Odvoz korunovačního kříže do Německa doprovází určité pochybnosti, skoro až záhady. Tento kříž býval součástí korunovačních klenotů a nespadá pod sedm klíčníků, tak by mě zajímalo, kdo byl takzvaným metodikem tahajícím za temné nitky vedoucí k porušení všech diplomatických zvyklostí.

Jak uvádí ve svém videu profesor Petr Drulák, setkání českého prezidenta se saským premiérem není od věci, ale mělo by se odehrávat na okraji návštěvy s německým prezidentem. Zajímalo by mě, proč byla návštěva načasována na 15. března, na datum, kdy vstoupily německé nacistické jednotky na území Česko-Slovenska a Adolf Hitler nechal čekat tehdejšího protektorátního prezidenta Emila Háchu čtyři hodiny, aby přijel do sídla českých králů jako první. Má otázka zní, proč byla tato návštěva zorganizována v nejtemnější den naší státnosti?

Také by mě zajímalo, proč se nehovořilo o tomto záměru ve veřejné diskusi. Výše zmíněný kříž není běžná umělecká památka, ale dílo duchovního významu a souvisí se symboly české státnosti. Jsem přesvědčen, že tato díla, včetně korunovačních klenotů, by nikdy neměly opustit Českou republiku. Korunovační klenoty jsou opředeny určitými pověstmi, například, kdo si nasadí českou královskou korunu, aniž by mu to příslušelo, ten díky moci této insignie zahyne. Údajně toto učinil říšský protektor pro Čechy a Moravu Reinhard Heydrich - obergruppenführer SS. V květnu 1943 nadpřirozený vliv koruny naplnil své poslání a tento kat československého národa byl popraven československými parašutisty. Samozřejmě je to pověst, ale člověk, ať je v jakékoliv funkci, by neměl překračovat svůj stín.

Možná se budu opakovat, ale symboly české státnosti, které prezentují existenci českého národa po více než tisíc let by se neměly zapůjčovat do cizích zemí. Mnozí věřící to berou jako svatokrádež.

Mohu jenom spekulovat, že prezident Pavel si splnil bobříka odvahy, tím myslím jeho nedávný skok padákem a v rámci endorfinového opojení odkýval tento proti-český akt.

