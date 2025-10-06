Vladimír Ustyanovič: Po volbách

Zamýšlel jsem se nad neúspěchem Stačilo a SPD.

Podle mě bylo chybou, že Stačilo si přivzalo na kandidátku sociální demokraty. Rovněž si myslím, že bylo nešťastné vyjádření, zpochybnění sňatků v kostele, a potom pochod na obecní úřad. Následně to smazali, ale kardinál Graubner už se toho chytil.

Co se týká referenda vystoupení z NATO, myslím si, že mohli začít zákonem o obecném referendum, které, tuším, už bylo schváleno. Referendum o vystoupení z NATO bylo zneužito protistranou, že jde o explicitní požadavek výše zmíněných stran. Proto si myslím, že méně orientovaní lidé se nechali vystrašit a ti orientováni to propagandisticky využili.

Nejvíc mě asi mrzelo, že se nedostala Jana Bobošíková, která mnohé kandidáty převyšovala o několik tříd. Velký respekt má u mne europoslanec Ondřej Dostál. Názor na pana Sterzika nemám, protože jeho komentáře mi mnohdy nepřišly ani vtipné, na rozdíl od Jindřicha Rajchla, kterého bych nejen ve všeobecném přehledu, a také ze znalostí dějin a světové politiky přirovnal k Janě Bobošíkové.

PS: Myslíte, že se SPD a Motoristé domluví s Andrejem Babišem?

