnout cvaknutí pojistky. Dovoluji si doporučit občanu Foltýnovi, jako klasickému rusofobovi, aspoň týdenní stáž v koncentračním táboře Osvětim Treblinka a doplnil si své vzdělání, kdo tento nacistický tábor osvobodil a kteří tehdejší dozorci v tomto německém nacistickém táboře byli, podle rétoriky Foltýna, největší svině. Určitě byste to vážení čtenáři neuhodli. Možná by tato stáž mohla proběhnout pod záštitou prezidenta České republiky, včetně jeho účasti a možná by si uvědomil odkud vyšel a kdo ho učil.

Prokazatelný útok na jaderné elektrárny ukrajinskou armádou v Záporoží a Kursku, vyhodnotili zástupci MAAE, kteří zkoumali místa obou incidentů a prohlásili, že útoky na tato zařízení mohou způsobit obrovskou katastrofu. Nechtěli explicitně určit ukrajinskou stranu, vyjádřili se neutrálně, ale všem bylo jasné, z které strany tyto dronové útoky přišly. Nebudu se vyjadřovat k výrokům prezidenta Pavla, že útok na plynovody NS a NS2 byly legitimní, protože mé vyjádření by mohlo naplnit skutkovou podstatu paragrafu hanobení hlavy státu. Schvalováním trestného činu terorizmu si pan prezident Pavel neuvědomuje, což asi není divu, že vzniklou škodu někdo bude muset zaplatit a určitě to nebudou pojišťovny, které by to zaplatily ze svých kapes. Jejich vyšetřovací týmy mají dostatek prostředků, aby vymáhaly škodnou událost po vinících. Zatím to vypadá, že černého Petra bude mít ukrajinský režim.

Opakovaně si kladu otázku, čí zájmy hájí Petr Pavel. Z logiky věci mi vychází, že s pětikoaličním spolkem likviduje českou ekonomiku a jediný kdo na tom vydělá, je Ruská federace, protože když nás odpojí od zdrojů, dosáhnou svého cíle bez jediného výstřelu. Potom se nabízí spekulace, do které země se vrchní velitel českých ozbrojených sil přesune, popřípadě ve které vytvoří exilovou vládu. Bude to v Ruská federace? Nebo USA? Ale to je již opravdu velká spekulace.

A na závěr-česká média nás trochu zapomněla informovat, že v Charkově, který má cca 1,4 milionu obyvatel, probíhají velké demonstrace za ukončení války a proti režimu prezidenta Zelenského. Demonstranti žádají ochranu od Ruské federace a prezidenta Putina. Přál bych si co nejrychlejší ukončení bojů a věřím, že po volbách nastoupí do čela naší vlády premiér podobného genetického typu jako je Viktor Orbán a zkopíruje nastavení, jaké má maďarská politika vůči Ukrajincům. Například právo na bezplatné bydlení a měsíční platby pouze pro ty Ukrajince, kteří přišli z regionů přímo zasažených válkou. Seznam zahrnuje 13 regionů. Podobný zákon by prospěl České republice, protože mnozí novodobí ukrajinští migranti parazitují na našem sociálním a zdravotním systému.