Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Ondřej Kolář, představitel lidského odpadu

reklama

Různé teorie, jako od zelené muchomůrky doktora Hřiba, který nikdy neléčil, že Němci odcházeli spontánně a jiné bláboly nebudu komentovat. Mohu pouze vzpomenout tisíce Čechů, kteří bojovali proti Němcům, byli to stateční lidé, další bojovali na západní a východní frontě, z vyprávění mého otce, který byl členem zpravodajské brigády kapitána Bendy, mi byl zprostředkován popis Pražského povstání. Byl to spontánní akt většiny Pražanů, potažmo Čechoslováků, kteří žili v Praze. Každou minutou čekali na příchod Rudé armády jako na boží smilování. Němci vraždili a používali těžkou techniku proti špatně vyzbrojeným povstalcům. Postupně se přidali k Pražskému povstání četníci, odbojáři z různých skupin, zejména sokolové, atd.

Vojska maršála Koněva osvobodila nejen Osvětim, ale také Prahu, ať se to novodobým vykladačům dějin líbí nebo ne. Nechci zabíhat do historických faktů, ale řeporyjský prasopes Novotný prosadil postavení pomníku Vlasovcům. Podobný hňup by tam mohl nechat postavit pomník gestapa. Je nepochopitelné, že tohoto psychopata, mimo jiné trestně odsouzeného, mohli zvolit gramotní lidé. Jediný, kdo mu mohl zatleskat je bývalý učitel češtiny a dějepisu, nyní profesor politologie, zakomplexovaný Petr Fiala. Sebestředný narcis, zahleděný sám do sebe se v 90. letech fotil s Berndtem Posseltem, a obhajoval zájmy sudetských Němců na Jižní Moravě. Tento skleníkový typ s charismatem shnilé banánové slupky se nemusel živit prací, ani nikdy nepodnikal, nemusel stát na svých nohou. Za totality vystudoval český jazyk, literaturu a dějepis na Filozofické fakultě v Brně. Nebudu spekulovat o tom, díky jaké úlitbě bohům vystudoval, když jeho rodina byla perzekvována kvůli otci, který byl opravdový hrdina. Ti takzvaní bohové a jejich následovníci vědí, jak mohou tyto loutky vodit i dnes.

Nyní se vrátím k meritu věci, odstranění památníku osvoboditele Prahy, maršála Koněva, starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem. Není mi vlastní kádrovat nebo nálepkovat, ale je to syn Pavla Koláře, jež pochází z ortodoxní komunistické rodiny, a vystudoval za bolševika etnografii a folkloristiku. Asi trochu zanedbal výchovu svého syna nejen v historii Československa, potažmo České republiky, ale také ve slušnosti jako takové. Tento namyšlený spratek z protekční rodiny si nechal radnicí zaplatit rozhovor v časopisu Playboy. Jeho vrcholným číslem bylo to, že v době vyhlášení nouzového stavu nechal odstranit sochu maršála Koněva, který se mimo jiné jako jediný vzpříčil rozhodnutí Stalina. Tento charakterově lidský odpad ještě veřejně prohlásil, že maršál Koněv nemá roušku, což svědčí o jeho cynismu a ignoranci a debilitě radních Prahy 6, kteří pro to zvedli ruku.

Otec starosty Petr Kolář doprovází generála Petra Pavla na jeho turné, kde spolu ruku v ruce bojují proti ruskému nebezpečí. Petr Kolář, mimo jiné, vedl volební kampaň neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Uvidíme, nakolik bude úspěšný teď, při vedení prezidentské kampaně Petra Pavla. Rozhodl jsem se, že přispěji organizaci Spolu silnější, ale je to spolek, který má v Obchodním rejstříku jiné jméno, než uvádí na svých stránkách – Pro bezpečnou budoucnost, z. s. Není to nějaká schizofrenie? Možná by bylo dobré zmobilizovat síly pod heslem Exempla trahunt (příklady táhnou) a rovněž Acta non verba (činy ne slova), takže nekecat a dělat a jít do první linie, ne to řídit z kanceláře a z pohodlných křesel, zmobilizovat parazity z Člověk v tísni, pašeráky bez hranic a udělat něco konkrétního pro občany této země.

Závěr pro Ondřeje Koláře – uškodíte naší republice v mezinárodních vztazích, stejně jako hňup primátor Hřib. Škodná by měla být zavřená v kleci a lidé by se na ni měli dívat jako na poučení z vlastní volební blbosti.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - děkuji, pane premiére Babiši Vladimír Ustyanovič: Requiem za EU aneb Zrození nového protektorátu Vladimír Ustyanovič: Jak hluboko jsi, generále Petře Pavle, klesl? Vladimír Ustyanovič: Nestranný pohled na revolučního marxistu Petra Uhla a skoro svatou Annu Šabatovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.