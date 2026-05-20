Vladimír Ustyanovič: Sabotáž?

V českém trestním právu byla sabotáž vymezena jako maření nebo ztěžování důležitých úkolů státních nebo hospodářských institucí či způsobení poruchy v jejich činnosti, a to zneužitím zaměstnání či funkce s úmyslem poškodit státní zřízení nebo obranyschopnost republiky. Pro dokonalejší představu o sabotážích za druhé světové války, jejichž strůjci byla v té době francouzská organizace nazývaná Maquis, která používala na tu dobu vysoce sofistikované prostředky. A nyní se vrátím k meritu věci a do současnosti.
Dovolím si položit otázku, zda jako sabotáž můžeme vnímat zneschopnění využití páteřní dopravní infrastruktury? Vnímavý čtenář určitě tuší, kam mířím. A tím je podle mého názoru nezodpovědný nákup německých tanků Leopard, jejichž hmotnost činí 70 tun, na kterou není v ČR homologována většina mostních konstrukcí. Jenom pro úplnost, české tanky T-72 mají hmotnost 48 tun. A protože nevěřím na náhody, neboť náhoda je nepoznaná skutečnost a paní poslankyni Janě Černochové byla tato skutečnost dobře známa, tak si myslím, ač nejsem právník, že to bylo cílené poškození obranyschopnosti ČR.
Který národ více ublížil českému národu?
Stovky milionů vyletělo vzduchem a jako bývalý voják, který si nehrál s tančíky jako paní Černochová, mohu konstatovat, že tímto nákupem byla těžce poškozena obranyschopnost ČR. Myslím si, že je to problém, který má strategický charakter eliminující obranu naší vlasti. Nejsou to drobné za polní kuchyně, které ve skutečnosti nejsou polními a ani nejsou kuchyněmi. Nebudu již komentovat podepsání kontraktu na letouny F-35, které budou dodány nejdříve za deset let, kdy už budou pravděpodobně nákladným létajícím šrotem.
Na závěr si musím položit otázku, která mě u činů paní Černochové vždy provázela. Qui bono? Mohu s nadsázkou říct, že jediný, kdo může být smutný, že poslankyně Černochová již není na svém místě, může být pouze prezident Ruské federace. Takový disaster české obrany je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Tyto činy paní poslankyně by, v případě touhy po spravedlnosti, mohl vzít pod svou kuratelu špičkový právník, jakým je například JUDr. Jindřich Rajchl. A mnohé občany by určitě potěšilo, že za tyto zhůvěřilosti v případě prokázání viny by měla Černochová sedět až...
Zdroje: Wikipedie, ČT24, Konspirace a utajené operace 2. Světové války - kniha
