Vladimír Ustyanovič: Politické střepy – Alois Jirásek Temno a novodobý Koniáš (zrádce) Marian Jurečka

V těchto dnech proběhl na sociální síti bezvýznamný komentář glosátora Petra Paulczyňského, který se vtipně a s nadsázkou vyjádřil k demonstrantovi proti policejnímu násilí před americkou ambasádou, že vypadá jako primát. Zatím nikdo nepopřel Darwinovu teorii, že člověk pochází z opice, a někteří členové našeho druhu se jim více či méně podobají, někdy inteligencí, někdy chováním, ale co musím říct, že tito primáti dodržují nepsané zákony v rámci smečky, nemají potřebu destrukce, boje s ostatními druhy, tvory jiných společenstev. To je na úvod.

Této glosy se chytil pokračovatel Koniášových myšlenek, ambiciózní a nedoceněný Marian Jurečka, jako řádný „katolík“, aby se zviditelnil před papežským stolcem. Podal trestní oznámení na osmdesátiletého důchodce, Petra Paulczyňského. Z veřejných zdrojů je známo, že uvedl nejen jeho jméno a osobní údaje, ale jako správný charakterově deficitní jedinec neuvedl jméno svého advokáta, přes kterého to podal. O Lidové straně se říká „Kam vítr, tam plášť“, jen když z toho bude nějaký politický a finanční benefit. Novodobý Koniáš Marian Jurečka se těmto zákonitostem vymyká, neboť jeho názorové proměny se blíží rychlosti ventilátoru v zakouřené hospodě IV. cenové skupiny. Jeho myšlenkové procesy jsou stejné jako u štamgastů tohoto zařízení. Tímto prostým udáním se Marian Jurečka zařadí mezi slavné postavy československých dějin. Tím myslím zrádce Čurdu, který udal gestapu skrýš československých parašutistů v Resslově ulici, nebo Viliama Gerika, dalšího zrádce československých parašutistů. Touha po moci asi zatemnila Marianu Jurečkovi mozek, protože vyhlásil kandidaturu na hejtmana Olomouckého kraje. Souběžně vykonává práci poslance. Jak sdělil Echu 24, bude to stíhat levou zadní. Kdyby si Marian Jurečka přečetl knihu od Ladislava Mňačka Ako chutí moc a nečetl pouze Zemědělské noviny, tak by se tomu likvidátorovi 2. nejstarší strany, kterou je KDU-ČSL, možná trošku rozsvítilo, ale o tom silně pochybuji. Od tohoto chorobně ctižádostivého jedince, katolíka, bych očekával, že panu Paulczyňskému podá pomocnou ruku s vysvětlením, místo podání trestního oznámení.

Na chování Koniáše Jurečky nepamatuje ani desatero přikázání. Kardinálu Dominiku Dukovi se nad jednáním této ovečky musely ježit i chlupy na zádech. Události těchto dnů na naší politické scéně spustily kauzy ve Spojených státech, takže proč je nevyužít našimi politickými parazity?

Spouštěčem bylo úmrtí kriminálníka George Floyda, který měl bohatý trestní rejstřík, odseděl si pět let za loupežné přepadení, průběžně obchodoval s drogami, které i sám užíval. V obchodě platil padělanými bankovkami, byl pod vlivem drog. Policisté ho zpacifikovali standardním způsobem, který se používá na celém světě včetně České republiky, ale bohužel po tomto zákroku Floyd v nemocnici zemřel. V soudní pitvě, která byla zveřejněna agenturou Reuters, stálo, že příčinou bylo selhání srdce, nebylo zjištěno pohmoždění krku ani hrudníku, tomuto selhání mohly dopomoci amfetamin a ostatní návykové látky, které pravidelně užíval. V tu chvíli začala nová revoluce, kdy zdrogovaná lůza, a je úplně jedno, jestli je černá nebo bílá, rabuje obchody, zapaluje auta, podniky za podpory teroristické organizace Antifa. Dochází k šíleným ideologicko-historickým zvěrstvům, kdy se strhávají všechny sochy, které se revolucionářům znelíbí, včetně sochy Kryštofa Kolumba a amerických prezidentů. Vrcholem anarchie je návrh na zrušení policie v Minneapolis s tím, že tuto službu by převzala komunitní centra.

Věřím, že prezidentu Trumpovi se podaří nastolit pořádek silou. Šílenci z Demokratické strany pod vedením Joe Bidena chtějí vyvést prezidenta Trumpa z jeho úřadu armádou. Podobně začala Velká říjnová socialistická revoluce v říjnu 1917.

Když se ještě vrátím k předsedovi lidovců, skromnému hochovi Marianu Jurečkovi, určitě mu nešlo o peníze, když nastoupil na Ministerstvo zemědělství, protože veškerý majetek přepsal na manželku včetně hospodářství, a dotace pobíral jeho bratr, rovněž zemědělec. Jurečka se vyjádřil k premiérovi, že by s ním do vlády nešel, protože je prý ve střetu zájmů a pobírá dotace. Jen mu nedošlo, že ho do vlády nikdo nezval.

Vážím si věřících, kteří navštěvují svůj svatostánek, ale nemluví o tom, je to jejich vnitřní a osobní záležitost. Nevím, co si mám myslet o Marianu Jurečkovi, který se na Svatém kopečku fotí s celou rodinou a prezentuje veřejně návštěvy bohoslužeb. Tito jedinci jsou spíše směšní exhibicionisté. Nejhorší pro politika není to, že se mýlí, ale to, že je směšný.

Další bývalý titán české politiky, Miroslav Kalousek, zakladatel novodobého Titaniku TOP09, prohlásil, že vystupuje z katolické církve. Z neveřejných zdrojů jsme zjistili, že po dvou Tullamor tabletách se sešel s rabínem, který mu sdělil, že pravidla konvertování k judaismu vyžadují mimo jiné obřízku. Při úprku ze synagogy vrazil do místního imáma a sdělil mu, na kolenou plačící, že je rozhodnut konvertovat k islámu. Vize tří manželek ho naplňovala takovým potěšením, že si okamžitě dal pár svých oblíbených Tullamor tablet s uklidněním od imáma, že v mešitě to Alláh nevidí. Skutečný průser nastal při imámově sdělení, že nebude moci konzumovat vepřové, přitom k tomuto živočišnému druhu má až osobní vztah. Další sdělení bylo totožné se sdělením rabína. Miroslav Kalousek to přijal jako chlap. Pevným krokem odkráčel a na první schůzi poslanecké sněmovny požádal předsedu klubu KSČM Kováčika o přihlášku do strany. Vývoj politické kariéry a vzestup preferencí KSČM po přijetí nového člena, tahajícího za nitky moci, šamana Miroslava Kalouska, určitě budeme sledovat.

