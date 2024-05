Vladimír Ustyanovič: Nejen špinavé předvolební triky

reklama

Tento pan Posselt, který pléduje za zrušení Benešových dekretů a navrácení majetku sudetským Němcům. A to je taky ten pan Posselt, který je na známé fotografii, jež oběhla internet, s tehdejším studentem Petrem Fialou a dalšími třemi lidmi. Tato fotografie vyšla v novinách koncem září roku 1989 a jsou tam zobrazeni v čele s Posseltem i I. Lukáš, O. Habsburk a P. Tollner. Nedovedu si představit, že by tuto akci, možná se ale mýlím, neměla pod kontrolou krajská správa státní bezpečnosti v Brně, respektive její II. Odbor zahraniční kontrarozvědky. Jenom pro zajímavost, v roce 1989 byl náčelníkem druhé správy StB plukovník JUDr. Karel Vykypěl, který rovněž vzešel z brněnské správy vnější kontrarozvědky.

Takzvaný slušný politolog Petr Fiala je pro mě muž mnoha tváří a jak prezentoval profesor Petr Drulák na svém kanále v pořadu Nalevo, že Petr Fiala je škůdce a zrádce v tom slova smyslu, že zradil veškeré sliby, které prezentoval po nástupu do vlády, což byla lež jako věž a pod pojmem škůdce likviduje českou ekonomiku jako by za to byl placen. Nebudu komentovat obsazení Masarykovy univerzity Fialovou klikou, kdy jeho manželka je prorektorkou, jeho děti tam studují, přitom jeho syn pracuje na dokonale bizarní doktorandské práci. Možná by tato práce byla povedená komedie v kontextu s nestřetem zájmu Fialova klanu. Pan premiér, jak již víme, nazývá občany, kteří nesouhlasí s jeho názory, pátou kolonou, proruskými silami a pravděpodobně si neuvědomuje, že to nebude dlouho trvat, nebude mít ochranku a bude se plížit ztemnělými uličkami, aby ho nikdo nepoznal. Je mi ho líto, kde se objeví, tam je vypískán jako při podpisu jeho vlastní knihy, kterou si zakoupí maximálně jeho rodina z povinnosti a předpokládám, že to určitě nebude bestseller, jako kniha Spiknutí o exprezidentu Zemanovi.

Jak pravil bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý na XTV, že díky premiérům jako Fiala se podnikatelé dostali do situace, kdy buď sníží náklady, nebo zvýší ceny, případně si najdou místo, kde budou energie nižší a budou vyrábět jinde. Naše světová značka traktorů Zetor propustí 500 zaměstnanců a výroba bude přesunuta do Indie, kde bude velký odběr. Fialo děkujeme, stěhujeme se do Indie. Jak říkal Vlastimil Tlustý, neumí odhadnout co je hloupost, co je zkorumpovanost, vychytralost a co je jisté, kroky této vlády jsou likvidační. Zajímavá poznámka od Vlastimila Tlustého, "jak vidím ty jeho poradce, tak mu lžou, až se jim od úst práší." Tak mne napadla myšlenka, zda se nenakazili tím Fialovým virem, kde platí obecné pravidlo abych se nespletl, tak budu lhát vždy a všude.

Jako obvykle vždy před některými důležitými událostmi, jako jsou volby, vystoupil šéf BISky Michal Koudelka s projevem, nepodobným hulákání. Slovy mentora logopedického spolku varoval před ovlivněním evropských voleb ze strany Ruské federace. Pro upřesnění k manipulaci voleb v roce 2014 se můžete podívat na video TV Prima, kde se objevily důkazy, že volby ovlivnil Soros a jeho nevládní organizace Open Society. Jak psali autoři knihy Spiknutí, že Koudelka je vydíratelný, což představuje určitě bezpečnostní riziko pro stát, můžeme jenom spekulovat kde je jeho slabé místo.

První kůň Fialovy stáje do eurovoleb Alexandr Vondra vytáhl před televizními diváky známý rusky psaný pamflet, který neuměl přečíst proti Ing. Jandejskovi, jenž rovněž kandiduje do EP. Vondra lhal v přímém přenosu, protože vystudoval doktora přírodních věd, ruštinu se učil přes základní i střední školu až po vysokou. Ale nemůžeme se divit, tyto křivácké metody jsou vlastní spolupracovníkům StB, jak prezentoval plukovník Vykypěl, 70 % disidentů bylo spolupracovníky této tajné policie. Rovněž disident od kolébky Benda legenda vystudoval strojní průmyslovku za toho hrozného totalitního režimu a jal se živit politikou. Podle statistik jdou hackerské útoky nejvíce z USA.

Jenom spekulace, kdyby do voleb zasáhl Putin, tak by Piráti enormně posílili a ČR by už nepomohla ani svěcená voda. Opakuji znovu, progresivismus, jako všechny -ismy inklinuje k fašismu. Progresivisté nazývají své oponenty fašisty, tak mohu použít další české přísloví "podle sebe, soudím tebe". Několik let na Slovensku stavěli progresivisté šibenice, pro tehdejšího opozičního politika Roberta Fica. Jejich útoky typu "Fico je vrah, Fico patří do basy" skončily atentátem na znovuzvoleného premiéra Fica v demokratických volbách. Progresivisté neuznávají demokraticky zvolené zastupitele, pokud to není někdo z jejich klanu. Příkladem v České republice byly mítinky Milionu chvilek pro demokracii proti řádně zvolené vládě Andreje Babiše. Progresivismus, neboli fašismus s lidskou tváří, jak ho nazval slovenský politolog Ján Baránek, je nebezpečný a blíží se k hrubé totalitě. Absence politické hygieny na naší politické scéně může hrozit dalším atentátem, jak dnes uvedl exprezident Miloš Zeman. Proto je důležité jít k eurovolbám a volit neprogresivistické strany a dát hlasy vlasteneckým uskupením.

