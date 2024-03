Vladimír Ustyanovič: Pirát bakalář Lipavský je bezpečnostním rizikem pro ČR, prohlásil Zaorálek

reklama

Co si můžeme přečíst na Wikipedii o tomto vynuceně dosazeném ministrovi? Mluví perfektně anglicky a domluví se německy. Mohu konstatovat, že je to trochu málo na ministra zahraničí. Trochu to odlehčím, anglicky mluví dobře každá druhá recepční v mezinárodních hotelech a co se týká němčiny, tak je schopen si objednat bavorskou bílou klobásu. Jenom ještě připomenu, že dohoda mezi prezidentem Zemanem a premiérem Fialou, mezi čtyřma očima, měla určitá ujednání, proto se také Lipavský stal ministrem zahraničí. Bohužel, jak exprezident Zeman později prohlásil, že Fiala ani jednu část dohody nenaplnil. Což mohl Zeman, ve světle dnešních skutečností a jako zkušený prognostik, předpovídat.

Jan Lipavský je historicky první ministr zahraničí bez důvěry voličů. Je pravdou, že Piráti mají blízko k zahraničním vztahům a nemůžeme si nevzpomenout na šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka, který chtěl asi vyjádřit náklonnost k Francii močením na francouzskou ambasádu v Praze. Rovněž nezapomenutelný výrok tohoto pirátského myšlenkového giganta v přímém přenosu ČT, kde konstatoval, že prezident Masaryk varoval, že nesmíme věřit všemu, co se dočteme na internetu. Položil bych otázku panu ministrovi, když je podle Pirátů tak úspěšný, proč už dva roky nemáme ukrajinského velvyslance v ČR? Nabízí se jednoduchá konstrukce, že ve státě užitečných idiotů nepotřebují mít velvyslance, nebo naopak je to totální neschopnost ministra zahraničí a ten tím pádem neplní povinnosti ministra, a proto je bezpečnostním rizikem pro ČR. Tomu také odpovídá konstatování diplomatického zdroje ze Spojených států, že ČR je malý bezvýznamný stát post sovětského bloku. Toto prohlášení souviselo se sháněním dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Později toto konstatování bylo korigováno (Independent).

Iniciativa dodání dělostřeleckých granátů, o které hovoří Fiala častěji, než pronáší "Otče náš", mi evokuje chování velkého amerického bratra, který sděluje svým pohůnkům, my tady máme v Evropě, konkrétně v ČR, takového malého brýlatého šéfa, a on vydá vše, co budete potřebovat. Hlavně si nespleťte Česko s Čečenskem. Peníze si na to seženou, hlavně se neptejte, ze kterých států ty dělostřelecké náboje půjdou, protože my s nimi obchodujeme. Samozřejmě je to mírná nadsázka.

Dovolím si letmo zmínit debatu na CNN Prima News, kde perlily dvě válečnice Daniela Kovářová a Eva Decroix. Paní Kovářové se trochu pletl jazyk. Vyjádřila se mimo téma a asi měla těžkou noc, nebo těžké probouzení. Druhá z uvedených dam dokázala, že inteligence není věc nakažlivá a výroky, které prezentovala, byly hodny výroku žáka páté třídy pomocné školy. Nevím, zda podceňuje občany, ale tvrdit, že nechce, aby byli Rusové v Praze, že se nikde nezastaví a do toho jí notovala Kovářová, že Rus chce obsadit Ukrajinu, pobaltské státy i východ. Tak milé dámy, jenom stručně. Kdyby ruská vojska chtěla něco obsadit a dané území udržet, tak by je museli nejenom živit, vybudovat systém logistiky a živit různé parazity, jako některé naše poslance. Mimo jiné, kdyby chtěli udržet Ukrajinu, potřebovali by 10-ti milionovou armádu, což nikdo z ruských představitelů nikdy neřekl. Tvrzení paní poslankyně Decroix, není tvrzením, ale má charakter poplašné zprávy. Mohu jen spekulovat, že kdysi slavná ODS pod vedením Petra Fialy, který je namočen v kauze Kampelička, související s praním peněz, míří k volebnímu výsledku 2% , jako je tomu u lidovců. Jen tak dále a ANO bude mít 50% a SPD 30%. Děláte to opravdu dobře.

Reálné nebezpečí pro naši republiku je pirátská strana. Když pominu, že na pirátském fóru se lustrovali i političtí protivníci, což piráti u ostatních nazývají "estbáckými" praktikami. Poté, co Bartoš sliboval výstavbu 40 tisíc bytů a v debatě na otázku, jak se jmenuje nejvyšší hora ČR odpověděl Smrk, chápu, proč se veškeří jeho poslanci vejdou do jednoho automobilu. Pro úplnou představu mají pouze čtyři poslance. Nebezpečí Pirátů vidím ve výroku europoslankyně Markéty Gregorové, která v přímém přenosu na CNN Prima News pronesla, že připouští jako 3. variantu jaderný útok na Rusko. Tato rétorika je nejen pro Českou republiku nebezpečná, stejně jako i nezodpovědní poslanci pirátské strany.

Použití jaderných zbraní na obou stranách bude znamenat jediné. Mínus 40 stupňů Celsia na planetě Zemi, mrak, který zakryje celou zeměkouli. Jediné, co může uspokojit piráty je, že nebudou muset řešit uhlíkovou stopu a vlastně už nebudou muset řešit vůbec nic. Piráti jsou nebezpečí pro demokracii svou ideologií a krutostí, kterou představila Markéta Gregorová, přesně v kontextu s námořními piráty, ale ti naštěstí neměli jaderné zbraně.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Co nám mělo být utajeno Vladimír Ustyanovič: Novodobí političtí vězni Vladimír Ustyanovič: Fialův zvon zrady Vladimír Ustyanovič: Byla to vražda, řekla partnerka novodobého Bretschneidera Vondry Vrecionová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE