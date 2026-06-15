Vladimír Ustyanovič: Zavřené oči české zahraniční politiky

15.06.2026 21:24 | Komentář
autor: PV

"Jan Lipavský píše, jak se těší na dovolenou na Krymu. Jedinci s podobnými názory by měli trávit dovolenou pouze v Bohnicích," píše k české zahraniční politice.

Vladimír Ustyanovič: Zavřené oči české zahraniční politiky
Foto: Facebook Jan Lipavský
Popisek: Jan Lipavský na turnaji Oktagon

Českou zahraniční politiku za posledních 15 let bych si dovolil charakterizovat výrazem "ode zdi ke zdi." K napsání tohoto komentáře mě vedl rozhovor vrchního velitele aliančních sil v Evropě generála Alexuse G. Grinkewiche, který poskytnul deníku Financial Times 11. června v Berlíně. Tento generál se explicitně vyjádřil, že Moskva v současnosti neusiluje o konflikt s Aliancí.

Západní spojenci by neměli podléhat obavám z ruského útoku na členské státy NATO. Výše uvedené vyjádření generála muselo být studenou sprchou pro válkychtivé státy, jako jsou pobaltské státy, Německo a koalici ochotných, kterou mohu nazvat legií sebevrahů. Současně Grinkewich sdělil, že se podstatná část ozbrojených sil Spojených států stáhne z Evropy. Tato skutečnost implikuje stav, že Rusko a Spojené státy shledávají potřebu vzájemné spolupráce více než kdy jindy.

Vztahy mezi oběma hlavními lídry dokazuje rozhovor, který trval jednu hodinu, když Putin přál Trumpovi k jeho 80. narozeninám. Další významnou událostí bylo Petrohradské fórum, které proběhlo pod záštitou prezidenta Putina. Zúčastnilo se 130 států, včetně oficiálních zástupců Spojených států. Evropští komisaři nám tvrdí, že Rusko je v izolaci. Jsem přesvědčen, že je to blud. V izolaci je Evropská unie, jako zoufalý politický projekt, který řídí nikým nevolení úředníci. Proto si myslím, i když to bude kruté, je nezbytné opustit tyto okovy evropského žaláře.

Nyní se vrátím k meritu věci. A tím je otázka, kdy se česká zahraniční politika stala apendixem světové zahraniční politiky. Jedním z mála ministrů zahraničí České republiky, který byl uznávaným diplomatem všech čtyř světových stran, byl Jan Kavan, pozdější předseda Valného shromáždění OSN. Později, až na nepatrnou výjimku české zahraniční politiky, úroveň padala rychlostí volného pádu. Na ministerstvech se střídali političtí nominanti bez jakéhokoliv diplomatického vzdělání, jakými byli různí Petříčkové. Vrcholem úpadku byl Jan Lipavský, kterého Klára Dostálová nazvala nedovzdělaným děckem.

Od současné vlády jsem předpokládal, že premiér Babiš bude pevně stát za nominantem Motoristů Filipem Turkem, který má pro výše uvedenou funkci veškeré dispozice. Podle mého názoru dovede pojmenovat zásadní fakta české zahraniční politiky lépe než Petr Macinka, který si ve Sněmovně otevřel staré Rudé právo jako symbol, že bývalý komunista nemá na Hradě co dělat. Filip Turek rovněž interpretoval příčinu speciální operace na Ukrajině stejně jako Donald Trump. Že Rusko bylo ohroženo rozpínavostí NATO a na převratu na Ukrajině měly lví podíl Spojené státy a Západ.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak je již dnes známo, součástí speciální operace bylo odhalení amerických biolaboratoří na Ukrajině, což v nedávných dnech potvrdila šéfka tajných služeb Tulsi Gabbardová. Jak bylo zveřejněno na kanále Stephena Gardnera, tyto laboratoře byly utajovány před Trumpovou administrativou. Můžeme si jen domýšlet, k čemu měly sloužit tyto biologické zbraně, jejichž součástí je například antrax a co tím sledovaly administrativy amerických prezidentů, které reprezentovaly strany pod vládou demokratů ovládané americkým deep state.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka je určitě vtipný, ale poučovat jednoho z nejvýznamnějších ministrů zahraničí Sergeje Lavrova a nenavazovat komunikaci s Ruskou federací tak, jak to dělali a dělají ministr Rubio, bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a dalších 91 ministrů zahraničí z celého světa, mi připadá dětinské. Naopak každý inteligentní člověk by se měl učit od těch nejlepších. A tím bezpochyby Sergej Lavrov je. Toto pravidlo platí zejména v diplomacii.

Lipavský na své síti X uvedl, že se těší na dovolenou na Krymu. Jedinci s podobnými názory by měli trávit dovolenou pouze v Bohnicích. Protože krveprolití na Ukrajině už bylo dost.

"Za starých časů psali, že je něžné a vhodné zemřít pro svou zemi, ale v moderní válce není ve smrti nic něžného a vhodného. Jde pouze o bezdůvodné umírání."" Ernest Hemingway.

Psali jsme:

Nejdražší pivo české diplomacie. Ósaka má další nepříjemnou dohru
Verze brouka Pytlíka. Exministr Lipavský a jeho podivná studia. Fidler by mu bakalářku hodil na hlavu
Lipavský opět vytáhl fotku. Stalo se, co všichni čekali
Lipavský žádal odvolat Turka. Morální horečka, poznamenal Gregor. A připomněl, jak se vyjadřuje opozice

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Macinka , Ustyanovič , zahraniční poliitika

A co Macinka?

Prezident se podle vás chová zhrzeně a co pak Macinka? Myslíte, že to, jak se chová k prezidentovi není jen z důvodu jeho zhrzenosti a podle mě i arogance a domněnky, že všichni musí skákat, jak on píská, a když nebudou, bude se mstít? To je podle vás důstojné chování politika? Podle mě k němu má da...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti Trénink pro zadek pro maximální efektTrénink pro zadek pro maximální efekt

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vladimír Ustyanovič: Zavřené oči české zahraniční politiky

21:24 Vladimír Ustyanovič: Zavřené oči české zahraniční politiky

"Jan Lipavský píše, jak se těší na dovolenou na Krymu. Jedinci s podobnými názory by měli trávit dov…