Vladimír Ustyanovič: Ministr Jurečka - tmář, nebo lhář?

Při tragické události na filozofické fakultě nemůže nikdo jiný pochopit žal a bolest nejbližších rodinných příslušníků nad ztrátou svých dětí, o které se starali, vypiplávali je, vedli je od prvních dětských krůčků až k vážnému vykročení do života formou studia, aby se zařadili mezi další mladé lidi a svou prací naplnili své životní a pracovní ideály. Bolest těchto rodičů, prarodičů a sourozenců bude po dlouhou dobu slzavým údolí při vzpomínce nad mladými zmařenými životy. Předpokládám, že jediné, co tito lidé nechtějí slyšet, jsou falešná prohlášení politiků s předstíranou lítostí, falešnou stejně jako brýle premiéra Fialy. Nebudu komentovat výroky našich vládních politiků a dalších ústavních činitelů, že policie a ministr vnitra zvládli situaci dobře. Řadoví policisté určitě, ale jak se říká, jaké je velení, takový je výkon. To jediné, co naše politická garnitura mohla udělat v prvních hodinách, bylo zachovat určitou pietu nad touto strašnou tragédií. V mnoha případech se opak stal pravdou.

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka měl na ministerstvu mejdan za pár set tisíc korun z peněz daňových poplatníků, zajel si na bezpečnostní radu vlády, kde ho informovali o tragické události, vrátil se na mejdan, nechal vyvěsit černou vlajku a párty pokračovala do 4 do rána. Informace o dění na ministerstvu práce a sociálních věcí přinesl deník Mladá fronta Dnes, který získal informace od blízkého spolupracovníka ministra, i když ten osobně hlásal kulantně řečeno nepravdy a nekulantně lži. Virem lži se nakazil Jurečka od premiéra Fialy, který když se splete, tak mluví pravdu. Tento morální maják, vůdce lidovců, by měl alespoň trochu ctít jeden z bodů Desatera ,,nepromluvíš křivého svědectví." Démon alkohol zvítězil nad ministrem, když se rozhodl, že bude soudcovat boji o přízeň určité dámy. Sleduji-li tento "morální" maják, tak si nemohu nevzpomenout na citát Napoleona Bonaparta, který prohlásil, že v politice hloupost není handicap. Toto pravidlo naplňují mnozí vládní politici a jak by zhodnotil náš významný ekonom, docent Radim Valenčík, prohášení Markéty Pekarové "kdo podporuje mír, podporuje Putina", je jednotkou idiocie je jedna Pekarová. Ale zpět k Jurečkovi.

Tento morální maják sdělil směrem k bývalému ministru zdravotnictví Prymulovi, který se účastnil večírku v době covidu, že je to plivnutí do tváře občanům a měl by rezignovat. Tentýž morální maják rovněž za covidových opatření popíjel víno a hrdě se hlásil, že pokutu zaplatí. Rovněž tento lidovecký vyhazovač vyzýval poslance Hniličku k rezignaci, protože se účastnil večírku v době chřipkové epidemie. Pan Jurečka by si měl vzít příklad z belgického ministra spravedlnosti Vincenta Van Quickenborneho, který rezignoval po dvojnásobné vraždě švédských fanoušků při fotbalovém utkání, a irského eurokomisaře Philla Hogana, který rezignoval po účasti na golfovém večírku. Jsou to rozdílné příklady, ale pochybení jsou podobná. Jak říkají latiníci exempla trahunt, příklady táhnou.

Proto pane ministře Jurečko, táhněte. Důvodů je několik, jeden z nich popsal bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Jurečka představil nový systém výpočtu odchodu do důchodu. Čím vyššího věku se dožijeme, tím později budeme do důchodu odcházet. Ale je tady "naděje", protože Jurečka řekl, že "kdyby nastaly roky 2021, 2022 a mechanizmus byl platný, tak se na několik let zastaví posunování této hranice." Takže když budeme mít 40-50 tisíc mrtvých v budoucnosti, tak se do důchodu dostaneme dříve. Co se odehrálo kolem covidu byla strašná tragédie a stát se musí postarat o to, aby se to nikdy neopakovalo. Asociální ministr sociálních věcí jako by nechápal, že důchodci to tady vybudovali a pracovali celý život, díky čemuž si takový Jurečka může užívat prožitkových hodnot na traktoru a naznačovat, že kdyby lidé dříve umírali, tak se otevře cesta k dřívějším odchodům do důchodu. Jak pravil Zaorálek, tento ministr nejen, že je nekompetentní, ale i nelidský. Na tomto místě nemá dávno co dělat.

