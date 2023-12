Vladimír Ustyanovič: Premiér Fiala by měl vyvěsit bílou vlajku nad Strakovkou

reklama

Pošty zrušeny, základní umělecké školy se ruší, Bartošova výstavba 40 tisíc bytů jsou stejná chiméra, jako kdybychom řekli, že ministr Bartoš je na první pohled sympaťák. Poznámka pod čarou, Nejvyšší kontrolní úřad mu, lidově řečeno, dvakrát hodil jeho top projekt na hlavu, protože byl v rozporu se zákonem. Při vyjádření na CNN Prima News Bartoš sdělil, že podá kasační stížnost, která má naštěstí odkladný účinek. Další majstrštyk tohoto piráta neboli politika moře, je zavedení občanského průkazu do mobilní aplikace. Domnívám se, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že je to další zlodějna z dílny myšlenkového trustu pirátské strany pro spřátelené IT firmy pirátů. Jenom by mě zajímalo, kolik bude vyplaceno na zálohách a kdo by byl vlastníkem tohoto projektu. Zda stát, o čemž pochybuji, nebo firma, která bude sídlit například na Kajmanských ostrovech. Další podotázka, budeme muset nosit i klasickou občanku nebo nabíječku, popřípadě obojí, protože se může stát, že daný telefon nám zkolabuje?



Katastrofální je pod Válkovým vedením stav v lékové politice. Ten se asi rozhodl, že povede válku s občany. Nejen, že chybí základní léky, včetně dostatečného množství penicilinu a dalších běžných léků, které u našich sousedů můžeme bezpečně nakoupit, ale našim destruktorům se to asi jeví jako normální. Rozumím názorům, že za socialismu se to nikdy nestalo, rovněž byla dostatečná síť lékáren, a to včetně těch pohotovostních s 24hodinovou službou. Nyní se Fialově vládě podařilo něco ještě před nedávnem nepředstavitelného, a to, že jsme se málem dostali k přídělovému systému jako po válce.

Další úvahu bych nazval „s čím kdo zachází, s tím také schází“. Když svého času nechal nechutný ministr Vít Rakušan vyvěsit nechutné dílo „pytel na mrtvoly“ s podobiznou Putina, které střežili policisté ČR a platili to daňoví poplatníci, bylo vše v pořádku. Nyní, jak uvedl Kolínský deník, visí Vít Rakušan v pytli na mrtvoly na plakátu vedle silnice u Českého Brodu. Není to nějaké znamení? Údajně to šetří policie a jsem přesvědčen, že nic nevyšetří, protože jako bývalý policista mohu garantovat, že se z tohoto díla mohli potrhat smíchy.

Nyní se vrátím trochu oklikou k výzvě pirátky Gregorové, aby se čeští občané v těchto svátečních dnech, které provází křesťanské a později pravoslavné svátky, složili na vrtulník pro Ukrajinu, který bude mít pár desítek minut životnosti. Státníci světových mocností, již mají vidění reálné politiky, apelují k urovnání konfliktu na Ukrajině s cílem, aby Ukrajina byla neutrální, což akceptoval naposledy i prezident Zelenský. Mnozí američtí státníci se obávají, že by se Ukrajina mohla stát druhým Afghánistánem, proto republikánský prezidentský kandidát Vivek Ramaswamy apeloval na okamžité ukončení války na Ukrajině, neboť je to v zájmu Spojených států. Válka na Ukrajině je prohraná a čím rychleji skončí, tím více životů na obou stranách se zachrání. Jestli si někdo myslí, že ukrajinští vojáci bojují s radostí za své zkorumpované oligarchy, tak se velice mýlí. Před koncem výcviku ukrajinských vojáků v ČR na Libavé určité skupiny dezertovaly, o čemž se však nemluví. Musím bohužel říct, že některé jedince zadrželi někde v jižní Itálii. Tito chlapi měli 50 a více let. Proto každý příčetný politik musí trvat na ukončení bojů a zahájit mírová jednání. Jak prohlásil před lety bývalý ministr zahraničních věcí, již zesnulý Henry Kissinger: „Rusko nechce nikde expandovat, chce pouze kontrolovat území, kde žije rusky mluvící menšina, a to Krym, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku“. Výrok českého ministra Dvořáka pro zbytečné záležitosti, že Rus chce postupovat i na Slovensko, je ukázkou toho, že člověk nemůže za barvu kůže, ale může za to, že je idiot a já dodávám, nikým nevolený idiot. Sbíráme peníze na operace českých dětí, které nehradí pojišťovny a pirátka Gregorová chce koupí vrtulníku zabíjet cizí děti jenom proto, aby se o ní v těchto svátečních dnech v médiích alespoň chvíli mluvilo. Cítím to tak, že její empatii mohu přirovnat k empatii dozorkyň v Terezíně.

Nemohu nevzpomenout na hrůzný čin z 21.12. na Filozofické fakultě v Praze, který nemá obdoby v historii ČR. Těžko může někdo pochopit žal pozůstalých, boj o přežití zraněných a hrůzu přeživších. Tato bolest se nedá vyjádřit žádnými slovy. Jako bývalý velitel speciální jednotky s výcvikem ve Spojených státech věřím, že policisté odvedli dobrou práci. S čím ale nemohu souhlasit, jsou komentáře politiků k danému dění. Jediné, co pozůstalí nechtějí slyšet, jsou prázdná slova politiků, kteří přímo zodpovídají v rámci resortu za bezpečnost českých občanů. Příkladem je Petr Fiala, který pronášel bláboly v televizi, jak se mají lidé chovat a co mají dělat, což politikům absolutně nepřísluší.



Stručně a jasně. Ministr Rakušan ze strany Dozimetr nejen, že je nekompetentní, ale při výkonu funkce dosáhl tolika vrcholů svých pochybení, že by měl být z této autoritářské vlády odvolán, nejlépe už včera. Lidově řečeno měl vyletět jako špinavé prádlo. Každá ryba smrdí od hlavy.



