Vladimír Ustyanovič: Nejvážnější prohlášení prezidentského kandidáta agenta 107 - Petra Pavla

Malá mystifikace Pavla – kandiduji, protože kandidatura Andreje Babiše je bezpečnostní riziko pro tento stát. Tento zoufalý kandidát si nejenže plete pojmy s průjmy, ale do dneška nepochopil, co to jsou demokratické volby. Připomenu, že v Maďarsku si občané vybrali premiéra Viktora Orbána, který získal ústavní většinu v parlamentu. Jsem přesvědčen, že většina Čechů by chtěla taky takového Orbána, který veškeré kroky dělá jen a pouze ve prospěch svých občanů. Mimo jiné odmítl dodávat zbraně do míst, kde probíhá válečný konflikt.

Bohužel česká vláda narozdíl od maďarské se nám nějak nevyvedla. Rovněž mohu spekulovat, zda Petr Pavel nenavštěvoval politickou přípravku s Markétou Adamovou Pekarovou, nebo Markétou Pekarovou Adamovou, protože tato prostoduchá dáma, určitě s "dobrým" úmyslem, nabádala maďarské voliče, ať nevolí Viktora Orbána. Tato její intervence účinkovala na Maďary jako červený hadr na býka a opak se stal pravdou.

Znova musím připomenout, že u Petra Pavla je zvyk železná košile. Jako dlouholetý vedoucí základní organizace KSČ vychází ze skutečnosti, co strana navrhne, to se musí splnit. V tom případě Petr Pavel v Insideru doporučil Američanům cituji: "Doufám, že Američané budou mít dostatek soudnosti, aby si v roce 2024 zvolili někoho jiného než Donalda Trumpa."

Předpokládám, že Petr Pavel, agent 107, už neví, jak by se té prezidentské kandidatury zbavil, proto předvádí zoufalé kroky a podle našeho největšího signalisty Petra Fialy hází ručník do pomyslného ringu. Vojenská vysoká škola ve Vyškově nemůže být jedinou kvalifikací pro prezidenta České republiky, maximálně tak republiky Kongo. Ne nadarmo se říkalo: "Ať děláš co děláš, tak Vyškov uděláš."

Je ostudné poslouchat chlapa, vojáka, a dokonce generála kňourat, že proti němu vytahují jeho pomyslní nepřátelé různé materiály proti jeho osobě. Domnívám se, že hlavním nepřítelem Petra Pavla je on sám, protože do dneška nevíme, kým vlastně je a na čí straně pracuje. To je sice moje spekulace, ale když budu citovat bývalého náčelníka zpravodajské správy armády České republiky generála Antona Slimáka: "Bez vědomí sovětské vojenské zpravodajské služby G.R.U. si Československá lidová armáda ve zpravodajských věcech nemohla dovolit žádnou vážnější akci."

Opět mohu pouze spekulovat, kdo našeho kandidáta drží za pomyslné koule. Takový "krtek" v strukturách NATO by byl novodobý Kim Philby, legendární sovětský špion. To je samozřejmě zase pouze spekulace. Pavlovi se může stát totéž, co prohlásil kdysi předseda UVKSČ Milouš Jakeš: "Zůstal jsem sám jako kůl v plotě." S bolševickou lstivostí a komunistickou vychytralostí se dá obejít svět, ale nedá se vrátit zpátky.

Závěr. Domnívám se, že kdyby byl prezidentský kandidát Petr Pavel posazen na detektor lži, tak by ho pomyslně zavařil, nebo zkratoval. Rovněž bych nechtěl zpochybnit Pavlovu prověrku NBÚ, tehdy vedeného Tomášem Kadlecem, který byl odsouzen k sedmi letům vězení díky různým machinacím. Myslím si, že člověk by měl mít otevřenou hlavu, ale ne natolik, aby mu z ní vypadl mozek, natož zelený.

