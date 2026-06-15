Českou zahraniční politiku za posledních 15 let bych si dovolil charakterizovat výrazem "ode zdi ke zdi." K napsání tohoto komentáře mě vedl rozhovor vrchního velitele aliančních sil v Evropě generála Alexuse G. Grinkewiche, který poskytnul deníku Financial Times 11. června v Berlíně. Tento generál se explicitně vyjádřil, že Moskva v současnosti neusiluje o konflikt s Aliancí.
Západní spojenci by neměli podléhat obavám z ruského útoku na členské státy NATO. Výše uvedené vyjádření generála muselo být studenou sprchou pro válkychtivé státy, jako jsou pobaltské státy, Německo a koalici ochotných, kterou mohu nazvat legií sebevrahů. Současně Grinkewich sdělil, že se podstatná část ozbrojených sil Spojených států stáhne z Evropy. Tato skutečnost implikuje stav, že Rusko a Spojené státy shledávají potřebu vzájemné spolupráce více než kdy jindy.
Vztahy mezi oběma hlavními lídry dokazuje rozhovor, který trval jednu hodinu, když Putin přál Trumpovi k jeho 80. narozeninám. Další významnou událostí bylo Petrohradské fórum, které proběhlo pod záštitou prezidenta Putina. Zúčastnilo se 130 států, včetně oficiálních zástupců Spojených států. Evropští komisaři nám tvrdí, že Rusko je v izolaci. Jsem přesvědčen, že je to blud. V izolaci je Evropská unie, jako zoufalý politický projekt, který řídí nikým nevolení úředníci. Proto si myslím, i když to bude kruté, je nezbytné opustit tyto okovy evropského žaláře.
Nyní se vrátím k meritu věci. A tím je otázka, kdy se česká zahraniční politika stala apendixem světové zahraniční politiky. Jedním z mála ministrů zahraničí České republiky, který byl uznávaným diplomatem všech čtyř světových stran, byl Jan Kavan, pozdější předseda Valného shromáždění OSN. Později, až na nepatrnou výjimku české zahraniční politiky, úroveň padala rychlostí volného pádu. Na ministerstvech se střídali političtí nominanti bez jakéhokoliv diplomatického vzdělání, jakými byli různí Petříčkové. Vrcholem úpadku byl Jan Lipavský, kterého Klára Dostálová nazvala nedovzdělaným děckem.
Od současné vlády jsem předpokládal, že premiér Babiš bude pevně stát za nominantem Motoristů Filipem Turkem, který má pro výše uvedenou funkci veškeré dispozice. Podle mého názoru dovede pojmenovat zásadní fakta české zahraniční politiky lépe než Petr Macinka, který si ve Sněmovně otevřel staré Rudé právo jako symbol, že bývalý komunista nemá na Hradě co dělat. Filip Turek rovněž interpretoval příčinu speciální operace na Ukrajině stejně jako Donald Trump. Že Rusko bylo ohroženo rozpínavostí NATO a na převratu na Ukrajině měly lví podíl Spojené státy a Západ.
Ing. Andrej Babiš
Jak je již dnes známo, součástí speciální operace bylo odhalení amerických biolaboratoří na Ukrajině, což v nedávných dnech potvrdila šéfka tajných služeb Tulsi Gabbardová. Jak bylo zveřejněno na kanále Stephena Gardnera, tyto laboratoře byly utajovány před Trumpovou administrativou. Můžeme si jen domýšlet, k čemu měly sloužit tyto biologické zbraně, jejichž součástí je například antrax a co tím sledovaly administrativy amerických prezidentů, které reprezentovaly strany pod vládou demokratů ovládané americkým deep state.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka je určitě vtipný, ale poučovat jednoho z nejvýznamnějších ministrů zahraničí Sergeje Lavrova a nenavazovat komunikaci s Ruskou federací tak, jak to dělali a dělají ministr Rubio, bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a dalších 91 ministrů zahraničí z celého světa, mi připadá dětinské. Naopak každý inteligentní člověk by se měl učit od těch nejlepších. A tím bezpochyby Sergej Lavrov je. Toto pravidlo platí zejména v diplomacii.
Lipavský na své síti X uvedl, že se těší na dovolenou na Krymu. Jedinci s podobnými názory by měli trávit dovolenou pouze v Bohnicích. Protože krveprolití na Ukrajině už bylo dost.
"Za starých časů psali, že je něžné a vhodné zemřít pro svou zemi, ale v moderní válce není ve smrti nic něžného a vhodného. Jde pouze o bezdůvodné umírání."" Ernest Hemingway.
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