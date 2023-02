Vladimír Ustyanovič: Inter arma silent leges neboli Když mluví zbraně, mlčí zákony

reklama

Možná se opakuji pro mnohé s nechtěným názorem, že v místě, kde probíhá válečný konflikt, by se mělo pomáhat, ale nikoliv dodávkami zbraní. Státy, které odmítají posílat zbraně do místa konfliktu, je nejen Orbánovo Maďarsko, ale rovněž taky Rakousko, a málo kdo ví, že tyto dodávky zbraní zamítá také Gruzie. Jediným a rovněž jedinečným řešením je vyjednání příměří, a poté mírových dohod, které by byly kompromisním řešením pro zúčastněné strany. O tomto řešení se mluví více než dříve, ať to bylo na straně Americké – Henry Kissinger, tak na straně druhé, jejímž protagonistou byl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, a na naší politické scéně bych rád jmenoval bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, Cyrila Svobodu, profesora Petra Druláka, bývalého náměstka ministra zahraničí, který napsal známá díla o mezinárodních vztazích. Petr Drulák je zastáncem tzv. reál politiky, není to žádný válečný štváč, naopak byl "vyštván" ze svého pracoviště, v kterém byl dlouholetým ředitelem. Bohužel bakalář Lipavský odmítá vzdělané a chytré lidi, kteří působí v nepřímé spojitosti s resortem, který řídí.

Poznámka, když přišly devadesátky, tak jsme měli radost z nabyté svobody slova, ale teď mi to připadá vzhledem k výrokům vládních představitelů a novopečeného prezidenta, že se blíží padesátky. Vlády, které podporují ať přímo, nebo nepřímo jakýkoliv válečný konflikt, mohou využívat korupční potenciál neskutečných rozměrů. Samozřejmě na úkor svých občanů. Tyto vlády mají rovněž tendenci, aby se obyvatelé těchto států nedostali k relevantním informacím, a tyto cenzurovat. Uvedu příklad. "Zákaz ruských médií v Evropě je obranou svobody slova," prohlásil Josep Borrell. Toto je příkladný protimluv.

Jenom malá vsuvka, takto zní definice dezinformace. Dezinformace je pro vládnoucí politiky nepříjemné tvrzení, jehož pravdivost sice může být ve chvíli jeho sdělení obtížněji dokazatelná, ale jež se po určité době stane nezvratnou skutečností. Proto zrušila vláda pracovní pozici Michala Klímy jako bojovníka proti dezinformacím. Uvidíme, s jakým kalibrem se naši vládní stratégové do budoucna vytasí.

Nyní ekonomické aspekty. Prohlášení prezidenta Ronalda Regana: "Problémem není to, že lidé jsou zdaňování příliš málo, problém je, že vláda utrácí příliš mnoho." Tímto moudrem by se měl řídit náš nesourodý vládní slepenec. Na tento výrok mohu navázat výrokem držitele Nobelovy ceny za ekonomii Miltona Friedmana, že "inflace je daň, kterou lze uvalit i bez příslušné legislativy". Vláda vybrala na DPH zhruba 120 miliard korun, přidala si na platech, létá na Tchaj-wan a pořádá na zámečku rauty za 250 tisíc korun na dva dny a pro občany jim nezbývá. Můžeme to chápat tak, že vláda řekla "občane, jsi tady pro nás, a nikoliv my pro tebe".

Alena Schillerová na svém Twitteru uvedla, cituji: "Ještě nikdy v historii České republiky nevyskočila lednová inflace z měsíce na měsíc o 6 %, tak jako letos. Meziroční inflace je enormních 17,5 %. Elektřina oproti prosinci +140 %, vodné +16,3 %, stočné +30,3 %, teplo a teplá voda +23,5 %." Musím smutně konstatovat, že jsme zase porazili Rusáky. Kdysi to bylo v hokeji, nyní je to v inflaci. Ruská federace má inflaci 15 %, my máme 17,5 %. Mám pocit, že Fialův kabinet nedělá nic s inflací, ale je to jeho falešná hra stejně jako Fialovy falešné brýle, protože mu to vyhovuje a přináší nezměrné zisky do státního rozpočtu. Jenom upřesním, za Babiše byla inflace 5 %, v státech západní Evropy je to jednociferná položka. Občané Čech a Moravy se nyní mohou po Babišově drahotě těšit na Fialův blahobyt."

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který miluje tankové hry, jak sdělila Jana Černochová, se už těší na tanky Leopard. Mimo jiné tento čtyřicetiletý zastaralý šrot dodali Němci v počtu jeden kus do Česka a jeden kus na Slovensko. Třeba v další dodávce nám milostivě dodají ještě luky a šípy. A nyní k falešnému zdravotnictví. Pan Válek poslal dva kamiony s půlmilionem léků na Ukrajinu, jde zejména o analgetika, antibiotika, antipyretika, léky používané v akutní medicíně, resuscitaci a obvazový materiál. Mohu doporučit s použitím selského rozumu pro pana ministra Válka, jednejte o příměří, míru, neposílejte zbraně, a potom nebude zapotřebí posílat kamiony nedostatkových léků, při deeskalaci konfliktu bude méně zraněných i mrtvých a léky zůstanou v České republice.

Nebudu hodnotit, jak dlouho bude probíhat boj mezi Ruskou federací a Spojenými státy na území Ukrajiny, s podporou politbyra NATO, ale každému četaři musí být jasné, že jadernou velmoc s největším jaderným potenciálem na světě nelze porazit. "A propos, generálové NATO, kteří proklamují jednoznačné vítězství Ukrajiny, si drží svoje teplá politická místa." Protože jinak by byli zbyteční, včetně toho našeho generálského génia 107. Toto citoval americký armádní analytik Scott Ritter.

