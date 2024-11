Vladimír Ustyanovič: Rudý vrabec učí amerického orla demokracii

Český prezident Ostuda měl opětovný výron moudrosti, když na návštěvě Střední odborné školy Dvořákova ve Znojmě sdělil posluchačům, že volby v Americe ukázaly zranitelnost demokracie i v zemích, kde je dlouhodobě zavedena. Expremiér Paroubek prohlásil, že Pavel označil většinu Američanů za blbce (zdroj, První zprávy). Pod svým výrokem "zranitelnost zavedené demokracie" Pavel asi nechápe pojem demokracie, který vznikl z řeckého démos - lid a kratéo - vládnu. Stručně řečeno, vláda lidu. Myslím si, že náš prezident nemá vůbec ponětí, co je to demokracie, neboť komunistické vymývání mozků zanechalo mnohdy i trvalé následky, čehož si myslím je zářným příkladem. Hovoříme-li o demokracii, tak v demokracii platí pořádek a ne chaos. Tím myslím, že porušení platných zákonů se neprodleně a efektivně vymáhá. Mám pocit, že v České republice zákony platí jen pro někoho a vymahatelnost práva je Sisyfovská práce. Volby ve Spojených státech ukázaly, že demokracie je mnohem silnější a výrazně odolnější oproti globalistické nadvládě Pavlových loutkovodičů, než by se podle mediálního obrazu vykreslovaného zkorumpovanými, totalitárně zaměřenými médii mohlo zdát.

Naštěstí i v České republice se mezi komentátory a některými médii najdou světlé výjimky. Musím plně souhlasit s Františkem Matějkou, který na webu První zprávy napsal, že Pavel je aktivista s tunelovým viděním, z armády zvyklý na příkazy, bez kterých v tom plave, když mu to nenapíšou do čtecího zařízení. Aktivista s reálně nulovým nadáním pro politiku a ze své pozice bezprecedentní neúctou k výsledkům voleb, tedy k vůli občanů.

Jak jsem již dříve psal, Pavel je uměle vytvořený prefabrikát na jedno použití neboli na jedno volební období. K jeho smůle si myslím, že mu na vojenském gymnáziu nebylo umožněno studium ekonomiky, historie, světové literatury a dalšího širokospektrálního vzdělání. Důsledky jsou na Pavlovi vidět dodnes. Podle Pavla nebylo Rusko nikdy mírumilovná země a nikdy se tak nechovalo. Jak kdysi sdělil Pavel, strávil pravděpodobně se svým otcem měsíc na dovolené v Rusku, tehdejším Sovětském svazu, tak se ptám, zda to byli jiní Rusové, včetně jejich přátel, kteří je navštívili v roce 1968, nebo je někdo lhář a pokrytec?

Stejně tak nechápu další výrok Pavla, že Rusko by mělo projít proměnou. Možná myslel proměnu podle sebe, bojovníka proti světovému imperialismu a kapitalismu. V Rusku funguje autoritativní demokracie. Většina světa čeká na mír a s tím související obchodní styky napříč politickými zřízeními. Není normální válčit a je vrcholem propagandy chtít porazit Rusko na jeho území. Ukrajina byla už dávno poražena a my ji můžeme podpořit pouze humanitární pomocí, nikoliv zbraněmi, což se samozřejmě nebude líbit zbrojařským firmám.

Další moudrost vypadla z Pavla směrem k mezinárodnímu právu ve vztahu k Ukrajině. Tak se ptám bývalého předsedy základní organizace KSČ, tohoto času prezidenta, kde bylo mezinárodní právo v tehdejší Jugoslávii, Libyi, Iráku a Sýrii. Proč v Sýrii? Proč mají Spojené státy v Sýrii vojenské základny? Aby tam podle Pavla mohly šířit osvětu o mezinárodním právu?

A myšlenka, nebo spíše nemyšlenka Pavla, kterou zvedl jako téma, že by se pro Ukrajinu hodil takzvaný Marshallův plán? Tak pane prezidente, za prvé, nemáme Marshalla a tehdejší plán na obnovu Německa platili Američané, protože ostatní spojenci byli válkou zruinováni. A za druhé, Evropská unie na to absolutně nemá finance, včetně Německa. Jestli jste si nevšiml, pane prezidente, díky Vám a politice české vlády jsme izolováni podobně jako Severní Korea. Neboť veškeré státy Evropy obchodují s Čínou, Ruskem, se zeměmi Středního východu včetně komunistického Vietnamu, kde se mimo jiné objevil na návštěvě prezident Biden. Dovolím si abstraktní myšlenku, že na Hradě mohl klidně zůstat prezident Husák, protože ten byl aspoň chytrý.

Blíží se 17. listopad, tak si dovolím vyzvat občany, kteří v tento den vyhazují do koše kytice bývalých komunistů, aby to tento rok nespletli. Pan prezident Pavel byl sice předseda základní organizace Komunistické strany Československa, předseda Leninského kroužku, kariérní komunista a agent cizí mocnosti, ale už si to takzvaně odpracoval. Takže jemu a princezně s rudou hvězdou na čele žádné kytice do odpadků nevyhazujte.